Эксперт: Российское ядерное оружие в Беларуси — катастрофа для белорусского суверенитета

КОММЕНТАРИИ

«Ядерное оружие делает Беларусь заложником возможной конфронтации, его наличие может превратить страну в полигон для ядерной войны. Потенциально для безопасности Беларуси это фатальное решение. Многие люди воспримут это решение с недовольством, особенно люди думающие, которые понимают, каковы могут быть последствия. Такое оружие легко завезти, а вот избавиться от него — чрезвычайно тяжело». Планы Владимира Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, реакции Запада и белорусской оппозиции, а также переспективы развития ситуации для страны, общества и правящего режима в интервью RFI прокомментировал историк и политолог, доктор наук, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта Александр Фридман

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25 марта белорусы отмечают (правда, с 2021 года подпольно или явно, но вне Беларуси) День Воли — в этот день в 1918 году была объявлена Белорусская Народная Республика, просуществовавшая меньше года — в начале 1919 года в Минск вошли советские войска. Если столетие БНР в 2018 году в Минске праздновалось легально, то в 2023-м улицы контролировали силовики — «работы» им, правда, не нашлось, празднование прошло в Вильнюсе, Варшаве, Тбилиси и других городах, где осели белорусские политические эмигранты.

Владимир Путин, как оказалось, подготовил свой «подарок» белорусам. 25 марта в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24» Путин заявил о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия (ТЯО) — к 1 июля будет закончено строительство хранилища для ТЯО. По словам Путина, его о размещении ядерного оружия давно просил белорусский правитель Александр Лукашенко. Поводом же якобы послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном, наличие таких снарядов у разных армий мира, в том числе у российской ранее не волновало ни Путина, ни Лукашенко. Путин также сослался на практику США: «Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать».

В интервью RFI историк и политолог, доктор наук, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта Александр Фридман говорит, что не склонен считать совпадением дату заявления Путина:

Символически или не символически Владимир Путин заявил о ядерном оружии 25 марта однозначно сказать сложно, но напомню, что Путин — это человек из Комитета госбезопасности, а в этой структуре случайностей бывает крайне мало. Я бы еще обратил внимание на тот факт, что Путину очень нравится делать какие-то громкие заявления специально к историческим датам или праздникам. Например, впервые открыто о „возвращении исторических территорий России“ он заговорил в европейское Рождество. Понятно, что это была запись, но показали ее именно в день Рождества 25 декабря — для того, чтобы послать Западу сигнал, что вот у вас там праздник, а я говорю о своих целях и о том, что достичь их можно с помощью войны. Понятно, что интервью, в котором Путин говорит о размещении ядерного оружия в Беларуси, тоже было в записи, но выдали они его в эфир именно 25 марта, то есть вполне можно себе представить, что люди, которые этим занимаются, отслеживают события и что они значат в Беларуси для оппонентов режима и для сторонников независимости. Поэтому я бы не исключал, что это все не случайно.

Заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси вызвало громкую реакцию на Западе, в Украине и в лагере белорусской оппозиции. А вот сам Александр Лукашенко пока никак не комментирует событие, которое должно случиться якобы по его просьбе. Только близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» сообщил о том, что белорусский правитель еще до войны в Украине заявлял о необходимости ядерного оружия в своей стране.

Лукашенко в роли статиста

Что касается роли Лукашенко, то все было объявлено и сказано Путиным. Это его решение, оно касается его, он показывает свою силу. Да, он упомянул, что Лукашенко просил о размещении, то есть какое-то небольшое уважение Лукашенко высказали, но в целом акценты были расставлены совершенно четко: это решение Путина. Путин решение объясняет, аргументирует, а белорусской стороне отведена роль статиста, — отмечает Александр Фридман. — Ну, а потуги белорусской государственной пропаганды понятны, они же отвечают на реакции, которые идут со стороны, они же видят, например, что в западной прессе речь идет только о Путине и его решении, а Беларусь выступает только в качестве пассивного объекта — поэтому пытаются это каким-то образом сгладить, даже выставили на телеграм-канал „Пул первого“ одну из речей Лукашенко, где он говорит, что не просто попросит, а потребует ядерное оружие. Но это не должно нас отвлекать от главного — это российское решение от и до. Лукашенко же в этом спектакле играет определенную роль: да, ядерное оружие в Беларуси — в интересах Лукашенко, это увеличивает значение режима, потому что дает возможность режиму прикоснуться к российским ядерным технологиям, политический вес режима увеличивается. Думаю, Лукашенко вполне доволен. А если бы ему еще дали возможность распоряжаться, если бы уровень его причастности к российской ядерной программе был, скажем, хотя бы на уровне причастности ФРГ к американскому ядерному оружию, то это просто мечта для Лукашенко. Но такие мечты не сбываются, тут у него только роль статиста.

По мнению политолога, в случае появления российского ядерного оружия в Беларуси «всё пойдет по советской модели — как когда-то СССР свое ядерное оружие завозил в Чехословакию, Польшу, ГДР и так далее».

Причем ГДР играла ключевую роль в этой концепции, но местные кадры к этому практически не допускались, были на очень вспомогательных функциях — все рычаги влияния, я уж не говорю о принятии решений, были в руках Москвы. И тут будет так. Да, Путин сделал реверанс, сказал, что привезут, обучат белорусов, намекая, что это, быть может, будет выглядеть так, как это выглядит в сотрудничестве США и Германии, но на это Лукашенко рассчитывать не стоит. Его дело было „попросить“ об этом оружии, сейчас ему остается сказать, что его просьба выполнена и он очень этому рад. Может быть, добавит от себя, что решения будут приниматься совместно, но это уже из области фантастики, — сказал Александр Фридман.

Протесты в Беларуси исключены

Украина потребовала срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлением Путина. Киев ожидает решительных шагов от Франции, Великобритании, США и Китая. МИД Украины также обратился к белорусскому обществу с призывом «не допустить реализации преступных намерений». Возможны ли протесты сейчас в Беларуси, подобные тем, которые происиходили в ФРГ в 80-х годах против американских баз и которые так любило показывать советское телевидение? Александр Фридман считает, что нет.

Да, советская пропаганда, безусловно, любила показывать протесты в Западной Германии. И это были на самом деле серьезные протесты, это было движение „За мир“, которое очень сильно повлияло и на будущую политическую жизнь объединенной Германии, фактически сегодняшняя Партия зеленых, которая является частью правительства, во многом проистекает из этого движения. Это было сильное движение и СССР пытался активно манипулировать им, целью СССР было использование протестовавших против размещения американских ракет в ФРГ в качестве так называемых полезных идиотов. И определенных успехов СССР здесь достиг — протесты были очень массовыми, вообще история Западной Германии в 80-е годы — это история протеста. Они были разными: мирными, со столкновениями с полицией, довольно резкими во время визитов американских президентов в ФРГ. Но на то и демократия — она предполагает возможность протестов. А вот в ГДР протестов против советских ядерных ракет быть не могло. Хотя там было достаточно людей, осведомленных о советских ракетах, да и телевидение ФРГ смотрели очень многие — где объяснялось, что США привозят ракеты в ответ на советские в ГДР и в других странах коммунистического блока. Были и недовольные, архивы Штази свидетельствуют о таких в диссидентстких кругах, люди боялись, что ГДР станет инструментом или местом ядерной войны. Но что могли сделать эти люди в условиях полицейской диктатуры? Легальных форм протеста в ГДР не могло быть в принципе, — отмечает Александр Фридман.

Александр Лукашенко (фото 22/11/2021). AP - Nikolay Petrov

По мнению эксперта, ситуация в Беларуси сейчас вполне сопоставима с ситуацией 70-80-х годов прошлого века в ГДР.

Беларусь сейчас — полицейское государство, в котором более полутора тысяч политзаключенных, в котором совершаются постоянные и не ослабевающие репрессии, тут постоянно нагнетается обстановка, постоянно формируются образы врага, практикуются драконовские уголовные сроки несогласным с режимом. Ожидать чего-то антивоенного от белорусского общества в такой ситуации было бы иллюзией. Тем более, что для рядового белоруса сегодня в краткосрочной перспективе ничего не изменилось — есть ядерное оружие или нет. Хотя ядерное оружие делает Беларусь заложником возможной конфронтации, его наличие может превратить Беларусь в полигон для ядерной войны. Потенциально для безопасности Беларуси это фатальное решение. Многие люди воспримут это решение с недовольством, особенно люди думающие, которые понимают, каковы могут быть последствия. Такое оружие легко завезти, а вот избавиться от него — чрезвычайно тяжело.

Александр Фридман говорит о чрезвычайной символической важности для России размещения своего ядерного оружия вне своей территории.

Это первый с 1991 года ввод ядерного оружия на территорию другого государства, Москва показывает, что Империя возвращается, что раньше русские только уходили, вывозили оружие, выводили армии, а теперь они снова возвращаются и возвращают всё. Тем самым дают сигнал всему миру, что Беларусь — это их территория, что Беларусь тоже принадлежит им. Конечно же, очень многим людям жить в Беларуси с этой мыслью неприятно. Но акций против, тем более публичных — об этом сейчас речи быть не может. Хотя, безусловно, недовольство режимом от этого решения только возрастет, — полагает политолог.

Прямая угроза суверенитету Беларуси

И, наконец, российское ядерное оружие на территории другого государства — это прямая угроза суверенитету этого государства.

В странах, на территории которых расположено чужое ядерное оружие, обычно расположены и чужие войска. И снова обратимся к истории ФРГ — там тоже были иностранные войска, но ситуация была принципиально иной. Во-первых, ФРГ тесно связано партнерством с США, большинством в Германии это оружие воспринимается как дополнительный фактор защиты — сама Германия ядерным оружием не обладает, во-вторых, обе страны являются членами НАТО. В белорусском же случае это означает, что присутствие российских войск будет долговременным, наверняка будет постоянное присутствие людей, которые будут этот российский ядерный арсенал обслуживать, то есть это привязывает еще больше Беларусь к России, ограничивает суверенитет, хотя, казалось бы, куда уж больше. Последнее слово в белорусских вопросах остается за Россией, это уже очевидно. А когда выводится ядерное оружие? Один исторический пример мы знаем — после крушения коммунистического блока и крушения СССР. Добровольно это не происходит. Есть, конечно, история с Кубой, но карибский кризис — это история глобальная, там больше хитросплетений было. Безусловно, российское ядерное оружие в Беларуси — это угроза суверенитету Беларуси как в вопросах безопасности, так и в любых других, — говорит Александр Фридман.

Путин и Лукашенко (фото 30/06/2020). AP - Mikhail Klimentyev

Представитель Объединенного переходного кабинета в вопросах обороны и национальной безопасности Валерий Сахащик заявил в комментарии телеканалу «Белсат», что белорусы должны ответить на планы Путина «чем-то большим, чем диверсия в Мачулищах».

Сахащик должен делать такие заявления — ему, как главе силового блока в кабинете, ничего другого и не остается. Но не думаю, что Мачулищи — это очень удачный пример, потому что мы так толком и не знаем, что именно произошло в Мачулищах, в какой степени был поврежден этот российский самолет? Да, с точки зрения партизанского движения — это успех. Но опять же — есть ли возможности что-то осуществлять? Скептически отношусь к этому, хотя политически все верно заявлено. И посмотрите, как радикализируется окружение белорусского демократического лидера Светланы Тихановской — представить в 2020 году, что Тихановская говорит о полном разрыве отношений с Россией, как она говорит сегодня, было невозможно. Война поляризует все стороны. Соответственно, Лукашенко становится все более пророссийским, оппозиция — все более прозападными, — отметил Александр Фридман.

Что может Запад?

Все возможные меры были озвучены Жозепом Боррелем. С одной стороны, призыв к Лукашенко, чтобы тот не соглашался — ну, тут можно только развести руками. На Лукашенко действуют не угрозы, но дела. А за пределами санкционного инструментария у Запада возможностей влияния на Лукашенко нет. Но Лукашенко, думаю, осознает одну неприятную для себя перспективу: ввод российского ядерного оружия в Беларусь очень сужает, практически ликвидирует его возможности для маневра. После того, как ядерное оружие окажется в Беларуси, все эти разговоры о возможности разморозки диалога с Западом, какой-то оттепели можно будет закрыть. Именно сейчас у него ставки подняты — может как-то попытаться еще побарахтаться, может поиграть в самостоятельного игрока и что-то попытаться выгадать. Возможно, будет какая-то активизация на дипломатическом фронте, но не исключено, что уже и никакой — если решение окончательно принято Москвой. Так что западные возможности повлиять на эту ситуацию весьма небольшие, — считает Александр Фридман.

Александр Лукашенко (фото 12/09/2021). AP

Эксперт напоминает, что угрозы разместить ядерное оружие в Беларуси была и раньше.

Кстати, именно Франция наиболее активно противодействовала этому как страна из клуба ядерных держав — Макрон звонил и пытался добиться от Путина заверений в том, что ядерное оружие не поступит в Беларусь. Но это были другие времена, сейчас ситуация изменилась. Думаю, эта весьма спокойная реакция Запада на заявления и планы Москвы говорит о том, что этот шаг давно просчитан. К тому же, ситуация не меняется кардинально для Европы — если бы Россия решила применить ядерное оружие, то его не обязательно завозить на территорию Беларуси. А вот для Беларуси все меняется в худшую сторону. Если удар по кому-то будет нанесен с территории Беларуси, как об этом мечтает Григорий Азаренок (одиозный белорусский пропагандист, угрожающий „расплавить Вильнюс и Варшаву“ российскими ядерными бомбами — RFI), то и ответный удар, скорее всего, будет по территории Беларуси. Конечно, с белорусской точки зрения это катастрофа. Это хорошее решение для Лукашенко — увеличивает его политический вес и в какой-то степени стабилизирует его режим, хорошее для России, но для белорусов — это без преувеличения катастрофа, которая отбрасывает Беларусь в эпоху холодной войны и цементирует железный занавес. Вот каковы следующие шаги Польши, Литвы, Латвии при появлении ядерного арсенала в Беларуси? С большой вероятностью примут решение отгораживаться от такой Беларуси стеной и не иметь с ней вообще никаких дел, ее и без ядерного оружия воспринимают уже как российскую марионетку, — говорит Александр Фридман.

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Формулировка о безъядерном статусе Беларуси исчезла из новой редакции Конституции Беларуси в 2022 году.

Александр Лукашенко до сих пор не отреагировал на заявления Владимира Путина.

Отреагировал МИД Беларуси. 28 марта пресс-служба МИД заявила, что размещение в Беларуси российского ядерного оружия не противоречит договору о нераспространении ядерного оружия. Российские ракеты будут размещены в ответ на «односторонние принудительные меры в политике и экономике», которые сопровождаются «наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ».

Западные военные эксперты сомневаются в возможности Беларуси и России построить к 1 июля объект такой сложности как хранилище ядерного оружия. Готовых или старых советских в надлежащем состоянии в Беларуси, по их оценкам, нет.

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