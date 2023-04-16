Еврокомиссия: решения Польши и Венгрии о запрете на импорт украинского зерна — неприемлемы

В Еврокомиссии заявили, что односторонние решения Польши и Венгрии о запрете на импорт украинского зерна являются неприемлемыми. Варшава и Будапешт накануне наложили эмбарго на украинское зерно и другие продовольственные товары, сославшись на интересы местных фермеров.

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«Важно подчеркнуть, что торговая политика — это исключительная компетенция ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы», — говорится в заявлении Еврокомиссии, которое поступило в редакцию «Рейтер».

«В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС», — добавили в Брюсселе.

Накнауне правительства Польши и Венгрии решили ввести временный запрет на импорт зерна и других продовольственных товаров из Украины, сославшись на необходимость защищать собственный сельскохозяйственный сектор.

Запрет на импорт украинского зерна в Польщу касается и его тразита в третьи страны, написал в твиттере министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Он отметил, что систему, которая позволит украинскому зерну пересекать польскую территорию тразитом, только предстоит согласовать на переговорах.

После того, как украинские черноморские порты оказались заблокированы в связи с российским вторжением, традиционные поставки по морю в третьи страны оказались прерваны. Большое количество украинского зерна (которое стоит дешевле, чем зерно, произведенное в ЕС), осело в государствах Центральной Европы, что ударило по доходам местных фермеров.

В Польше создало серьезную политическую угрозу для правящей националистической партии «Право и справедливость» (PiS) в год выборов, поскольку традиционная эта партия черпает поддержку избирателей в сельской местности.

Министерство аграрной политики Украины назвало решение польских властей нарушением ранее достигнутых договоренностей. Неделю назад было согласовано, что четыре культуры (пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса) до 1 июля 2023 года будут идти через Польшу транзитом, говорится на сайте украинского ведомства.

«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны россии против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин», — заявили в министерстве аграрной политики Украины.

На днях министр аграрной политик Украины Николай Сольский сообщил, что ежемесячно из Украины в Польшу поступает от 500 до 700 тысяч тонн разной продукции, при этом значительная часть идет транзитом в другие страны.

С июля 2022 года Украина ведет экспорт своего зерна через черноморские порты в соответствии с «зерновой сделкой», достигнутой в Стамбуле при участии Турции и ООН, и с другой стороны — РФ. В

Москве неоднократно угрожали разорвать зерновое соглашение, критируя его функционирование. Агентство «Рейтер» писало, что российские власти в ходе переговоров о продлении «зерновой сделки» требовали снять санкции с «Россельхозбанка».

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