«Шпионский» Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште попал под санкции США

12 апреля минфин США объявил о санкциях в отношении Международного инвестиционного банка – кредитного учреждения, которое базируется в Будапеште, находится почти на 50% в российской собственности и не подлежит надзору со стороны венгерских властей.

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Правительство Венгрии приняло решение отозвать своих представителей из подконтрольного России Международного инвестиционного банка (МИБ) после введения против него 12 апреля санкций США. Об этом в четверг сообщило министерство экономического развития Венгрии.

Венгерское правительство обсудило ситуацию и решило, что, хотя Международный банк играл важную роль в развитии Центральной и Восточной Европы в прошлом, санкции, введенные Соединенными Штатами, сделали его деятельность бесполезной. Об этом говорится в сообщении министерства.

Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении трех высокопоставленных должностных лиц Международного инвестиционного банка, контролируемого Россией учреждения, базирующегося в Будапеште

Как говорится в сообщении американского минфина, присутствие Международного инвестиционного банка в Будапеште «позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе», а также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах, коррупции и уклонению от санкций.

Под американские санкции также попала дочерняя компания МИБ – «МИБ Капитал», зарегистрированная в Москве, действующий руководитель банка Николай Косов и двое бывших его руководителей – россиянин Георгий Потапов и венгр Имре Ласлочки.

«Руководители МИБ координировали с должностными лицами Российской Федерации деятельность МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов является бывшим председателем МИБ, а Потапов и Ласлочки – высокопоставленные чиновники в правлении МИБ», – подчеркивается в сообщении.

Как писало в марте издание «Медуза», Международный инвестиционный банк находился под угрозой банкротства из-за войны в Украине. Из банка, штаб-квартира которого находится в Будапеште, стали уходить акционеры — Чехия, Словакия, Румыния и Болгария.

Венгерский журнал HVG со ссылкой на документы МИБ сообщил, что в середине декабря 2022 года высокопоставленный сотрудник банка в письме руководству предупреждал, что банк может стать неплатежеспособным. Бельгийская компания Euroclear — один из крупнейших депозитариев Евросоюза — заморозила его активы. Как пишет Euroactiv, соответствующее решение приняло министерство финансов Бельгии.

«После ухода всех европейских акционеров, за исключением Венгрии, он рискует попасть под прямые санкции Евросоюза», – пишет «Медуза». По состоянию на конец января 2023 года Россия контролировала более 45% акций банка, Венгрия — около 25%, Болгария — примерно 14,5%, Румыния — почти 9%, остальное приходится на долю Кубы, Монголии и Вьетнама. Чехия и Словакия уже прекратили участие в нем, в течение 2023 года это намерены сделать Болгария и Румыния. Доля России в результате может превысить 50% — и тогда МИБ будет официально квалифицирован властями ЕС как российский банк, попадающий под санкции.

Издание также утверждает, что Венгрия стремится снизить долю России в банке, чтобы избежать европейских санкций.

Выступая перед журналистами в Будапеште в среду днем, посол США в Венгрии Дэвид Прессман сказал, что Вашингтон неоднократно, но безрезультатно делился информацией с венгерскими коллегами о том, как Россия может использовать банк для расширения своего влияния. «В отличие от других союзников по НАТО, ранее взаимодействовавших с этим российским образованием, Венгрия отвергла опасения правительства Соединенных Штатов относительно рисков, которые ее дальнейшее присутствие представляет для альянса», – приводит его слова Politico.

Первоначально МИБ был создан в 1970 году для развития торговли внутри советского блока, а в 2019 году, несмотря на опасения союзников Венгрии, его штаб-квартира была перенесена из Москвы в Будапешт. «У нас есть опасения, — сказал Прессман, — по поводу сохраняющегося стремления венгерских лидеров расширять и углублять связи с Российской Федерацией».

Хотя Венгрия является членом как НАТО, так и ЕС, официальные лица США в последнее десятилетие выражают растущую обеспокоенность действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленными на централизацию власти внутри страны и налаживание более тесных связей с Москвой и Пекином.

Вместе с тем, Прессман заявил, что США не хотят разрыва своих связей с Венгрией. «Мы заинтересованы в этих отношениях, потому что заботимся о Венгрии», — сказал он.

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