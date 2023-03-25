ЕС и Великобритания утвердили новое соглашение о Северной Ирландии. Что оно меняет?

Европейский союз и Великобритания утвердили называемый Виндзорский рамочный договор, упрощающий товарооборот между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства. Соглашение призвано снизить напряженность между Лондоном и Брюсселем, а также внутри самой Северной Ирландии. Это соглашение не поддержали североирландские юнионисты, выступающие за более тесные связи с Лондоном и уже больше года бойкотирующие местное правительство.

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В пятницу соглашение ратифицировали главный переговорщик Евросоюза в Лондоне Марош Шефкович и глава МИД Британии Джеймс Клеверли. Ранее его поддержали британские парламентарии.

О новом соглашении о Северной Ирландии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявили в конце февраля этого года. Как указывал Сунак, новый договор устраняет любое подобие границы в Ирландском море, то есть между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства.

Грузы, идущие из Британии в Северную Ирландию, будут проходить без досмотра, а таможенным проверкам в портах будут подвергаться только товары, которые пойдут дальше на юг в Республику Ирладия, то есть на территорию ЕС.

Парламент Северной Ирландии получает большую автономию в урегулировании вопросов с Евросоюзом: он сможет отклонять новые законы и правила ЕС на территории Северной Ирландии.

Сложность вопроса границы на острове Ирландия

В связи с выходом Великобритании из Евросоюза встал вопрос о том, как избежать появления «жесткой» границы на острове Ирландия — между Республикой Ирландия (членом ЕС) и Северной Ирландией.

Отсутствие «видимой» было основной мирных соглашений, которые в 1998 году назад положили конец кровавому конфликту в Северной Ирландии. Восстановление границы могло бы поставить под угрозу мир. Этот вопрос стал одним из самых сложных и запутанных в переговорах о Брекзите.

🢡ЕС и Британия споткнулись об ирландскую границу

В 2020 году Лондон и Брюссель договорились установить таможенные проверки товаров, прибывающих в Северную Ирландию из остальной Великобритании, в портах. Таким образом можно было бы избежать появления таможни на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Однако это решение породило как и проблемы с доставкой товаров, так и политическую напряженность между Лондоном и Брюсселем, а также напряженность внутри Северной Ирландии.

Североирландские юнионисты — евроскрептики и защитники пребывания и позиций Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства — требовали дезавуировать этот договор, заявляя о том, что таможенная граница в Ирландском море привела к разделению страны. Вот уже больше года юнионисты отказываются принимать участие в работе местного правительства.

Условия нового Виндзорского рамочного договора юнионисты сочли недостаточным. В минувшую среду партия юнионистов (DUP) голосовала против ключевого пункта нового соглашения, дающего североирландскому парламенту право вето относительно любого нового закона ЕС на территории Северной Ирландии.

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