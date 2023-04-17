Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29.

Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые были обещаны, сообщает пресс-служба министерства обороны Словацкой Республики.

Реклама Читать далее

«Словакия уже передала Украине все 13 заявленных истребителей МиГ-29. После четырех единиц, которые пилотировали украинские летчики в марте этого года, остальные 9 единиц также были успешно переданы украинским силам», – сказано в сообщении, опубликованном министерством на сайте в понедельник.

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что «эта передача была осуществлена по суше с учетом максимально возможной безопасности». Он также выразил благодарность «всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция». Надь подчеркнул, что истребители МиГ-29 «представляют собой значительную поддержку Украины» против российского агрессора и для защиты человеческих жизней. «Кроме того, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были непригодны для нас. Мы поступаем правильно», – сказал министр.

1 марта 2023 года в Братиславе заявили, что могут передать Украине свои МиГи в количестве 10 единиц. 17 марта премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК «Куб». В конце марта Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться