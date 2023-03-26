Боррель: Появление ядерного оружия РФ в Беларуси стало бы «безответственной эскалацией», Беларусь все еще может это остановить

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси означало бы «безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борррель.

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«Беларусь еще может это становить, это их выбор», — добавил Боррель. Он подчеркнул, что Европейский союз готов ответить на потенциальное размещение российского ядерного оружия в Беларуси дальнейшими санкциями.

Ранее глава беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тиханвоская призвала международное сообщество не допустить размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Светлана Тихановская подчеркнула, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси напрямую нарушает Конституцию Беларуси и грубо противоречит воле беларуского народа о безъядерном статусе государства, что было отражено в декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года.

По словам Светланы Тихановской, РФ действует как оккупационная сила, подрывающая национальную безопасность Беларуси и ставя ее на пусть столкновения с соседями и международным сообществом.

О планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие заявил Путин в интервью российскому госТВ, выдержки из которого были обнародованы накануне вечером. Путин заявил, что об этом он договорился с Лукашенко. По словам Путина, Лукашенко уже давно «ставил вопрос» об этом, но решение было принято окончательно после заявления британского минобороны о поставке Украине снарядов с обедненным ураном. При этом эти снаряды являются конвенциональным оружием, не относятся ни к ядерным, ни к химическим вооружениям.

От Александра Лукашенко, занимающего кресло президента Беларуси, пока не поступало публичных комментариев относительно последнего заявления Путина о размещении в Беларуси ТЯО. Хотя ранее он уже упоминал о готовности принять на территории Беларуси российское ядерное оружие.

Путин также сообщил, что Россия уже передала Беларуси ракетный комплекс «Искандер», способный нести в том числе ядерные заряды. Президент РФ добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Украина в связи с этим заявлением Путина потребовала срочно созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН. «Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», — отметили в Киеве.

МИД Украины также обратился к белорусскому обществу с призывом не допустить размещения в стране российского ядерного оружия, что еще «больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего».

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