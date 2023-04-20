Сейм Литвы разделил санкции для белорусов и россиян

Депутаты Сейма Литовской Республики 20 апреля отклонили вето президента Гитанаса Науседы на закон, уравнивающий граждан Беларуси и России перед санкциями из-за войны против Украины.

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Законопроект, принятый Сеймом 4 апреля, взволновал белорусскую и российскую диаспоры в Литве — некоторые нормы его были расценены как дискриминация по паспорту. Белорусов в Литве — после вынужденной эмиграции из-за репрессий — около 50 тысяч, россиян — после начала войны России против Украины — около 15 тысяч. В законопроекте предлагалось прекратить прием заявлений от граждан Беларуси и России на получение литовского гражданства и визы в консульствах за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД страны); вида на жительство в Литве (исключения для тех, кто уже имел национальную или шенгенскую визу, а также вид на жительство или решение о его предоставлении); получение статуса электронного резидента.

Правда, на момент принятия некоторые нормы законопроекта были смягчены в отношении белорусов.

Накануне принятия закона политолог, глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис в интервью RFI отметил, что «основная мысль этого закона — узаконить практику по визовым ограничениям, существующую с начала войны в Украине».

Но есть вторая часть, которая вызвала очень бурное обсуждение, — это вопрос гражданства и также вопрос недвижимости. Но белорусы также должны понимать, что есть вопросы национальной безопасности Литвы — мы знаем много случаев, когда в Литву приезжало достаточно много любопытных персонажей, действия которых выглядели сомнительно,

— сказал Витис Юрконис.

14 апреля президент Литвы Гитанас Науседа наложил на закон вето. По его мнению, Сейму следует придерживаться единой позиции — уравнять ограничения и для россиян, и для белорусов.

В Литве прекрасно понимают, что война против Украины, которую Россия второй год ведет вместе со своей союзницей Беларусью, настолько сблизила двух агрессоров, что они обе представляют угрозу не только своим соседям, региону, но и всей Европе как единое милитаризованное, наполненное ненавистью территориальное образование. Естественно, что в обеих этих странах до сих пор есть люди, которые не поддерживают и даже противостоят режимам, совершающим военные преступления, для них дверь всегда была и будет открыта. Однако с точки зрения национальной безопасности Литвы нет оснований для разной оценки граждан Беларуси и России,

— цитирует президента Литвы портал Delfi.lt.

Науседа предлагал также закрепить в законе об ограничительных мерах правовой механизм, который бы упростил процедуру аннулирования уже выданных национальных виз и разрешений на временное или постоянное проживание, а также облегчил депортацию лиц, нарушивших законодательство о международных санкциях или ограничительных мерах.

«Духовный суверенитет»

В защиту белорусских граждан выступил глава МИД Литвы, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, употребив новый термин. По его мнению, несправедливо уравнивать ограничения для граждан России и Беларуси, поскольку «белорусское гражданское общество активно боролось с режимом Александра Лукашенко и поэтому обладает духовным суверенитетом».

Мне кажется, что мы все прежде договорились, что белорусское общество мы оцениваем как то, которое боролось за свою свободу, демократию, несмотря на то что это — политические понятия, тем не менее мы понимаем, что за этим стоит практическое значение. В 2020 году на борьбу с режимом в Минске вышли сотни тысяч человек. Таких попыток бороться в России мы не видим,

— заявил министр иностранных дел Литвы.

«Беларусь — не Россия»

20 апреля, в день, когда Сейм Литвы рассматривал вето президента, несколько десятков белорусских активистов вышли к литовскому парламенту на акцию «Беларусь — не Россия».

Активист «Вольнай Беларусі» Андрей Квашевич говорит депутатам, вышедшим к митингующим:

Почему вы уравниваете нас с оккупантами? Мы — белорусы и литовцы — исторически всегда были вместе, и именно русские оккупировали нас почти 300 лет назад (имеется в виду ликвидация Великого княжества Литовского — общего государства белорусов и литовцев, исчезнувшего в конце 18 века после разделов Речи Посполитой, с которой ВКЛ было в унии — RFI). Почему Литва не признает Беларусь сейчас оккупированной Россией страной, а собирается дискриминировать белорусов по паспорту? Или вы признаете нас оккупированными, когда российский триколор над Минском будет водружен? Андрей Квашевич

Главное опасение митингующих по поводу закона — это вероятность возвращения в Беларусь в случае отказа в ВНЖ и визе. «По сути, возвращение сразу в тюрьму, мы все это понимаем», — говорит RFI один из активистов.

Депутат от консерваторов, бывший заместитель министра обороны Литвы Вилюс Семешка в ответ заявил, что в Литве видят разницу между страной-оккупантом Россией и гражданами Беларуси, которые нашли убежище в Литве: «Я тоже родился в концлагере под названием СССР, и я понимаю ваши аргументы. Я буду голосовать против вето президента».

Депутатам Сейма также была направлена петиция против принятия закона, стартовавшая ранее. Россияне тоже собирали голоса под отдельной петицией, но акций не устраивали.

20 апреля за принятие закона без поправок, уравнивающих перед санкциями белорусов и россиян, которые предложил президент Гитанас Науседа, проголосовало 99 депутатов из 108 присутствующих. Против выступили семеро парламентариев, двое воздержались.

Только что Сейм Литвы проголосовал за законопроект с более мягкими условиями для белорусов. Теперь закон будет принят и президент Литвы обязан его подписать. Я благодарю всех депутатов, которые нас поддержали! Мы очень ценим всю поддержку, которую Литва оказывает в нашей борьбе за европейское будущее свободной Беларуси и никогда этого не забудем,

— написала в своем телеграм-канале после голосования депутатов Сейма белорусский демократический лидер Светлана Тихановская.

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