Саммит в Остенде для создания в Северном море крупнейшего в Европе центра зеленой энергетики

Энергетика

Остенде – В понедельник 24 апреля в курортном бельгийском Остенде прошла встреча руководителей девяти стран Европы, намеренных совместно развивать в Северном море международную сеть ветряных турбин. Цель — увеличить нынешние мощности в 10 раз (до 300 гигаватт) и способствовать переходу на неуглеродную энергетику.

Реклама Читать далее

Колоссальная промышленная задача развития парка ветряных электростанций в Северном море обсуждалась в Остенде с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Газета Libération напоминает, что Северное море стало «колыбелью мировой офшорной ветроэнергетики с момента первых проектов в 1990-х годах». Это море «обладает идеальными характеристиками: многочисленная портовая инфраструктура, устойчивые ветры и, как правило, мелководье».

Руководителям семи стран ЕС (Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Ирландии, Дании и Люксембурга — основных спонсоров проектов), а также Норвегии и Великобритании предстоит согласовать на долгую перспективу вопросы координации и стандартизации для создания общей сети ветряков на море. Как уточнил для France-Presse премьер Бельгии Александр-Де Кроо, ставится цель «достичь к 2050 году совместной мощности около 300 гигаватт (ГВт)». По его словам, к 2030 году нынешний флот установок должен увеличиться в четыре раза.

Премьер Бельгии поместил в Твиттере подписи руководителей девяти стран под декларацией в Остенде Let’s make this happen! #OstendDeclaration #NorthSeaSummit23



ℹ️ https://t.co/DsZ69dR0SW pic.twitter.com/vocYLomf4C — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) April 24, 2023

Франция сильно отстает

На настоящий момент Великобритания лидирует по числу установок в открытом море. Соединенное Королевство располагает 14 ГВт офшорной ветроэнергетики, Германия — 8 ГВт. Мощности Дании, Бельгии и Нидерландов составляют от 2 до 3 ГВт. А вот Франция и Норвегия, как говорят дипломаты, располагают широкими перспективами для развития своей инфраструктуры в Северном море. Так как мощности каждой из них не превышают 0,5 ГВт.

AFP уточняет, что Франция стремится к 2050 году ввести в эксплуатацию 40 ГВт офшорной ветровой энергии на всех побережьях. Ссылаясь на администрацию президента Макрона, агенство пишет, что во Франции, как в соседних странах, «офшорная ветроэнергетика, должна к 2030 — 2050 годам стать основным источником производства возобновляемой энергии, намного опережая солнечную и наземную ветровую энергию».

Выступая в Остенде президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что принятая совместная стратегия соответствует трем общим целям: «больше суверенитета, достижение наших климатических целей и продолжение защиты европейской промышленности».

Выступая в Остенде президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что принятая совместная стратегия соответствует трем общим целям: «больше суверенитета, достижение наших климатических целей и продолжение защиты европейской промышленности». 🔴🗣 "La stratégie déployée est cohérente avec notre triple-objectif : plus de souveraineté, tenir nos objectifs en matière de climat et continuer à défendre l’industrie européenne."



Discours d'E. Macron au #NorthSeaSummit23 (Ostende 🇧🇪) pour le déploiement de l’éolien en mer.👇 pic.twitter.com/yTweYiq99l — franceinfo (@franceinfo) April 24, 2023

По образу Hornsea

Образцом для предпринимателей ЕС может служить расположенный в 120 км от побережья Великобритании энергетический комплекс Hornseа, самый большой в мире парк ветряных мельниц в море.

Сегодня комплекс уже состоит из трех площадок, последняя из которых была введена в эксплуатацию в 2022 году. По расчетам его создателей, работая на полную мощность комплекс сможет обеспечивать электроэнергией 5 миллионов жителей. Иначе говоря, мощность такой морской сети ветряков эквивалентна мощности большой атомной электростанции.

Планомерная работа с мая 2022 года

Встреча в Остенде — вторая после прошедшего в мае прошлого года «саммита по Северному морю», где обсуждались климатические приоритеты, а также необходимость снизить энергозависимость Евросоюза от импорта ископаемого топлива из России после её нападения на Украину.

Чтобы значительно увеличить долю возобновляемых источников в энергетике стран Евросоюза, в конце марта 2023 года страны-члены ЕС и Европейский парламент договорились о необходимости удвоить уровень «чистых энергоресурсов» и довести их к 2030 году до 42,5 – 45%. Развитию «зеленых» отраслей должно способствовать проводимое в Евросоюзе с марта упрощение процедуры получения разрешений для предприятий.

Европа располагает технологическим и промышленным лидерством в офшорной ветроэнергетике. Но, чтобы реализовать поставленные цели к 2050 году, она нуждается в дополнительном финансировании. В конце 2020 года Брюссель оценивал объем необходимых инвестиций в 800 миллиардов евро. Бизнес-круги уже прогнозируют создание порядка 250 000 новых рабочих мест.

Необходимость изучить влияние модификаций дна Северного моря на экологию

Экологические НПО призывают к большей осторожности. Опасаясь пагубных последствий нового промышленного вторжения в морские экосистемы, они призывают досконально изучить возможное влияние проекта на экологию.

По данным Национального комитета по охране природы Франции (CNPN), выполнение энергетического плана Евросоюза приведет к размещению в море, только для Франции, 7 100 новых ветряков.

Отчет, опубликованный комитетом еще в 2021 году, предупреждает, что крепление ветряков на морском дне изменит экосистему, так как неминуемо привлечет в зону морские виды, обитающие на скалах и в коралловых рифах, но до сих пор редкие для дна Северного моря с резкой сменой глубин и обширными отмелями. Отчет говорит об угрозе, которую представляют работающие лопасти турбин для птиц и летучих мышей. Установка десятков и сотен ветряных установок в море может вступить в конфликт с существующими маршрутами перелетных птиц, а также «изменить среду обитания морских млекопитающих в беспрецедентных масштабах». В отчете говорится, что «девять видов китообразных подвергнутся рискам неизвестного масштаба».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться