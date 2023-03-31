Лукашенко заявил, что сам «активизировал переговоры» с Путиным о передаче Беларуси ЯО

Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания к беларусскому народу и парламенту заявил, что сам «активизировал переговоры» с Путиным по передаче Беларуси ядерного оружия, подчеркнув, что речь идет о «возвращении» ЯО в Беларусь. В связи с этим Лукашенко снова заявил о якобы имеющихся планах нападения на Беларусь со стороны НАТО.

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В качестве «доказательств» плана нападения на Беларусь Лукашенко привел сведения, якобы добытые его разведкой: министр обороны Польши в конце прошлого года на «закрытом совещании» якобы агитировал за открытие второго фронта НАТО против Беларуси в случае, если Украина не сможет добиться решающей победы. Также Лукашенко заявил, что 101-я воздушно-десантная дивизия США якобы подготовлена для занятия стратегических пунктов на территории Беларуси.

«В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь стала безъядерным государством под гарантии «никаких санкций, никакого давления, никакого планирования наступления и революций».

«Я вынужден был отступить под определенные гарантии. Все попрано, все забыто. Результат известен. Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать, в который раз об этом говорю. Господь с ним. Я хочу обезопасить беларуское государство и обеспечить мир беларусcкому народу. Своей историей и всем своим существованием мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем», — продолжил Лукашенко.

Позже, отвечая на вопрос об управлении тактическим ядерным оружием, Лукашенко заявил, что «управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь» (цитата по беларусскому госагентству «Белта»).

Неделю назад были опубликованы отрывки из интервью Путина российскому госТВ, где Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. По словам Путина, об этом он уже договорился с Александром Лукашенко, и решение уже принято. По словам Путина, Лукашенко уже давно сам «ставил вопрос» о том, чтобы разместить на беларуcской территории российское тактическое ядерное оружие.

Президент РФ добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. При этом Путин подчеркнул, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия, и оно останется под контролем РФ.

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