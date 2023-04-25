Загрязнение воздуха – причина ежегодной смерти 1200 детей и подростков Европы

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде (European Environment Agency - EEA), опубликованному 24 апреля, загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти не менее 1200 детей и подростков в Европе.

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В коммюнике Европейское агентство по окружающей среде говорит о «необходимости делать больше для защиты здоровья детей и подростков от негативного воздействия загрязнения воздуха». Так как загрязнение воздуха вызывает в Европе более 1200 преждевременных смертей в год среди людей в возрасте до 18 лет и значительно увеличивает риск заболеваний в более позднем возрасте. В отчете говорится, что «несмотря на улучшения, произошедшие в последние годы, уровень основных загрязнителей воздуха во многих европейских странах по-прежнему постоянно превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения рекомендации по охране здоровья, особенно в Центральной и Восточной Европе и Италии».

Общее число ежегодно погибающих в Евросоюзе из-за патологий, связанных с воздействием на организм выбросов в воздух вредных микрочастиц превышает 238 тыс человек. Поэтому агентство рекомендует сосредоточить внимание на качестве воздуха вокруг школ и детских садов, а также спортивных сооружений и общественном транспорте.

Исследователи констатируют, что пагубное воздействие выхлопных газов на организм ребенка начинается еще до его рождения. Агентство по окружающей среде напоминает, что воздействие загрязненного воздуха на беременную женщину может стать причиной «низкого веса ребёнка при рождении или преждевременных родов». Агентство также отмечает, что загрязнение окружающей среды увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем у новорожденных. У них повышается риск появления астмы. От астмы страдают 9% детей и подростков в Европе. Загрязнение окружающего воздуха может вызывать дыхательную недостаточность и снижает сопротивляемость инфекциям. Малый рост и большая физическая активность усугубляют подверженность детей автомобильным выхлопам.

Исследование проводилось по данным 30 стран континента, включая 27 государств-членов Евросоюза.

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