В Минске новые «политические» приговоры журналистам: по три года колонии корреспонденту «КП в Беларуси» и экс-главе «президентского пула»

Дмитрий Семченко работал на госканале ОНТ и возглавлял президентский пул журналистов. В августе 2020 года он уволился с ОНТ, в сентябре его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста.

В обвинениях журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко и экс-сотруднику телеканала ОНТ, бывшему главе «президентского пула» Дмитрию Семченко фигурируют формулировки «проявлял безнравственный интерес», «разжигание ненависти». Всего сейчас в заключении в Беларуси находится 36 сотрудников медиа.

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23 марта Минский городской суд приговорил журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщила пресс-служба суда, Геннадий Можейко признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — части 1 статьи 368 (Оскорбление президента) и части 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Как следует из обвинения, «Можейко, проявляя безнравственный интерес к экстремистской деятельности, являясь ее сторонником, действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с 23 июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений».

В суде Геннадий Можейко свою вину не признал.

Почему журналист оказался в суде

28 сентября 2021 года сотрудники Комитета госбезопасности ворвались в минскую квартиру IT-специалиста Андрея Зельцера. Хозяин квартиры выстрелил из охотничьего ружья, сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк погиб. Коллеги погибшего застрелили и Андрея Зельцера.

Александр Лукашенко пообещал не оставить это «безнаказанным» — по всей стране задерживали людей за негативные комментарии в адрес силовиков, возбуждались уголовные дела.

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко сразу после перестрелки написал небольшую заметку о погибшем Андрее Зельцере. Можейко удалось поговорить с одноклассницей айтишника, которая позитивно охарактеризовала Зельцера в его школьные годы.

Сайт «КП в Беларуси» был заблокирован Министерством информации Беларуси после выхода заметки по причине размещения на ресурсе «информации, способной причинить вред национальным интересам».

Журналиста задержали 1 октября 2021 года в Москве, по информации МВД Беларуси, Геннадий Можейко пытался вылететь в третью страну. До суда журналист находился в СИЗО.

К 3 годам колонии за оскорбление Лукашенко и «разжигание вражды» приговорили журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси Геннадия Можейко. © screenshot Youtube

За уход в другой лагерь

23 марта Минский городской суд приговорил экс-журналиста телеканала ОНТ, главу журналистского «президентского пула» Дмитрия Семченко к трем годам колонии общего режима.

Дмитрий Семченко признан виновным по статье за разжигание ненависти. По мнению Генпрокуратуры, журналист делал это посредством сообщений в телеграм-каналах в 2020 году после выборов президента. На суде Дмитрий Семченко признал свою вину.

Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ в августе 2020 года в знак протеста против насилия, последовавшего после президентских выборов. Публично осудил действия силовиков. В сентябре 2020 года был задержан за участие в протестном марше — «несанкционированном массовом мероприятии», отбывал сутки ареста в изоляторах на Окрестина и в городе Жодино.

Осенью 2022 года задержан и наказан административными арестами, затем против него возбудили уголовное дело.

Репрессивный конвейер не останавливается

После недавнего объявления новой «жесточайшей зачистки» силовики задерживают, по оценкам правозащитников, от 10 до 20 граждан в самых разных местах Беларуси. Под новую репрессивную волну попали и журналисты.

23 марта Белорусской ассоциации журналистов стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении основателя и главного редактора «Рэгіянальнай газеты» Александра Манцевича. В чем суть обвинений — пока неизвестно, адвокат журналиста под подпиской о неразглашении.

Александра Манцевича, руководителя старейшей и ведушей независимой газеты в регионе до закрытия в 2021 году, задержали утром 15 марта в Вилейке. После трех суток ареста он не вышел на свободу, сейчас 64-летний редактор находится в СИЗО.

15 марта также задержали сотрудников слуцкого независимого издания «Інфа-кур’ер» — главного редактора Сергея Станкевича и его заместителя Олега Рубченю. Сейчас они отбывают 15 суток административного ареста.

На 23 марта в Беларуси правозащитниками признаны политическими заключенными 1454 человека.

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