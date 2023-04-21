В Беларуси продолжают «упорядочивать» свободу слова — новые поправки в закон о СМИ

КОММЕНТАРИИ

Депутаты Палаты представителей единогласно приняли в первом чтении проект поправок в закон «О средствах массовой информации». Необходимость дополнительных корректировок поясняется «новыми вызовами и угрозами белорусскому государству». Власти намерены «симметрично отвечать на недружественные выпады». «Беспредел уже и так законодательно оформлен», — отмечает в интервью RFI Борис Горецкий, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов, комментируя новые инициативы режима.

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Документ был внесен в нижнюю палату белорусского парламента 30 марта Советом министров. Ответственной за новации назначена бывшая глава министерства информации, депутат Лилия Ананич.

Министр информации Владимир Перцов заявил на представлении поправок, что «белорусское информационное пространство остается открытым для всех СМИ, в том числе зарубежных», и что задача нового закона состоит не в том, чтобы «зачистить» информационное поле, а в том, чтобы «упорядочить» его. Слово «упорядочить» уже несколько десятилетий активно используется белорусским официозом — от правителя Александра Лукашенко до чиновников в районах — и обычно сулит как раз «зачистку» чего или кого-либо, репрессии, да хотя бы снос каких-то неугодных памятников или мемориалов. Так что ничего положительного от очередного «упорядочивания» «белорусским и зарубежным журналистам, желающим работать в Беларуси, ожидать не стоит», отмечает в интервью RFI Борис Горецкий, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов, недавно признанной в самой Беларуси «экстремистской организацией».

Борис Горецкий: Сам законопроект не опубликован нигде, как в последнее время всегда это происходит в Беларуси. Пока можем опираться на то, что передают госСМИ. Похоже, что власти формально утверждают все те приемы, которыми уже пользуются. Так, идет разговор о «нормализации» новостных агрегаторов, то есть о контроле над новостными агрегаторами, которые вдруг вздумают распространять «запрещенную» информацию. Но дело в том, что новостные агрегаторы, на которые белорусская власть может влиять, это только российские «Яндекс» и Mail.ru, а они и так уже распространяют только такую нужную белорусским властям информацию. Все белорусские независимые медиа были выброшены из «Яндекса» еще в марте прошлого года — после начала войны России против Украины.

RFI: Остаются Google, YouTube — в России уже идут разговоры о блокировке подобных площадок, могут ли белорусские власти закрыть эти источники трансляции информации для белорусов?

Влиять на Google-новости у белорусского режима просто нет никаких рычагов — у Google нет офиса в Минске, вообще нет какого-то легального статуса Google в Беларуси. Они не могут диктовать свои условия Google, его новостному агрегатору. Кроме того, белорусская власть сама пытается продвигать свою пропаганду в таких сервисах, в соцсетях очень активно работают. Поэтому вряд ли сейчас они на это пойдут.

Что с распространением «запрещенной информации»?

Еще большая ответственность владельцев сайтов, изменяются некоторые нормы, но, по большому счету, сегодня в Беларуси ответственность за распространение информации очень часто наступает не в результате действия какого-то законодательства, а в результате того, что к владельцу сайта приходят силовики, выбивают двери, врываются, кладут всех на пол и силовым образом, скажем так, наказывают владельцев. Последние такие примеры яркие — это разгром редакции газеты «Инфо-Курьер» в Слуцке пару недель назад и «Региональной газеты» в Молодечно.

Можно сколько угодно говорить про законодательство, про законодательные какие-то меры, но в реальности уже несколько лет законодательство Беларуси отброшено в сторону, приезжают просто ребята на микроавтобусе и физически просто громят редакцию, запихивают в камеры людей, а потом выставляют любые обвинения.

Что меняется в работе зарубежных журналистов в Беларуси?

Ну, это такое, вы, наверное, сами помните, что с осени 2020 года в Беларуси официально нет никаких иностранных журналистов — всех лишили аккредитации, обещали выдать новые, но как-то вот так все затянулось. Из иностранных есть только российские журналисты из таких медиа, как Russia Today, РИА Новости, «Спутник» и т. д.

А что касается западных медиа, то им если сейчас и дают аккредитацию, то разово, под какие-то мероприятия, когда власть сама заинтересована в их присутствии — интервью с Лукашенко и т. п. Кстати, в последнее время таких интервью стало гораздо меньше, потому что западные медиа понимают, что этой процедурой они сразу попадают в руки цензуры, их интервью потом очень активно используются пропагандой внутри Беларуси.

Ну и мининформации, видимо, этим законом очень хочется показать, что медиа сейчас контролируют не только люди в балаклавах, с дубинками и электрошокерами, но еще и чиновники в кабинетах. Хотя это не так. Беспредел уже и так законодательно оформлен.

Сколько сейчас представителей белорусских медиа за решеткой? Белорусская ассоциация журналистов может поддерживать связь с коллегами?

В неволе сейчас находится 33 человека из медиа. Связь затруднена, потому что людей сажают в штрафные изоляторы, ограничивают переписку, ограничивают доступ адвокатов. Но родные большинства политзаключенных журналистов время от времени сообщают об их состоянии, об их каких-то бытовых вещах. Конечно, не может идти разговора об их политических мнениях или об отношении к преследованию.

Я бы сказал, что чаще всего коммуникация от политзаключенных и их родных сводится к фразе: «Все нормально, продолжает отбывать срок». Это связано с тем, что сейчас очень многих заключенных пугают, точнее, не пугают, а реально наказывают за публикации о них. И когда выходит какая-то статья вне Беларуси о них, то героя или героиню статьи сажают в штрафной изолятор, очень сильно следят за коммуникацией заключенного с родными, лишают этих и так немногочисленных встреч. Поэтому и заключенные, и родные сегодня вынуждены просто быть максимально сдержанными.

Мы же знаем, что еще в Беларуси есть уголовная ответственность за связь с экстремистскими формированиями. У нас уже есть пример, когда жена политзаключенного сама села в тюрьму за то, что рассказывала о своем муже — это Дарья Лосик. Понятно, что это стало серьезным предупреждением для всех остальных. И понятно, что никто из родных не будет сейчас разговаривать с медиа открыто. Да и медиа не будут этого делать. Следим за социальными сетями родных политзаключенных — они там время от времени сообщают, выкладывают отрывки из писем. Вот такие сейчас источники информации о коллегах в тюрьмах.

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