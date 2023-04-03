Правоцентристсткая пратия одержала победу на парламентских выборах в Финляндии

Уходящий премьер-министр Финляндии, социал-демократ Санна Марин, признала свое поражение на прошедших в воскресенье, 2 апреля, выборах в Финляндии. Победу на выборах одержала правая Национальная коалиционная партия Петтери Орпо.

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Согласно результатам, сообщенным в понедельник министерством юстиции после подсчета почти 100% бюллетеней, Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с Петтери Орпо должна получить 48 из 200 в парламенте. На втором месте следует партия «Финны» (Истинные финны), крайне правая националистическая партия, выступающая против иммигрантов, ее депутаты получат 46 мест. Социал-демократическая партия с 43 депутатами занимает третье место.

Консервативная и правоцентристская НКП обещает сократить государственные расходы, чтобы уменьшить госдолг, который превысил 70% валового внутреннего продукта.

Лидер победившей на выборах в законодательные органы партии отвечает за формирование правительства. Петтери Орпо заявил, что проведет переговоры со всеми партиями, чтобы получить большинство в парламенте, в отличие от Санны Марин, которая исключила коалицию с крайне правой партией, которую она назвала «откровенно расистской» во время январских дебатов.

Партия «Финны», лидер которой Риикка Пурра говорит, что хочет бороться с «вредной» иммиграцией из развивающихся стран, выступает за политику жесткой экономии, как и Национальная коалиционная партия.

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