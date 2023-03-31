Иск в ЕСПЧ: Францию и Швейцарию граждане обвиняют в нарушении «права на жизнь»

Понятие «климатическое бездействие» становится юридической категорией. 29 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению двух жалоб, связанных с изменением климата, где Франции и Швейцарии вменяют в вину недостаточно активные действия для предотвращения последствий изменения климата. Швейцарские пенсионеры говорят пагубном воздействии глобального потепления на их здоровье, а во Франции иск подал бывший мэр городка, на который наступает Северное море.

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Французские СМИ называют «историческим» открытие в Страсбурге двух экологических процессов. Европейский суд по правам человека рассматривает иск, связанный с изменением климата впервые. До сих пор жалобы на несоблюдение экологических обязательств рассматривались судами на национальном уровне. Во Франции, в частности, неправительственные организации и экологические ассоциации дважды добивались осуждения правительства — в 2020 и 2021 году, за несоблюдение на практике целей Парижского соглашения (сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г.)

🇪🇺 Une première "historique": la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) se penche aujourd'hui sur l'inaction climatique présumée des Etats en examinant deux affaires visant la Suisse et la France #AFP



➡️ https://t.co/y0jsGStlTw pic.twitter.com/U65eSGF91Q — Agence France-Presse (@afpfr) March 29, 2023

Прецедент же был создан решением Верховного суда в Нидерландах. В 2019 году, по иску экологической ассоциации, правосудие обязало правительство страны сократить выбросы парниковых газов как минимум на 25% к 2020 году.

Нарушение статей 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека

Иск против французских властей в ЕСПЧ является продолжением двух вышеупомянутых экологических дел. Защитники природы считают, что за решением Госсовета Франции никаких эффективных мер правительства не последовало.

Процесс в Страсбурге инициирован депутатом Европарламента и бывшим мэром городка Гранд-Сент на периферии северного Дюнкерка. Дамьен Карем считает, что бездействие правительства оказывает на него «непосредственное и личное» воздействие, поскольку его городу, расположенному на берегу Северного моря, угрожают разрушения из-за подъёма уровня воды в морях и океанах.

Дамьен Карем предстал 29 марта перед судьями лично, чтобы возложить на государство ответственность за нарушение его «права на жизнь» и «права на нормальную частную и семейную жизнь», лежащих в основе статей 2 и 8 Европейской конвенции о правах человека. «Это попытка открыть брешь в борьбе с изменением климата, — объяснил депутат Европарламента в интервью газете Libération. — Граждане Европы смогут в ближайшем будущем лично отстаивать свое право жить в хороших условиях на планете, где можно дышать».

«Несколько лет назад говорили, что эрозия на наших берегах станет видимой около 2100 года, —настаивает Ломтем Карем. — Но сегодня самые свежие карты показывают, что первые эффекты можно будет наблюдать уже в 2030 году. Скорость, с которой все это меняется, ошеломляет». Экологист также намерен доказать связь между последствиями загрязнения воздуха и его аллергической астмой. Его адвокат Корин Лепаж, бывшая министром экологии (1995–1997), высказала газете соображение о необходимости «создать законодательную и административную базу, гарантирующую эффективную защиту „права на жизнь“ и „права на нормальную частную и семейную жизнь“ с учетом того, что существует риск ухудшения состояния его здоровья»

Число исков с обвинением в «климатическом бездействии» растет

Первый в истории инстанции экологический иск рассматривается высшим органом ЕСПЧ —Большой палатой, состоящей из 17 судей и возглавляемым ирландкой Сиофрой О’Лири. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединяет сегодня 47 стран и не имеет подчинения Евросоюзу. Эта международная правовая структура была создана в 1959 году по решению Совета Европы, чтобы гарантировать выполнение государствами, подписавшими Европейскую конвенцию о правах человека, своих обязательств.

В ЕСПЧ за защитой своих прав обратились члены ассоциации пенсионеров Швейцарии «Aînées». Они обвиняют власти в бездействии и готовы доказать пагубное воздействие глобального потепления на их здоровье.

Многие месяцы будет продолжаться рассмотрение жалоб и выяснение компетентности ЕСПЧ для вынесения решений по тесно связанной с вопросом личных прав и свобод проблемой климата.

Число исков против правительств, обвиняемых в «климатическом бездействии» в контексте нарушения климатического баланса планеты, растет. В сентябре 2020 года газета Le Monde писала о согласии ЕСПЧ принять иск группы португальских студентов против правительств 33 стран, которые, по словам молодых людей, «не внесли свой вклад в предотвращение климатической катастрофы».

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