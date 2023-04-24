Швеция проводит крупнейшие за 25 лет совместные с НАТО военные учения

С 17 апреля по 11 мая Швеция будет проводить крупнейшие военные учения за последние 25 лет. В них принимают участие 26 000 солдат из 14 стран. «Учения проводятся в воздухе, на суше и на море, на большей части территории страны», — сообщается в пресс-релизе шведских вооруженных сил.

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Большинство военнослужащих, принимающих участие в учениях, прибыли из стран НАТО — США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Латвии, Литвы, Дании, Австрии, Германии и Франции, а также из Австрии и Украины.

Маневры также пройдут на стратегически расположенном в Балтийском море острове Готланд, уточняется в сообщении. 14 и 15 января 2022 года шведская армия в срочном порядке перебросила на остров войска для борьбы с скоплением российских десантных кораблей у его берегов. Министр обороны Петер Хультквист заявил тогда же, что страна «не может исключить вооруженное нападение на Швецию», поэтому Швеция хочет дать четкий сигнал о своем желании защитить суверенитет и целостность своей территории.

Швеция подала заявку на присоединение к военному альянсу вместе с Финляндией в мае 2022 года после российского вторжения в Украину, что положило конец двухсотлетнему нейтралитету государства. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля, однако кандидатура Швеции, которую должны ратифицировать все страны-члены организации, до сих пор сталкивается с противодействием со стороны Анкары и Будапешта.

Турция, в частности, требует, чтобы Швеция экстрадировала курдских активистов, обвиняемых президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.

В 1990-х годах Швеция присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», однако без членства в Альянсе на нее не распространяется статья 5, гарантирующая коллективную оборону в случае агрессии.

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