В Гааге возобновился суд над экс-президентом Косова Хашимом Тачи, обвиняемым в военных преступлениях

В специальном суде в Гааге возобновились слушания по делу бывшего президента Косова Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечества. На заседании 3 апреля Тачи снова заявил о своей невиновности, как и трое других высокопоставленных представителей «Армии освобождения Косова» (АОК), находящиеся на скамье подсудимых.

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Хашим Тачи был одним из основателей «Армии освобождения Косова», боровшейся за независимость края от Сербии в конце 1990-х годов, став ее политическим лидером.

Ему и трем другим представителям АОК в Гааге предъявлены обвинения по 10 пунктам: убийства, пытки, похищения людей, жестокое обращение и другие. Шесть пунктов обвинения относятся к преступлениям против человечества, четыре — к военным преступлениям.

Обвинение заявило, что Тачи и другие обвиняемые открыто применяли жесткие практики тюремного заключения, пыток и убийств для усиления собственной власти во время войны 1998 – 1999 гг. и после нее, передает AFP.

«Эти четверо мужчин, без сомнения, были главными лидерами АОК, и за это их прославляли и чтили», — сказал прокурор Алекс Уайтинг. «Но была и более темная сторона их руководства», — продолжил обвинитель.

По словам прокурора Уайтинга, Тачи и другие члены АОК проводили политику по преследованию «тех, кого они считали предателями, в том числе политических оппонентов». Их обвиняют в преступлениях против сербов, рома, а также албанцев, которых они считали нелояльными. «Мы намерены доказать сотни задержаний по всему Косово, обычно в условиях ужасных издевательств, и более 100 убийств», — заявил прокурор.

Процесс проходит в специальном суде по Косово, созданном в 2015 году при поддержке ЕС. Этот суд — часть системы юстиции Косова, но составлен из судей из разных стран и работает в Гааге из соображений безопасности и защиты свидетелей. Сторона обвинения заявляет, что в Косове до сих пор царит «атмосфера запугивания» свидетелей по этому процессу.

Тачи снова заявил, что невиновен

В столице частично признанного Косова — Приштине — накануне тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить поддержку четырем подсудимым. Многие косовары считают Тачи героем войны.

Акция в поддержку экс-президента Косова Хашима Тачи и других представителей АОК, обвиняемых в военных преступлениях, Приштина, 2 апреля 2023 г. REUTERS - STRINGER

Хашим Тачи снова заявил о своей невиновности, как и на судебных заседаниях в Гааге в 2020 году. Трое других представителей АОК — Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими — тоже отвергают выдвинутые против них обвинения.

Косовская война прекратилась в 1999 году бомбардировками НАТО, которые вынудили сербские войска отступить. Затем Хашим Тачи появился на мирной конференции во французском Рамбуйе в качестве лидера делегации косовских албанцев.

В 1999 году он стал президентом параллельного правительства Косова. В 2008 году был избран премьер-министром, тогда же Косово провозгласило свою независимость в одностороннем порядке. В 2016 году был избран президентом частично признанного Косова.

В 2020 году Тачи снял с себя полномочия президента после того, как Гаагский спецсуд подтвердил выдвинутые против него обвинения в военных преступлениях. С тех пор он находится под стражей в Нидерландах.

В декабре 2022 года спецсуд в Гааге по Косову вынес свой первый вердикт по военным преступлениям во время Косовской войны 1998 – 1999 гг., приговорив одного из бывших командиров АОК Салиха Мустафу к 26 годам заключения. Как следует из материалов суда, в годы войны Мустафа руководил пыточной тюрьмой.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), существовавший с 1993 по 2017 годы, ранее признал виновными и осудил ряд политических и военных деятелей, участвовавших в войнах в бывшей Югославии в 1991–2011 гг. в ходе ее распада. Большинство из приговоренных МТБЮ — сербские деятели. В 2017 году сербский генерал Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению в том числе за осаду Сараева 1992 – 1996 гг. и резню в Сребренице в 1995 году, где были убиты более восьми тысяч боснийских мусульман. Среди приговоренных МТБЮ есть также офицеры АОК.

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