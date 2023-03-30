Глава МИД Франции говорит об 11-ом пакете санкций против России

Посвященный подготовке саммита НАТО в Вильнюсе двухдневный визит в Литву главы МИД Франции Катрин Колонна завершился 30 марта. В ходе пресс-конференции министр снова подчеркнула единство стран Евросоюза в отношении «нелегального, необоснованного и неспровоцированного» вторжения России в Украину и отметила неизбежность подготовки нового пакета санкций для остановки российской военной машины.

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«Укрепление восточного фланга Атлантического альянса было необходимо и оправдано новой обстановкой. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить решительную, твердую и постоянную приверженность Франции безопасности и стабильности Литвы и всего Балтийского региона» — заявила в ходе пресс-конференции в Вильнюсе министра Европы и иностранных дел, посвятившая большую часть своего выступления вопросам поддержки Украине.

Катрин Колонна участвовала днем 30 марта в церемонии передачи французскими военными эстафеты в миссии воздушной полиции НАТО на авиабазе в Шауляй. Размешенные там в ноябре прошлого года по мандату НАТО четыре истребителя Rafale выполняли воздушное патрулирование над странами Балтии. Катрин Колонна сообщила, что сотня военных и французские истребители уходят, но «вернутся в декабре на новую ротацию». Она сообщила также о планах проведения в этом году в Балтии «военных учений с участием франко-германской бригады».

Honorée d’avoir participé à la cérémonie de passation 🇵🇱🇵🇹🇫🇷🇷🇴 de la police du ciel de l'#OTAN en Baltique.

La 🇫🇷 aux côtés de la #Lituanie contribue au renforcement de la sécurité du flanc oriental de l'#Europe.#StrongerTogether @Lithuanian_MoD @NATO_AIRCOM @SebLecornu pic.twitter.com/op2Ri8rxtS — Catherine Colonna (@MinColonna) March 30, 2023

Говоря о подготовке саммита ООН, министр выразила надежду, что процесс присоединения Швеции и Финляндии к Организации Североатлантического договора будет скоро завершен, и что 11—12 июля в Вильнюсе встретятся 32 члена НАТО: «Эти две страны укрепят наш союз, укрепят североатлантическое пространство».

Неизбежность 11-го пакета санкций

Глава МИД Франции высказалась за усиление санкций против России с целью заставить Москву прекратить военные действия на территории соседней Украины.

«Россия не может и не должна победить в этой войне. Российская агрессия должна потерпеть неудачу, и поэтому мы настаиваем на эффективности санкций. Мы уже приняли [серию санкционных пакетов]. Нам, без сомнения, придется разработать 11-ый пакет. Потому что этого требует ситуация»— сказала министр.

Она напомнила также необходимость принять меры, чтобы пресечь попытки обхода санкций, так как «эффективность этих мер заслуживает максимального внимания». Санкции должны «продолжать оказывать давление на российскую военную машину и лишить Россию и ее сторонников возможности их обходить».

Если российская агрессия завершится победой, это станет искушением для других

Катрин Колонна остановилась также на необходимости заставить понять «третьи государства, которые могут по-разному воспринимать эту агрессивную войну со стороны России и ее последствия», что эта война касается не только европейцев.

Министр настаивает: «Конечно, в первую очередь это касается Украины. На карту поставлена её судьба, независимость, суверенитет. Конечно, это касается европейского континента, поскольку на нашем континенте, к сожалению, идет война. Но было бы неправильно думать, что это касается только европейцев. Происходящее касается всех, потому что попираются самые основополагающие принципы Устава Организации Объединенных Наций, обеспечивающие стабильность и мир во всем мире. И поверьте мне, если российская агрессия завершится победой, это станет искушением для других [...] Тогда никто больше не будет в безопасности. Поэтому, не только в нашем интересе, но и в интересах всех стран российская агрессия должна завершиться провалом. На карту поставлены мир и стабильность в мире»

La France soutient l'opposition démocratique biélorusse.

À #Vilnius j'ai tenu à revoir Mme Svetlana Tsikhanouskaya et visiter le Centre démocratique des forces bielorusses.

Admiration pour leur courage.@Tsihanouskaya pic.twitter.com/HUeBve9kKp — Catherine Colonna (@MinColonna) March 30, 2023

Восхищение мужеством

Днем министр Европы и иностранных дел Франции встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Франция поддерживает белорусскую демократическую оппозицию, — написала в Tweeter Катрин Колонна. — В Вильнюсе я хотела непременно увидеться с госпожой Светланой Тихановской и посетить [действующий там] Демократический центр белорусских сил. Восхищаюсь их мужеством».

Глава МИД Франции принимала в Париже лидера демократической оппозиции Беларуси 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала агрессии России против Украины.

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