Снаряды для Украины, газ без России: что еще будут обсуждать на саммите ЕС

В отличие от предыдущего саммита ЕС (на фото — саммит 9 февраля, справа — Шарль Мишель, слева — Урсула фон дер Ляйен), на этот раз президент Зеленский пообщается с руководством Евросоюза по видеосвязи.

В Брюсселе 23 и 24 марта проходит заседание Европейского совета. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят «последние события в связи с агрессивной войной России против Украины». Кроме того, на повестке — вопросы «повышения европейской конкурентоспособности», энергетика (включая обсуждение успехов, достигнутых в деле отказа от российских энергоносителей), миграция и плановый разговор о ситуации в еврозоне.

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Накануне саммита источник в Елисейском дворце рассказал, что главным для обсуждения, по понятным причинам, будет вопрос войны РФ против Украины. И в первую очередь — утверждение главами государств «исторического соглашения» о «миллионе снарядов для Украины», которое было достигнуто в нынешний понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам.

Соглашение будет одобрено главами государств и правительств в четверг утром. «Это будет первой темой их дискуссий, после дискуссии, которую они проведут с президентом Зеленским», — уточнил источник. Отметивший в то же время, что

«дискуссия по Украине будет гораздо шире и затронет все темы, которые „традиционно“ (после начала развязанной Путиным войны — Прим. Ред.) обсуждают главы государств и правительств по Украине, по ее поддержке, как военной, так и политической, во всех аспектах».

Общие детали саммита раскрыл и хозяин мероприятия, председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем пригласительном письме участникам. «Мы начнем в четверг в 11:30 с того, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присоединится к нам для обсуждения за рабочим обедом. Как и в июне 2021 года, я надеюсь, что у нас состоится плодотворный обмен мнениями по ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», — рассказал Мишель. «На встрече мы сначала обсудим Украину. В начале встречи президент Зеленский присоединится к нам посредством видеоконференции. Мы, как всегда, подтвердим нашу непоколебимую приверженность оказанию помощи Украине. Это включает в себя продолжение работы по привлечению к ответственности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества в поддержку международного порядка, основанного на правилах», — продолжил председатель Европейского совета.

И также заявил:

«Важно отметить, что со времени нашей последней встречи в феврале мы работали над срочным расширением масштабов нашего производства и доставки боеприпасов в Украину. Наша цель — предоставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить соответствующее финансирование. С этой целью нам необходимо будет принять меры по наращиванию производственных мощностей европейской оборонной промышленности».

В пояснительной записке на сайте высшего политического органа Евросоюза сообщается о том, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины «ЕС и его государства-члены предоставили Украине и ее народу около 67 миллиардов евро, а также приняли беспрецедентный набор ограничительных мер против России, оказавших заметное влияние на ее режим и экономику».

«Евросоюз един в своей солидарности с Украиной и будет поддерживать страну столько, сколько потребуется», — в очередной раз подчеркнул Европейский совет.

Шарль Мишель в своем пригласительном послании также отметил, что лидеры ЕС обсудят «долгосрочную конкурентоспособность ЕС и дальнейшее углубление единого рынка». Он заявил, что «сейчас самое время в полной мере использовать наши сильные стороны и устранить наши недостатки»: «это включает в себя изучение путей повышения инновационного потенциала ЕС и укрепления нашего союза рынков капитала, чтобы стимулировать инвестиции для укрепления нашей технологической базы и проведения зеленых и цифровых преобразований».

«Мы также проведем углубленный обмен мнениями о нашей торговой политике в свете сегодняшнего геополитического контекста», — подчеркнул глава Евросовета, намекая, вероятно, в первую очередь на американский закон о сокращении инфляции (IRA).

«Что касается энергетики, то нашим приоритетом по-прежнему остается гарантия надежности поставок по доступным ценам. Мы обсудим пути достижения этой цели», — анонсировал Шарль Мишель. В записке Евросовета уточняется, что высший орган ЕС «примет последующие меры по итогам своего заседания, состоявшегося в декабре 2022 года, и подведет итоги действий по:

— решению проблемы высоких цен на энергоносители

— снижению спроса на газ;

— обеспечению надежности поставок;

— поэтапному отказу от зависимости от российского ископаемого топлива».

«Европейский совет также обсудит готовность и планирование на случай непредвиденных обстоятельств на эту зиму и будущие холодные сезоны».

Источник в Елисейском дворце подчеркнул, что нынешний саммит «позволит дать положительную оценку действиям, которые мы предприняли коллективно, чтобы справиться со сложной ситуацией на энергетических рынках с прошлого года, — в частности (…) значительно сократить потребление газа, особенно российского, в последние месяцы».

Запасы газа в Европейском союзе «сегодня находятся на уровне 60%, то есть примерно на 20 пунктов выше, чем обычно в этот период (…), что является источником коллективного удовлетворения», — с оптимизмом отметил человек из команды Макрона.

«Стоимость энергии — существенный параметр конкурентоспособности европейской промышленности, поэтому его следует рассматривать в свете тех мер, которые мы разрабатываем с нашими партнерами по зеленой реиндустриализации Европы», — добавил источник, анонсировав, что

Франция намерена способствовать «принятию реформы европейского энергетического рынка в чрезвычайно сжатые сроки и завершить ее не позднее начала осени».

Шарль Мишель вкратце рассказал об еще одном важном пункте повестки саммита: «На февральском заседании Европейского совета мы поручили Совету и Еврокомиссии проанализировать выполнение наших выводов по миграции. Поэтому председательница Комиссии (Урсула фон дер Ляйен) и председательствующая Швеция предоставят нам краткий отчет по этому вопросу».

В пятницу, 24 марта, «состоится саммит еврозоны в инклюзивном формате», на котором председательница Европейского центробанка Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Паскаль Донохью «присоединятся к нам, чтобы обсудить экономическую и финансовую ситуацию», — рассказал глава высшего политического органа ЕС.

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