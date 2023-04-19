Шпионские крыши: как российские посольства в Европе ведут слежку при помощи антенн

Расследование

Центр «Досье» совместно с рядом европейских СМИ опубликовал первую часть расследования ESPIOMATS. Она посвящена слежке, которую российские посольства в разных странах Европы ведут при помощи антенн, установленных в том числе на крышах дипведомств. Наибольшее число устройств журналисты обнаружили на территории российского посольства в Брюсселе — городе, где находится штаб-квартира НАТО и представительства ЕС.

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С помощью спутниковых снимков, фотографий и дронов авторы расследования изучили посольские здания 39 европейских стран, как внутри Европейского Союза, так и за его пределами. Наибольшее количество антенн было выявлено на здании российского посольства в Брюсселе — там установлено 17 антенн. Еще на шести представительствах — в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии и Никосии — журналисты увидели не менее 10 устройств. Всего консорциум журналистов насчитал не меньше 182 антенн — и это только видимая их часть.

Удивительным образом, в Берлине и Париже расследователи обнаружили лишь восемь и три устройства соответственно. Вероятней всего, так же, как и в Варшаве, где не было обнаружено ни одной антенны, такие устройства могут быть размещены в других принадлежащих России зданиях. Так, пишет польское издание Frontstory, в Варшаве антенны были обнаружены на крыше посольской резиденции.

Резиденция посла РФ в Париже находится далеко от здания посольства — в престижном VII округе неподалеку от французских министерств. Там же, в VII округе, находится открытый в 2016 году российский духовно-культурный центр, обладающий дипломатическим статусом. «Участок, на котором построили русскую церковь, прилегает к зданию, в котором находятся важные государственные службы. В частности — почтовая служба Елисейского дворца, а также служебная квартира генерального секретаря национальной обороны Франции», — объяснял в интервью RFI в октябре 2016 года автор книги «Русская Франция: расследование о сетях Путина» французский журналист Николя Энен.

В день выхода первой части расследования ESPIOMATS французская радиостанция Europe 1 опубликовала сюжет о замке Муссе (château des Moussets) — резиденции, принадлежащей РФ и находящейся в 50 км от Парижа, в коммуне Лиме в департаменте Ивлин. Эта неприметная резиденция за последний год опустела. Официально замок Муссе, купленный посольством СССР в 1945 году, был местом отдыха советских, а затем российских дипломатов и сотрудников посольства. Неофициально — шпионским гнездом. Сегодня ставни резиденции закрыты, на воротах нет ни дверного звонка, ни домофона, а на крыше видна большая антенна связи, пишет Europe 1. «Это большая спутниковая антенна. Все удивляются, что они с ней делают, но она стоит там уже давно», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Замок Муссе — летняя резиденция российского посольства в пригороде Парижа. © Google street view

С помощью антенн российские агенты следят за протестующими возле посольств

По мнению собеседников польского издания Frontstory, с крыши здания посольства в Варшаве российские службы могут вести прослушивание в радиусе до 30 километров. Один из источников издания, связанный с центральноевропейскими спецслужбами уточнил, что с помощью антенн можно получать доступ и к файловым системам телефонов.

Кроме того, как пишет Центр «Досье», с помощью антенн российские посольства следят не только за спецслужбами и политиками других стран, но и за антипутинскими акциями протеста, которые часто проводятся напротив дипведомств.

«Когда поблизости проходит митинги, россияне могут отслеживать телефонный трафик и собирать данные и идентификаторы, например, номера IMEI близлежащих мобильных телефонов», — рассказал Frontstory бывший сотрудник контрразведки Венгрии.

По его словам, в Венгрии представители посольства «используют эту технологию на полную мощность»: наблюдают за протестами и собирают информацию о местных критиках Кремля и украинских активистах.

По данным Frontstory, 20 из 45 российских дипломатов, высланных из Варшавы в 2022 году, были техперсоналом, в том числе обслуживающим аппаратуру слежения и перехвата.

Бельгия, со своей стороны, в марте 2022 года 21 российского дипломата по подозрению в том, что они были техническими сотрудниками СВР и ГРУ. По оценкам бельгийской службы безопасности VSSE, из 220 членов российской делегации в стране от 70 до 80 были сотрудниками спецслужб, отмечает Le Monde.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн в комментарии De Tijd отмечает, что высылка российских дипломатов позволила «ослабить информационную позицию российских спецслужб и сорвала возможные операции разведки сигналов».

Тарелки на крышах, корабли в Балтийском море и шпионские станции у границ России — это лишь самые заметные узлы российской радио-разведывательной сети. Но оборудование располагается не только на дипломатических зданиях, но и в частных квартирах, а еще — в неприметных микроавтобусах, машинах и даже в рюкзаках агентов. Современные технологии позволяют собирать данные незаметно, и антенны на крышах далеко не единственный способ прослушать телефон или переслать зашифрованные данные. Тем не менее у посольств есть важные преимущества: перехватывать сигналы с дипломатической территории официально запрещено и для шпионских операций территория диппредставительств гораздо безопаснее, чем чужая страна. Поэтому они остаются важными базами для радиоразведки, коммуникаций и общей деятельности спецслужб,

— отмечает Центр «Досье».

Из Парижа в Банги: количество российских дипломатов во Франции за год войны сократилось вчетверо

Во Франции сегодня остается 80 граждан РФ, обладающих дипломатическим иммунитетом, сообщала 17 апреля радиостанция Europe 1. До полномасштабного вторжения их было 300. За год количество российских дипломатов сократилось в четыре раза.

Кого-то французские власти незаметно выслали, кому-то не продлили визу. «Мы закрутили гайки, но мы можем пойти еще дальше», — подчеркнул в комментарии Europe 1 источник во французских спецслужбах.

По информации радиостанции, французские власти намерены еще сильнее сократить присутствие российских дипломатов на территории страны. Некоторые из высланных сотрудников российского консульства в Париже были впоследствии отправлены в Африку, в частности в ЦАР, ставшую «лабораторией по дестабилизации французского присутствия в регионе», отмечает Europe 1.

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