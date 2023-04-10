В Беларуси адвоката Александра Данилевича осудили на 10 лет колонии за юридическую помощь оппозиционерам

Минский городской суд 10 апреля приговорил известного юриста и адвоката Александра Данилевича к десяти годам лишения свободы в колонии за юридическую помощь, которую он оказывал представителям оппозиции режиму Александра Лукашенко, а также за интервью изданию Tribuna.com, чьи материалы власти считают «экстремистскими». Данилевич своей вины не признал. Правозащитный центр «Весна» признал его политическим заключенным.

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Известный белорусский юрист Александр Данилевич, специалист по международному коммерческому арбитражу, был задержан 20 мая 2022 года и с тех пор находился в СИЗО КГБ Беларуси. В феврале 2022 года он подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение полномасштабной войны, начатой РФ против Украины. После этого его уволили с факультета международных отношений Белорусского государственного университета, где он преподавал 20 лет (Данилевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права).

Как отмечает правозащитный центр «Весна», некоторое время после ареста Данилевича суть предъявленных ему обвинений была неизвестна. Позже выяснилось, что дело завели по статье о призыве к введению санкций против властей Беларуси (часть 3 статьи 361 УК). На суде, который проходил с 10 марта, выяснилось, что Данилевича также обвинили в «содействии экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК) за интервью, напечатанное белорусским спортивным изданием, чьи материалы режим считает «экстремистскими».

10 апреля судья Минского горсуда Татьяна Фальковская приговорила Александра Данилевича к десяти годам колонии. Именно такого срока лишения свободы требовала для юриста прокурор Татьяна Цыбуля.

Александра Данилевича назвали виновным в «пособничестве в призывах к санкциям» и «содействии экстремистской деятельности». В сообщении о приговоре центр «Весна» отмечает, что «Александр вину не признал и настаивал, что исполнял свои профессиональные обязанности». Правозащитники признали Данилевича политическим заключенным.

СК Беларуси обвинил Александра Данилевича в оказании юридической помощи представителям оппозиции режиму Лукашенко.

Так, он якобы — «путем дачи советов, указаний, предоставления информации» — помогал белорусской пловчихе, олимпийской вице-чемпионке Александре Герасимене и исполняющему директору Фонда спортивной солидарности Александру Опейкину составлять обращения в Международный олимпийский комитет (МОК). Покинувших Беларусь Герасименю и Опейкина 26 декабря 2022 года в Минске заочно приговорили к 12 годам колонии — как раз по статье о призывах к санкциям (часть 3 статьи 361 УК).

В вину Данилевичу также поставили помощь в подготовке писем, которые белорусские стачкомы направляли речь идет о письмах в норвежскую компанию Yara, закупавшую продукцию ОАО «Беларуськалий» (эти закупки прекратились после введения санкций).

По версии обвинения, Данилевич консультировал оппозиционеров с августа 2020 года, когда Лукашенко объявил себя победителем выборов президента, а затем жестоко подавил беспрецедентные народные протесты.

Статью о «содействии экстремистской деятельности» юристу Александру Данилевичу вменили за интервью белорусскому спортивному изданию Tribuna.com. Как напоминает центр «Весна», это издание не было признано «экстремистским формированием» (как многие независимые издания Беларуси), лишь его материалы были названы судом «экстремистскими». К тому же, как уточнил адвокат Дмитрий Лаевский, осужденный Александр Данилевич интервью дал одному из спортивных телеграм-каналов, не внесенных в список экстремистских. Издание Tribuna.com это интервью затем просто перепечатало.

Адвокат Дмитрий Лаевский, который в своем телеграм-канале подробно разобрал обвинения в адрес Александра Данилевича, написал:

О чем это дело? Во-первых, это дело об окончательном погребении гарантий адвокатской деятельности. В этом процессе можно наблюдать одновременно все формы недопустимого вмешательства в адвокатскую деятельность — прослушка разговоров адвоката, прочтение переписки адвоката с клиентами и коллегами, изучение договоров адвоката, его рабочих файлов (в том числе и того, что не имеет отношения к обвинению), допрос адвоката и помощника адвоката, арест адвоката. Во-вторых, это дело об уголовном преследовании адвоката за юридическую помощь людям. Повод для преследования его лишь в том, что люди эти имеют иную точку зрения, чем представители власти. В-третьих, это дело о преследовании адвоката за слова — интервью по правовым вопросам.

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