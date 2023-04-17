В ФРГ завершилась эра атомной энергетики: остановлены последние три АЭС. Этому не помешало и прекращение поставок газа из РФ

Германия

В минувшие выходные эра атомной энергетики в Германии, длившаяся более 60 лет, окончательно завершилась. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последних действовавших атомных энергоблока. Этому историческому шагу не помешало и прекращение поставок российского газа.

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Несмотря на остановку поставок российского газа и непрекращающиеся дебаты, в Германии отключили последние работавшие атомные электростанции: Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. На них приходилась выработка 6% электричества в стране.

Таким образом, ФРГ завершила путь постепенного отказа от атомной энергетики, длившийся более 20 лет и активизировавшийся после радиационной катастрофы на японской АЭС Фукусима-1. Ранее, начиная с 2003 года, в Германии уже были остановлены 16 атомных реакторов.

Согласно плану энергетического перехода, последние три АЭС страны должны были закрыться в конце 2022 года. Однако их отключение правительство Олафа Шольца отложило до середины апреля 2023 года из-за прекращения поставок российского газа. В связи с этим говорили об угрозе энергетического кризиса и черных сценариях для экономики индустриального лидера Европы. Эти опасения не оправдались: положение с заполнением газохранилищ в Германии оказалось лучше, чем ожидалось.

Две трети немцев — против немедленного закрытия АЭС

В Германии эра атомной энергетики стартовала в начале 1960-х. Порой 19 работавших стране реакторов вырабатывали до трети всего электричества — так было в конце 1990-х. Но вокруг атомной энергетики в стране не утихали дебаты. Как напоминает DW, в 1970-х и 1980-х протесты против ядерной энергетики выводили на улицы сотни тысяч человек — преимущественного молодежь.

«Все, что связано с выходом из ядерной энергетики, в Германии это — политический вопрос. В Германии „зеленые“ — это очень мощная партия, которая с 1970-х годов, со времен хиппи, начала набирать обороты. К 2000-м годам им уже было за 50, и они начали занимать ключевые посты в министерствах страны. На европейском уровне немецкая партия „зеленых“ тоже начала оказывать влияние на европейскую энергетическую стратегию», — рассказывает эксперт по вопросам энергетики, основательница геоэкономического аналитического центра Eastern Circles (Франция) Анастасия Шапочкина.

АЭС Isar 2 в Баварии, 13 апреля 2023 г. REUTERS - Christine Uyanik

По ее словам, хоть и не все немецкие «зеленые» исторически борются против ядерной энергетики, этот вопрос стал центральным элементом их повестки. Стоит отметить, что немецкие «зеленые» выступают и против использования ископаемого топлива, в частности угля, который ФРГ пока активно задействует и на который приходится большая доля выбросов CO2.

В 2002 году тогдашний министр окружающей среды в правительстве Герхарда Шредера (СДПГ) Юрген Триттин, представлявший «зеленых», провел первое решение о постепенном отказе от АЭС. Финальную точку поставила катастрофа на японской АЭС Фукусима-1, когда в Германии правительство во главе с канцером Ангелой Меркель (ХДС) окончательно поставило крест на судьбе атомных станций.

«Я думаю, что это было решение не столько самой Меркель и ее партии, сколько результат давления на них со стороны других партий. Тогда в правящей коалиции „зеленые“ играли весомую роль. Когда уже произошла катастрофа в Фукусиме, политически было взрывоопасно сдерживать это решение, хотя понятно, что цунами с землетрясением одновременно (из-за чего произошла катастрофа в Фукусиме) в Германии не ожидает никто там, где расположены ядерные реакторы», — говорит Анастасия Шапочкина.

При этом большинство немцев против немедленного отказа от ядерной энергетики. Согласно недавнему опросу социологического центра YouGov, проведенному по заказу информационного агентства DPA, лишь 26% респондентов поддерживают незамедлительную остановку последних АЭС. Еще 32% опрошенных — за то, чтобы три оставшихся реактора еще временно продолжали работать. А 33% — за продление сроков их функционирования на неопределенный срок.

Акция протеста против закрытия АЭС в Берлине, 15 апреля 2023 г. REUTERS - NADJA WOHLLEBEN

Аргументы сторонников и противников

Вопрос об атомной энергетике на протяжении десятилетий поляризирует немецкое общество и политический класс. Сторонники отказа от АЭС указывают, что радиационные катастрофы на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима-1 окончательно подтвердили опасность атомных станций для человека и окружающей среды. Отказ от АЭС также позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов.

Критики отказа от атомной энергетики как в Германии, так и за ее пределами подчеркивают, что на нынешнем этапе развития технологий мирный атом играет важную роль в снижении выбросов углекислого газа и сдерживании изменений климата. По их словам, перед отказом от АЭС нужно было бы сначала избавиться от использования ископаемого топлива.

Доля возобновляемых источников энергии («зеленой энергетики») в Германии за десять лет увеличилась с 25% до 46%. Однако Германия остается первой по выбросам CO2 в Европе: угольные станции до сих пор производят треть электроэнергии в стране. А в последний год доля угля выросла на 8% — на фоне прекращения поставок российского газа.

«Исходя из политики по защите климата и сильного роста производства электроэнергии на угольных электростанциях в прошлом году, решение об остановке трех функционирующих энергоблоков АЭС, производящих малые объемы парниковых газов, непонятно», — цитирует DW заявление ассоциации KernD, представляющей интересы компаний по развитию ядерных технологий в Германии.

К 2030 году в Германии планируют увеличить долю «зеленой энергетики» в производстве электричества до 80% и закрыть все угольные станции не позднее 2038 года. Этого планируется добиться в том числе за счет строительства новых ветряков.

Ветряные генераторы немецкой компании RWE на фоне ТЭС «Нойрат», работающей на буром угле, Германия, 18 марта 2022 г. REUTERS - Wolfgang Rattay

В Европе нет единого подхода

Внутри Европейского союза нет единого подхода к вопросу об атомной энергии. На этих выходных, на фоне полного прекращения в Германии атомной энергетики, в Финляндии (после 14 лет задержки) был запущен мощнейший атомный реактор в Европе типа EPR Olkiluoto 3 французской разработки.

Франция в этой сфере является европейским лидером и самой «нуклеаризированной» страной в мире на душу населения. Она имеет 56 реакторов, планирует расширять свой парк и экспортирует свои технологии, в том числе в Китай, где делают ставку на атомную энергетику.

В Greenpeace France указывали на зависимость французской атомной отрасти от РФ. К примеру, в мартовском докладе организации говорится, что Франция в 2022 году, несмотря на вторжение РФ в Украину, не просто продолжила, а почти утроила импорт российского обогащенного урана. Кроме того, «Росатом» контролирует значительную часть поставок во Францию природного урана из Казахстана и Узбекистана.

🢡«Гринпис»: несмотря на вторжение РФ в Украину, зависимость атомной отрасли Франции от России все еще «огромна»

Соседка Франции — Бельгия — с 2003 года планирует отказаться от атомной энергетики. В 2020 году власти объявили, что все семь атомных реакторов в стране будут остановлены в 2025 году. Но в марте прошлого года, на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, правительство Александра де Кро отложило закрытие двух самых молодых реакторов (Doel 4 и Tihange 3) на десять лет.

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