Действующий президент Черногории проиграл во втором туре кандидату от оппозиции

выборы

В Черногории в воскресенье, 2 апреля, прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным подсчетам, оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку 60,1% пришедших на участки избирателей. Такие данные объявил Центризбирком страны по итогам подсчета 70% бюллетеней.

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Как сообщает «Радио и телевидение Черногории» RTCG, за действующего президента Мило Джукановича отдали голоса 39,9% от пришедших на участки. Всего в стране зарегистрировано 542 154 избирателя.

В первом туре выборов 19 марта действующий глава государства Джуканович лидировал с результатом 35,37% голосов, тогда как за Милатовича проголосовали только 28,92% черногорцев. Однако кандидата от оппозиции поддержали остальные не прошедшие во второй тур кандидаты.

62-летний Мило Джуканович находился у власти в Черногории (в должности президента или премьер-министра) с небольшими перерывами в течение 33 лет — с самого начала распада Югославии. С ним связаны обретение Черногорией независимости в 2006 году, вступление страны в НАТО в 2017-м и движение в ЕС. Оппоненты Джукановича обвиняют его в коррупции и связях с организованной преступностью.

Победивший на выборах 37-летний экономист Якоб Милатович занимал должность министра экономики, а в прошлом году стал соучредителем партии «Европа сейчас». Свою предвыборную кампанию он строил на необходимости перемен и лозунгах борьбы с коррупцией, повышения уровня жизни и укрепления связей как с Европейским Союзом, так и с Сербией.

Должность президента в Черногории является прежде всего церемониальной. Однако выборы пришлись на период политической нестабильности после отставки двух правительств и назначенных на 11 июня внеочередных парламентских выборов.

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