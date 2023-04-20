Евросоюз: вырубка реликтовых лесов будет аргументом для запрета на импорт товаров

Экология

Цель законодательного положения, принятого в Европарламенте в Страсбурге 19 апреля подавляющим большинством голосов — гарантировать, что импорт товаров в ЕС не поощряет уничтожение лесов Азии, Африки и Америки.

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Французское отделение GreePeace пишет в Твиттере (см. в конце абзаца) о достижении «очередной победы» на экологическом фронте. Суть принятого Европарламентом положения состоит в том, что ввоз в ЕС продуктов животноводства, какао, кофе, пальмового масла, сои, древесины, каучука, древесного угля и печатной бумаги теперь запрещен, если это сырьё производилось на территории лесов, подвергшихся вырубке начиная с декабря 2020 года. То есть в течение последних полутора лет.

✊Nouvelle victoire! Le Parlement🇪🇺 a approuvé le nouveau règlement afin d’interdire la commercialisation de produits issus de la déforestation.



Une étape majeure a été franchie aujourd’hui👏 Le conseil de l’UE doit désormais rendre un avis définitif sous peu.#Together4Forests pic.twitter.com/4KYQ4KNJ5W — Greenpeace France (@greenpeacefr) April 19, 2023

В ходе дебатов в Европейском парламенте перед голосованием, бывший глава французского отделения Всемирного фонда дикой природы евродепутат Паскаль Канфен подчеркнул, что это «первый в мире закон, который положит конец [так называемой] импортированной вырубке лесов». Он напомнил, что стат-опросы в ЕС свидетельствуют о том, что «европейцы не хотят способствовать вырубке лесов». Председатель парламентского комитета по окружающей среде (на видео ниже) сказал, что новое Европейское положение гарантирует европейцам, что покупая кофе или шоколад, они больше не будут способствовать вырубке лесов Амазонки.

« On va garantir à tous les Européens qui prennent une tasse de café le matin qu’ils ne contribueront plus, même sans le savoir, à la déforestation de l’Amazonie. » — @pcanfin pic.twitter.com/r5JjC2AJsa — L’Europe Ensemble (@Ensemble_UE) April 20, 2023

По данным WWF, на ответственности ЕС 16% уничтоженных лесов планеты. Страны-экспортеры (в основном сои и пальмового масла, по данным за 2017 г.) идут на вырубку лесов, чтобы удовлетворить коммерческие запросы европейского рынка. ЕС стоит на втором месте в списке стран, виновных в уничтожении тропических лесов. На первом месте фигурирует Китай (24%). Затем по списку следуют Индия (9%), США (7%) и Япония (5%).

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