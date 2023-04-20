Экология

Евросоюз: вырубка реликтовых лесов будет аргументом для запрета на импорт товаров

Опубликовано: Отредактировано:

По данным экологических организаций, вырубка реликтовых лесов бассейна Амазонки происходит с финансовым участием ряда европейских банков.
По данным экологических организаций, вырубка реликтовых лесов бассейна Амазонки происходит с финансовым участием ряда европейских банков. © Edmar Barros / AP
Нина Карель
1 мин

Цель законодательного положения, принятого в Европарламенте в Страсбурге 19 апреля подавляющим большинством голосов — гарантировать, что импорт товаров в ЕС не поощряет уничтожение лесов Азии, Африки и Америки.

Реклама

Французское отделение GreePeace пишет в Твиттере (см. в конце абзаца) о достижении «очередной победы» на экологическом фронте. Суть принятого Европарламентом положения состоит в том, что ввоз в ЕС продуктов животноводства, какао, кофе, пальмового масла, сои, древесины, каучука, древесного угля и печатной бумаги теперь запрещен, если это сырьё производилось на территории лесов, подвергшихся вырубке начиная с декабря 2020 года. То есть в течение последних полутора лет.

В ходе дебатов в Европейском парламенте перед голосованием, бывший глава французского отделения Всемирного фонда дикой природы евродепутат Паскаль Канфен подчеркнул, что это «первый в мире закон, который положит конец [так называемой] импортированной вырубке лесов». Он напомнил, что стат-опросы в ЕС свидетельствуют о том, что «европейцы не хотят способствовать вырубке лесов». Председатель парламентского комитета по окружающей среде (на видео ниже) сказал, что новое Европейское положение гарантирует европейцам, что покупая кофе или шоколад, они больше не будут способствовать вырубке лесов Амазонки.

По данным WWF, на ответственности ЕС 16% уничтоженных лесов планеты. Страны-экспортеры (в основном сои и пальмового масла, по данным за 2017 г.) идут на вырубку лесов, чтобы удовлетворить коммерческие запросы европейского рынка. ЕС стоит на втором месте в списке стран, виновных в уничтожении тропических лесов. На первом месте фигурирует Китай (24%). Затем по списку следуют Индия (9%), США (7%) и Япония (5%).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Темы: