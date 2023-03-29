Глава МИД Франции прибыла в Вильнюс для обсуждения последствий войны в Украине

МИД Франции информирует о прибытии 29 марта в Вильнюс главы дипломатического ведомства страны Катрин Колонна для обсуждения с руководством страны последствий российской агрессии против Украины и поддержки Киева.

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В программе двухдневного визита министра Европы и иностранных дел Франции (29–30 марта) — консультации с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

«Все обсуждения будут посвящены последствиям агрессивной войны России в Украине и долгосрочной поддержке Киеву, в частности в военной сфере, в продолжение соглашения о совместных закупках и экстренных поставках боеприпасов и ракет для украинских вооруженных сил, которое было достигнуто на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам, состоявшемся 20 марта» — уточняет французское дипломатическое ведомство.

Катрин Колонна обсудит также в Литве подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Как сообщала 24 марта пресс-служба правительства Литвы, организатор встречи стран НАТО, Вильнюс стремится, наряду с вопросами помощи Украине, поставить в повестку дня увеличение финансирования европейской обороны и укрепление потенциала обороны и сдерживания НАТО.

Обсудят дипломаты и предстоящее вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Франция ратифицировала их членство еще в августе прошлого года. Тогда Катрин Колонна говорила об «изменении геополитических ориентиров» в связи с российским вторжением в Украину и назвала «историческим и важным» решение о вступлении в оборонный альянс двух стран, для которых «нейтралитет до сих пор был кардинальным принципом». В пользу дальнейшего расширения НАТО высказался 29 марта министр иностранных дел Литвы Ландсбергис. Он выступал по случаю 19-ой годовщины со дня вступления Литвы в альянс.

«Сегодня, когда мы отмечаем годовщину вступления Литвы в НАТО, ясно, что укрепление восточного фланга и политика открытых дверей НАТО остаются такими же актуальными, как и 20 лет назад. Члены НАТО ждут, что к нашей семье НАТО скоро присоединятся Финляндия и Швеция, а также Украина и Грузия, в соответствии с решениями [саммита Североатлантического альянса] в Бухаресте», — заявил глава МИД Литвы.

Завтра Катрин Колонна посетит военно-воздушную базу в Шяуляе, где работают французские инструкторы. МИД Франции сообщает также, что министр встретится также со Светланой Тихановской, представительницей белорусской демократической оппозиции, находящейся в изгнании в Литве после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, состоявшихся в августе 2020 г.

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