В Болгарии прошли уже пятые парламентские выборы за два года

выборы

В Болгарии в воскресенье прошли парламентские выборы — пятые за два года. Согласно результатам экзит-полов, в парламент пройдут пять или шесть партий. С большим отрывом от остальных лидируют альянс либеральных партий «Продолжаем перемены — «Демократическая Болгария» и правоконсервативная партия ГЕРБ. У каждой — более 26% голосов.

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Избирательные участки закрылись в восемь вечера по местному времени. Первые официальные результаты голосования должны быть только в понедельник. А пока опубликованы данные экзит-полов, согласно которым, на преодоление порога в 4% для прохождения в парламент претендуют пять или шесть партий.

С большим отрывом от конкурентов лидируют две партии, ранее уже формировавшие правительство. Более 26% голосов получает правоцентристская консервативная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с бывшим в течение более чем 10 лет премьер-министром Бойко Борисовым. Политические оппоненты обвиняют ГЕРБ в коррупции и посягательстве на принцип верховенства закона.

Ее главный соперник — альянс либеральных партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) также набирает больше 26% голосов. Представитель этой коалиции Кирилл Петков также занимал пост главы правительства, правда в течение всего нескольких месяцев в 2022 году. Его правительству пришлось уйти в отставку в результате вотума недоверия, инициированного партией ГЕРБ.

Также в парламент проходят пророссийская партия «Возрождение» — 12,9%, Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство (ДПС) — 12,4%, и Болгарская социалистическая партия (БСП) — 10,5%. Некоторые экзит-полы прогнозируют также преодоление четырехпроцентного барьера популистскому проекту комика Слави Трифонова «Есть такой народ».

Теперь прошедшим в парламент партиям придется договариваться о коалиционном правительстве. За последние два года ни на одних выборах не удалось сформировать рабочее правительство. Страна продолжает страдать от коррупции и растущей инфляции, а избиратели демонстрируют признаки глубокой апатии. По последним данным, явка на этих выборах оказалась в районе 35%.

Долю ответственности за политическую нестабильность в стране наблюдатели возлагают и на действующего президента Румена Радева, близкого к Болгарской социалистической партии. Хотя формально его должность предполагает только представительские функции, но в условиях политического кризиса его влияние растет.

Большие противоречия в болгарском обществе вызывает и вопрос военной поддержки Украины. Откровенно пророссийскую позицию занимает оказавшаяся на третьем месте партия «Возрождение». Против поставок оружия выступает и прошедшая в парламент Болгарская социалистическая партия, а также сам президент Радев.

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