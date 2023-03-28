Продажи новых автомобилей с тепловыми двигателями окончательно запрещены в ЕС с 2035 года

Министры энергетики стран Европейского союза во вторник окончательно утвердили запрет на производство и продажу с 2035 года новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Новое законодательство является частью европейской программы достижения «углеродной нейтральности» к 2050 году.

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Французская пресса пишет, что, таким образом, была наконец поставлена точка в «трехнедельной психодраме», которая разыгрывалась в Брюсселе уже три недели. Принятый текст является частью стратегии достижения Евросоюзом нулевых выбросов СО2 в атмосферу благодаря фактическому запрету использования бензина, дизельного и гибридного топлива. Ставку автомобилестроители сегодня делают на электромобили. Но неожиданно для всех Германия добилась исключения из новых правил для синтетического топлива.

Неожиданно, но планомерно

«Психодрама» началась в марте, когда министерство транспорта Германии неожиданно заблокировало директиву ЕС о запрете двигателей внутреннего сгорания, уже одобренную странами-членами, включая Германию, в середине февраля на пленарном заседании депутатов Европарламента. Так Германия (при поддержке Италии) добилась от Еврокомиссии согласия рассматривать синтетическое топливо в отдельном тексте, который будет отредактирован и рассмотрен в 2024 году.

В принципе отказ ЕС от тепловых двигателей позволяет говорить о начале новой индустриальной эпохи. Это верно, даже если уступка, сделанная Евросоюзом Германии, де-факто продевает период эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после крайнего срока 2035 года.

Министр транспорта Франции Клеман Бон назвал историческим запрет на продажи в ЕС автомобилей на тепловых двигателях с 2023 года #Ecologie | Aujourd'hui, l'Union européenne a définitivement adopté l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035.



Comme prévu.



C'est un engagement climatique historique 🌳

C’est aussi un engagement de nos industriels pour produire en 🇫🇷 et en 🇪🇺 pic.twitter.com/wlhI6A9875 — Clement Beaune (@CBeaune) March 28, 2023

Синтетическое топливо для автомобилей класса люкс?

Именно этим и объясняется интерес к синтетическому топливу Германии, Италии и других стран-производителей автомобилей класса люкс. Как говорят сегодня эксперты, технология двигателей внутреннего сгорания сегодня остается самой совершенной. Синтетическое топливо может продлить жизнь парка эксклюзивных автомобилей.

Считается, что уступка в отношении синтетического топлива не противоречит европейской экологической стратегии. При определенных условиях производства оно может быть причислено к категории экологически нейтральных. Так как в процессе сгорания этого горючего, полученного с использованием промышленных выбросов диоксида углерода, баланс углекислого газа в атмосфере не меняется.

Проектирование и строительство производственных комплексов уже идет на разных континентах. Первый свой завод по производству синтетического топлива eFuel открыла компания Porsche. В декабре 2022 года компания сообщила об инаугурации завода на юге Чили. Она планирует производить 550 миллионов литров eFuel в год примерно к 2027 году.

Однако, по мнению многих экспертов, технологии синтетического топлива имеют мало шансов реально закрепиться на рынке. Экологические НПО считают его дорогостоящим, энергоемким и загрязняющим окружающую среду.

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