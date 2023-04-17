Германия

В ФРГ завершилась эра атомной энергетики: остановлены последние три АЭС. Этому не помешало и прекращение поставок газа из РФ

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Вид на АЭС Neckarwestheim на юге Германии, 15 апреля 2023 г.
Вид на АЭС Neckarwestheim на юге Германии, 15 апреля 2023 г. REUTERS - HEIKO BECKER
Ксения Гулиа
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В минувшие выходные эра атомной энергетики в Германии, длившаяся более 60 лет, окончательно завершилась. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последних действовавших атомных энергоблока. Этому историческому шагу не помешало и прекращение поставок российского газа.

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Несмотря на остановку поставок российского газа и непрекращающиеся дебаты, в Германии отключили последние работавшие атомные электростанции: Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. На них приходилась выработка 6% электричества в стране.

Таким образом, ФРГ завершила путь постепенного отказа от атомной энергетики, длившийся более 20 лет и активизировавшийся после радиационной катастрофы на японской АЭС Фукусима-1. Ранее, начиная с 2003 года, в Германии уже были остановлены 16 атомных реакторов.

Согласно плану энергетического перехода, последние три АЭС страны должны были закрыться в конце 2022 года. Однако их отключение правительство Олафа Шольца отложило до середины апреля 2023 года из-за прекращения поставок российского газа. В связи с этим говорили об угрозе энергетического кризиса и черных сценариях для экономики индустриального лидера Европы. Эти опасения не оправдались: положение с заполнением газохранилищ в Германии оказалось лучше, чем ожидалось.

Две трети немцев — против немедленного закрытия АЭС

В Германии эра атомной энергетики стартовала в начале 1960-х. Порой 19 работавших стране реакторов вырабатывали до трети всего электричества — так было в конце 1990-х. Но вокруг атомной энергетики в стране не утихали дебаты. Как напоминает DW, в 1970-х и 1980-х протесты против ядерной энергетики выводили на улицы сотни тысяч человек — преимущественного молодежь.

«Все, что связано с выходом из ядерной энергетики, в Германии это — политический вопрос. В Германии „зеленые“ — это очень мощная партия, которая с 1970-х годов, со времен хиппи, начала набирать обороты. К 2000-м годам им уже было за 50, и они начали занимать ключевые посты в министерствах страны. На европейском уровне немецкая партия „зеленых“ тоже начала оказывать влияние на европейскую энергетическую стратегию», — рассказывает эксперт по вопросам энергетики, основательница геоэкономического аналитического центра Eastern Circles (Франция) Анастасия Шапочкина.

АЭС Isar 2 в Баварии, 13 апреля 2023 г.
АЭС Isar 2 в Баварии, 13 апреля 2023 г. REUTERS - Christine Uyanik

По ее словам, хоть и не все немецкие «зеленые» исторически борются против ядерной энергетики, этот вопрос стал центральным элементом их повестки. Стоит отметить, что немецкие «зеленые» выступают и против использования ископаемого топлива, в частности угля, который ФРГ пока активно задействует и на который приходится большая доля выбросов CO2.

В 2002 году тогдашний министр окружающей среды в правительстве Герхарда Шредера (СДПГ) Юрген Триттин, представлявший «зеленых», провел первое решение о постепенном отказе от АЭС. Финальную точку поставила катастрофа на японской АЭС Фукусима-1, когда в Германии правительство во главе с канцером Ангелой Меркель (ХДС) окончательно поставило крест на судьбе атомных станций.

«Я думаю, что это было решение не столько самой Меркель и ее партии, сколько результат давления на них со стороны других партий. Тогда в правящей коалиции „зеленые“ играли весомую роль. Когда уже произошла катастрофа в Фукусиме, политически было взрывоопасно сдерживать это решение, хотя понятно, что цунами с землетрясением одновременно (из-за чего произошла катастрофа в Фукусиме) в Германии не ожидает никто там, где расположены ядерные реакторы», — говорит Анастасия Шапочкина.

При этом большинство немцев против немедленного отказа от ядерной энергетики. Согласно недавнему опросу социологического центра YouGov, проведенному по заказу информационного агентства DPA, лишь 26% респондентов поддерживают незамедлительную остановку последних АЭС. Еще 32% опрошенных — за то, чтобы три оставшихся реактора еще временно продолжали работать. А 33% — за продление сроков их функционирования на неопределенный срок.

Акция протеста против закрытия АЭС в Берлине, 15 апреля 2023 г.
Акция протеста против закрытия АЭС в Берлине, 15 апреля 2023 г. REUTERS - NADJA WOHLLEBEN

Аргументы сторонников и противников

Вопрос об атомной энергетике на протяжении десятилетий поляризирует немецкое общество и политический класс. Сторонники отказа от АЭС указывают, что радиационные катастрофы на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима-1 окончательно подтвердили опасность атомных станций для человека и окружающей среды. Отказ от АЭС также позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов.

Критики отказа от атомной энергетики как в Германии, так и за ее пределами подчеркивают, что на нынешнем этапе развития технологий мирный атом играет важную роль в снижении выбросов углекислого газа и сдерживании изменений климата. По их словам, перед отказом от АЭС нужно было бы сначала избавиться от использования ископаемого топлива.

Доля возобновляемых источников энергии («зеленой энергетики») в Германии за десять лет увеличилась с 25% до 46%. Однако Германия остается первой по выбросам CO2 в Европе: угольные станции до сих пор производят треть электроэнергии в стране. А в последний год доля угля выросла на 8% — на фоне прекращения поставок российского газа.

«Исходя из политики по защите климата и сильного роста производства электроэнергии на угольных электростанциях в прошлом году, решение об остановке трех функционирующих энергоблоков АЭС, производящих малые объемы парниковых газов, непонятно», — цитирует DW заявление ассоциации KernD, представляющей интересы компаний по развитию ядерных технологий в Германии.

К 2030 году в Германии планируют увеличить долю «зеленой энергетики» в производстве электричества до 80% и закрыть все угольные станции не позднее 2038 года. Этого планируется добиться в том числе за счет строительства новых ветряков.

Ветряные генераторы немецкой компании RWE на фоне ТЭС «Нойрат», работающей на буром угле, Германия, 18 марта 2022 г.
Ветряные генераторы немецкой компании RWE на фоне ТЭС «Нойрат», работающей на буром угле, Германия, 18 марта 2022 г. REUTERS - Wolfgang Rattay

В Европе нет единого подхода

Внутри Европейского союза нет единого подхода к вопросу об атомной энергии. На этих выходных, на фоне полного прекращения в Германии атомной энергетики, в Финляндии (после 14 лет задержки) был запущен мощнейший атомный реактор в Европе типа EPR Olkiluoto 3 французской разработки.

Франция в этой сфере является европейским лидером и самой «нуклеаризированной» страной в мире на душу населения. Она имеет 56 реакторов, планирует расширять свой парк и экспортирует свои технологии, в том числе в Китай, где делают ставку на атомную энергетику.

В Greenpeace France указывали на зависимость французской атомной отрасти от РФ. К примеру, в мартовском докладе организации говорится, что Франция в 2022 году, несмотря на вторжение РФ в Украину, не просто продолжила, а почти утроила импорт российского обогащенного урана. Кроме того, «Росатом» контролирует значительную часть поставок во Францию природного урана из Казахстана и Узбекистана.

🢡«Гринпис»: несмотря на вторжение РФ в Украину, зависимость атомной отрасли Франции от России все еще «огромна»

Соседка Франции — Бельгия — с 2003 года планирует отказаться от атомной энергетики. В 2020 году власти объявили, что все семь атомных реакторов в стране будут остановлены в 2025 году. Но в марте прошлого года, на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, правительство Александра де Кро отложило закрытие двух самых молодых реакторов (Doel 4 и Tihange 3) на десять лет.

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