Европейская исследовательская миссия JUICE успешно стартовала из Куру к Юпитеру

Ariane 5 при подготовке к пуску а Гвианском космическом центре. Зонд Juice находится наверху, под обтекателем, ожидая установки пусковой установки на стартовую площадку. © Simon Rozé / RFI

Нина Карель 1 мин

После отсрочки на сутки из-за метеоусловий, европейская ракета-носитель Ariane 5 стартовала 14 апреля из Куру во Французской Гвиане с исследовательским зондом JUICE. ESA посвятила 9 лет на подготовку миссии к ледяным спутникам Юпитера. Для Ariane 5 это — последний старт. За более, чем 20 лет эксплуатации этого европейского тяжелого грузового ракетоносителя было осуществлено 96,5% успешных запусков.

Реклама Читать далее Исследователи обращают теперь своё внимание на внешние области Солнечной системы. После запуска JUICE отправится в восьмилетнее путешествие к Юпитеру и прибудет к цели в июле 2031 года, используя импульсы и притяжение планет по схеме Земля-Луна, Венера и, дважды, поле Земли. JUICE будет исследовать луны Юпитера: Ганимед, Каллисто и Европы с помощью мощного набора инструментов дистанционного зондирования, анализа геофизических и поверхностных данных, чтобы узнать есть ли сейчас (и были ли в прошлом) на этих космических телах предпосылки для возникновения каких-либо форм жизни. РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями