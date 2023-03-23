Чехия продлила и расширила запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам до 31 марта 2024 года

Правительство Чехии продлило на год запрет на выдачу виз и видов на жительство для граждан России и Беларуси. При этом решением от 22 марта этот запрет теперь также касается россиян и белорусов, имеющих гражданство какой-либо другой страны.

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Чехия была одной из первых стран, которая прекратила выдачу туристических шенгенских виз россиянам сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года. Затем под визовый запрет попали и граждане Беларуси. В сентябре Чехия также формально запретила въезд на свою территорию гражданам РФ, имеющим шенгенские визы, выданные другими странами.

Как напоминает Radio Prague International, чешские власти также запретили гражданам РФ и Беларуси безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд на территорию Чехии российских туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Запрет на выдачу краткосрочных виз и долгосрочных видов на жительство (ВНЖ) подданным Путина и Лукашенко теперь продлен еще на год — до 31 марта 2024 года.

Чешское правительство отныне расширило этот запрет на россиян и белорусов, имеющих второе гражданство, паспорт какой-либо другой страны.

По-прежнему исключения из этого жестокого правила делаются для граждан России и Беларуси, которые подали запрос на получение гуманитарной визы, а также для близких родственников граждан Чехии, стран ЕС и тех, кто имеет в Евросоюзе вид на жительство.

В прошлом году после введения общего визового запрета для РФ и РБ власти Чехии запустили программу упрощенной выдачи долгосрочных виз для гражданских активистов, правозащитников, журналистов, ученых из России и Беларуси, которые подвергаются преследованиям. Им выдают годовые визы с возможностью продления.

В сентябре прошлого года Европейский союз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.Некоторые страны, в том числе государства Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы россиянам.

Парламент Литвы в среду, 22 марта, одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам РФ (за рядом исключений) обращаться за получением виз, ВНЖ и гражданства страны, а также покупать в Литве недвижимость.

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