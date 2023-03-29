Жена Алеся Беляцкого: Переговоры с белорусским режимом возможны только после освобождения всех политзаключенных из тюрем

Беларусь

Наталья Пинчук, супруга правозащитника Алеся Беляцкого, получала Нобелевскую премию мира в Осло вместо мужа — Алесь тогда был в СИЗО, а сейчас отбывает десятилетний срок в колонии. Наталья Пинчук представляет Алеся и сейчас – на «Неделях солидарности» с нобелевским лауреатом в заключении, которые проходят в Варшаве и Вильнюсе с 20 по 31 марта.

Реклама Читать далее

Нобелевская премия — повод для гордости государства и страны за своих соотечественников, удостоенных, наверное, самой известной мировой премией. Но не в случае Беларуси. Светлана Алексиевич, первая белорусская лауреатка в области литературы, сейчас живет в Германии — это вынужденная политическая эмиграция, перед отъездом ее вызывали в Следственный комитет Беларуси — она вошла в состав Координационного совета после президентских выборов 2020 года, когда страну накрыло волной государственного насилия, репресии в отношении инакомыслящих продолжаются и сейчас.

Глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий узнал о своем награждении Нобелевской премией мира, находясь в заключении, тогда еще под следствием. 3 марта Алесь Беляцкий приговорен судом в Минске к 10 годам колонии. Его и коллег-правозащитников признали виновными в финансировании протестов против «победы» Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Вину Беляцкий и его коллеги не признали, заявив, что их уголовное преследование носит политический характер.

10 декабря в Осло Наталья Пинчук выступила с речью, построенной на цитатах мужа, незадолго до церемонии Наталье разрешили встречу в СИЗО — Алесь смог передать ей свои некоторые размышления и пожелания. Наталья получила медаль и диплом, деньги — около 300 тысяч евро — получит Алесь после выхода на свободу.

Алесь Беляцкий в суде Ленинского района Минска 5 января 2023. © twitter.com/viasna96

Во время «Недель солидарности» Наталья Пинчук также представляет книгу «Алесь», подготовленную и выпущенную в кратчайшие сроки — 7 октября была присуждена премия, 10 декабря книга уже была в Осло. Как сообщила RFI Татьяна Недбай, координаторка редакционной группы, глава белорусского ПЕН-центра (как и пару тысяч других НГО, ПЕН-центр в Беларуси закрыт властями), сейчас идет работа по переводу книги на другие европейские языки.

В интервью RFI Наталья Пинчук говорит, что «единственная возможность сейчас иметь какую-то коммуникацию с Алесем — это письма».

Наталья Пинчук: Было у нас одно свидание, которое длилось один час — через стекло и телефонную трубку. Но это было только однажды, а так — только переписываемся. Письма не всегда доходят. Знаете, есть такой тюремный обычай у тех, кто сидит, нумеровать письма, чтобы получатель знал, которые дошли, а которые нет. Вот по этой нумерации видно, что не все письма Алеся доходят ко мне. Очень большой перерыв был недавно — во время судебного процесса над Алесем. Он был очень занят этим, видимо, просто не хватало времени отписаться мне. А вот вчера — такая хорошая, приятная новость — получила письмо от него, надеюсь, наша связь через письма восстановится.

RFI: Как он себя чувствует? Его коллеги ранее говорили об ухудшении здоровья его и многих других политзаключенных в условиях белорусского СИЗО.

Трудно судить о его настроении. Вижу, что он старается не столько о себе писать, сколько поддержать меня. Понимает, что я тут переживаю, сын переживает. И он всяческими способами старается показать в письмах, что у него будто бы все нормально, чтобы мы не расстраивались.

Во время «Недель солидарности» вы встречались с президентом и премьером Польши, главой литовского МИД, другими чиновниками этих стран. В то же время говорится об уходе Беларуси с европейской повестки дня...

Мне так показалось. Во всяком случае, такие посылы в разговорах были, что все-таки европейские политики заинтересованы в Беларуси, в демократической Беларуси. И я так понимаю, что эта заинтересованность у них довольно искренняя — они будут делать все необходимое, будут искать механизмы, которые смогут все же помочь белорусам внутри Беларуси и тем белорусам, которые волей судьбы вынуждены были уехать. Европа будет искать те механизмы, которые смогут осуществить изменения в Беларуси к лучшему.

Последнее слово Алеся в суде вызвало дискуссию, которая продолжается до сих пор. Он призвал к диалогу, к прекращению пока еще холодной гражданской войны в стране. Есть и популярная противоположная точка зрения: никаких переговоров с режимом.

Я склоняюсь именно к тому мнению, которое в последнем слове на суде высказал Алесь. Идти в принципе на переговоры с режимом необходимо, но — тут я, может быть, дополняю или интерпретирую по-своему слова Алеся — переговоры могут начаться только после того, как политические заключенные будут выпущены из тюрем. Это главное условие следующих действий. Если будет воля государства отпустить политзаключенных, то будут и следующие шаги, связанные с обсуждением того, как будет строиться будущее Беларуси. Говорить в любой форме об освобождении политзаключенных — их уже более полутора тысяч, а на самом деле и в разы больше — нужно, какие бы мы не слышали диаметрально противоположные мнения, этот вопрос должен все время быть на повестке дня. И не нужно, мне кажется, искать противоречия в этом. Нужно ждать конкретные шаги от властей, а потом уже все остальное.

Почему Алесь Беляцкий не уехал из страны? Было очевидно, что «Весна» очень раздражает власть и к «весновцам» придут.

Не буду скрывать того, что мы несколько раз обсуждали этот вопрос — как поступить. Алесь советовался со мной, что делать в этой ситуации... Нет, так неправильно — не советовался, а обсуждали, ведь он был уверен в своем решении оставаться. Но со стороны приходили советы и просьбы о необходимости отъезда из Беларуси. Он понимал, что арест все-таки неизбежен. Но у Алеся, во-первых, как и перед своим первым тюремным сроком не было никакого чувства своей вины — и признавать какую бы то ни было вину он не собирался. Во-вторых, это, как мне кажется, наиболее было для него важным и существенным — он не мог уехать, потому что чувствовал себя морально ответственным за тех «весновцев», которых уже задержали на тот момент и которые уже были в СИЗО. Он сказал мне, что не представляет себе, как будет находиться в безопасности за рубежом, когда тут, в Беларуси, его коллеги находятся в такой ужасной ситуации. Для него это было просто неприемлемо.

Вручение Нобелевской премии мира 2022 года в Осло: жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский и глава украинского Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. AP - Markus Schreiber

Ранее на встрече в Варшаве политик, кандидат в президенты-2006 Александр Милинкевич назвал персону Алеся Беляцкого наиболее идеальной кандидатурой на роль президента в переходный период в Беларуси. В первую очередь, потому что Алесь Беляцкий — это безусловный моральный авторитет в Беларуси. В Вильнюсе Наталья Пинчук так ответила на такую перспективу: «Это интересный вопрос. Но Алесь по белорусской Конституции не может быть президентом, так как родился в Карелии. Как бы я к этому отнеслась? Как только мы начинали свою семейную жизнь, у Алеся был такой вопрос ко мне: выставлять ли ему свою кандидатуру на конкурс на пост директора музея Максима Богдановича. Он советовался со мной, а я в ответ: „Да зачем тебе это нужно? Не надо, конечно”. Думаю, ответила бы ему так сейчас и по поводу президентства. Да, нужно консолидировать общество, но будут, надеюсь, свободные выборы и достойный президент. Но директором музея Алесь тогда все же стал — не послушал меня».

Что касается последнего слова Беляцкого в суде, то вот что говорит по этому поводу политик, экс-глава Партии БНФ, соратник Алеся Беляцкого по делам национального возрождения в 80-х Винцук Вячорка: «Это слово неожиданно и досадно для меня вдруг стало предметом растягивания на выдернутые из контекста цитаты, предметом споров вокруг политической тактики, чуть ли не на соглашательство того Алеся стали уже намекать. Послушайте, человек, который находится в тюрьме, поднимается высоко над всеми тактиками и обыденностью. Он думает стратегически, он думает на перспективу. Он что — в этом слове Лукашенко помянул, говоря о необходимости единения нации? Он смотрит на несколько шагов вперед, он видит, что нечисть уйдет, и надо будет что-то делать с теми, кто этой нечисти служит. Он посылает сигнал тем, кто до этого служит: вы же подумайте, пройдет совсем короткое время и вам придется реинтегрироваться в белорусский народ. Вот эта вера в будущее и есть его главное послание из-за решетки. Есть Беляцкий, есть будущее, будет Беларусь».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться