Финляндия стала 31-й страной НАТО. Протяженность границы между альянсом и РФ удвоилась

НАТО

Флаги Финляндии и НАТО во дворе здания МИД Финляндии в Хельсинки, 4 апреля 2023 г.

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально вошла в состав НАТО, что увеличило примерно на 1300 километров протяженность сухопутной границы альянса с Россией. Со вступлением в альянс Швеции все значительно сложнее из-за требований Турции.

Реклама Читать далее

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто завершил процесс присоединения Финляндии к НАТО, передав официальный документ госсекретарю США Энтони Блинкену в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После этого состоится торжественная церемония поднятия флага в честь членства Финляндии в НАТО.

До недавнего времени вступление Финляндии в НАТО блокировала Турция, обвиняющая Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве курдских активистов, которых в Анкаре считают членами «террористических» группировок, а также последователей проповедника Фетхуллы Гюлена, которого власти Турцию обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае 2022 года, но Турция блокирует вступление Швеции из-за обозначенных выше претензий. Любое расширение блока НАТО требует одобрения всех стран-членов.

Впрочем, вступления в НАТО Финляндии усиливает и безопасность Швеции, указывают эксперты.

Финляндия решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к блоку НАТО после начала полномасштабного нападения РФ на Украину. Партнером НАТО Финляндия стала в 1994 году и давно взаимодействует с армиями стран-членов альянса. Отныне на нее распространяется пятая статья устава НАТО, согласно которой альянс рассматривает нападение на одного из своих членов как нападение на весь блок.

От Балтийского моря до Арктики

Военные аналитики подчеркивают важность Финляндии в защите восточного фланга НАТО. Ее вступление в НАТО меняет военную ситуацию на пространстве от Балтийского моря до Арктики.

Сухопутная граница Финляндии с Россией составляет 1300 километров. Таким образом вступление Финляндии в НАТО удваивает протяженность границы между альянсом и РФ.

В самом альянсе подчеркивают, что нуждаются в Финляндии на фоне российской экспансивной агрессии. «Финляндия имеет очень боеспособные силы, продвинутые возможности и сильные демократические институты. Так что Финляндия многое принесет нашему альянсу», — отмечал несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Финляндия — одна из немногих европейских стран, которая никогда не переставала готовиться к потенциальной войне», — отмечает в интервью AFP исследовательница Финляндского института международных исследование Минна Аландер. Тогда как многие европейские страны сократили свои войска после окончания холодной войны, Финляндия сохранила систему призыва в армию, созданную после советского вторжения 1939 года.

«Это дает Финляндии возможность мобилизовать 280 тысяч солдат в военное время при общем резерве в 870 тысяч солдат. Финляндия также располагает одним из крупнейших парков артиллерии в Европе с 1500 установками и продолжает инвестировать в воздушную защиту с новым американским истребителем F-35», — продолжает Минна Аландер.

НАТО стоит на защите трех балтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы, опасающихся российского нападения. Особое беспокойство вызывает гипотетический Сувалкский коридор протяженностью около 70 км, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. Атака против этого сухопутного коридора отрезала бы страны Балтии от Польши. Теперь же, когда Финляндия вступила в НАТО, открывается новый морской коридор для возможности быстрой переброски подкрепления в балтийские страны в случае нападения РФ.

Присоединение Финляндии к НАТО является и козырем для влияния в Арктике, стратегически важном регионе, где Россия, Запад и Китай оспаривают влияние.

Как реагируют в Москве?

До начала полномасштабного вторжения в Украину в Москве потребовали от НАТО отодвинуть силы альянса на позиции 1997 года, когда в НАТО еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы, а также прекратить расширение на восток.

Однако вторжение в Украину привело к обратным результатам. Впрочем, реакция Путина на заявки Финляндии и Швеции в НАТО оказалась весьма сдержанной. Путин в мае 2022 года заявил, что реакция РФ будет зависеть от расширения военной инфраструктуры альянса и добавил, что у РФ «нет проблем» с Финляндией и Швецией.

Чуть позднее министр обороны РФ Шойгу заявил, что в Западном военном округе до конца 2022 года появятся 12 новых воинских частей и подразделений, заявив о «нарастании военных угроз у российских границ», среди которых он назвал намерения вступить в НАТО Финляндии и Швеции.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия будет укреплять свой военный потенциал на западе и северо-западе в ответ на вступление в НАТО Финляндии.

Аналитики полагают, что РФ понадобились бы годы для восстановления военного потенциала, уничтоженного в попытках захвата Украины.

4 апреля 2023 года, комментируя вступление Финлянди в НАТО, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «посягательством на безопасности и национальные интересы РФ». При этом Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО коренным образом отличается от намерений Украины. Он заявил, что «Финляндия никогда не становилась анти-Россией», повторив излюбленный пропагандистский штамп Путина.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться