На парламентских выборах в Финляндии лидирует оппозиционная коалиция правых консерваторов

выборы

В воскресенье, 2 апреля, граждане Финляндии выбирали 200 депутатов в национальный парламент — Эдускунту. Согласно первым результатам, Социал-демократическая партия премьер-министра Финляндии Санны Марин уступает правой Национальной коалиции во главе с Петтером Орпо, который может стать следующим главой правительства.

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Как сообщает Yle со ссылкой на данные подсчета 43,5% голосов досрочно проголосовавших избирателей, правоконсервативная коалиция получила 20,8% (на 3,8% больше, чем в предыдущем созыве) и сможет рассчитывать на 47 мандатов. Традиционно самая крупная из восьми основных партий в парламенте выдвигает кандидата на пост премьер-министра и пытается сформировать правительство.

Партия Марин тоже улучшила результат — с 17,7% до 20,7% и будет иметь 45 мандатов вместо 40. Однако ее союзники по правительственной коалиции — «Центр», «Левый союз», «Зеленые» и «Шведская народная партия» — потеряли голоса. На третьем месте оказались крайне правые националисты из партии «Финны». Предварительно они набирают 18,6% голосов и претендуют на 40 мандатов (было 39).

Досрочное голосование проводилось с 22 по 28 марта. По данным службы информации о выборах Министерства юстиции, в нем приняли участие около 26% имеющих право голоса. Минимального порога для прохождения партий в парламент в Финляндии нет.

Представитель левоцентристской социал-демократической партии Финляндии Санна Марин возглавила правительство страны в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. На момент вступления в должность ей было 34 года. Соцопросы в Финляндии называют Марин самым популярным премьер-министр в этом столетии. Она относительно успешно справилась с последствиями пандемии для страны и запустила процесс вступления в НАТО.

Однако по результатам последних опросов накануне дня голосования Социал-демократическая партия занимала лишь третье место по популярности, уступая антииммигрантской и националистической партии «Финны» и правоцентристской Национальной коалиции.

Главными темами этой предвыборной кампании стали внутренние социальные и экономические проблемы страны, вызванные ростом цен на энергоносителями и на другие товары после начала российского вторжения в Украину. Лидер консервативной Национальной коалиции Петтери Орпо также выстроил свою кампанию на критике правительства за экономические сложности, в частности рост государственного долга.

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