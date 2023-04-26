ЕС ввел строгие правила контроля над интернет-гигантами. В список компаний, попавших под контроль, попали Amazon, Apple, AliExpress, Google, Meta, Microsoft, Twitter, TikTok, Bing, Snapchat, Pinterest и Zalando. В случае несоблюдения правил, нарушители будут подлежать штрафу в размере до 6% от их мирового оборота.

В список компаний, попавших под контроль, попали Amazon, Apple, AliExpress, Google, Meta, Microsoft, Twitter, TikTok, Bing, Snapchat, Pinterest и Zalando. В случае несоблюдения правил, нарушители будут подлежать штрафу в размере до 6% от их мирового оборота.

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Во вторник, 25 апреля, Брюссель обнародовал список из 19 крупных онлайн-платформ, которые будут подлежать усиленному контролю с конца августа. Туда входят такие мировые гиганты как Twitter, TikTok и основные сервисы Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft. Каждая из этих компаний имеет более 45 миллионов активных пользователей в ЕС.

Компании будут переданы под надзор Еврокомиссии и будут подчиняться усиленным правилам контроля, включая обязательство проводить независимый ежегодный аудит, чтобы гарантировать, что они эффективно борются с дезинформацией, разжиганием ненависти в интернете или подделками.

«Начался обратный отсчет для этих 19 крупнейших онлайн-платформ и поисковых систем», — заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он напомнил, что эти компании должны полностью соблюдать особые обязательства, налагаемые на них Законом о цифровых услугах (DSA) — регламентом, вступившим в силу в середине ноября в ЕС. Для того, чтобы привести свою работу в соответствие предъявляемым требованиям, им дается время до 25 августа.

В противном случае, нарушителям грозит штраф в размере до 6% от мирового оборота их группы и, в случае повторных серьезных нарушений, временный запрет на работу в странах ЕС.

19 платформ были определены на основе количества их пользователей в Европе – данные цифры сами компании были обязаны опубликовать до 17 февраля.

Twitter, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, и TikTok, принадлежащий китайскому гиганту Bytedance, недавно выразили опасения по поводу их способности соблюдать законы ЕС. Поэтому Тьерри Бретон выразил свое удовлетворение тем, что Twitter все же согласился пройти тест на соответствие новым правилам. По его словам, этот тест состоится «в конце июня» в Сан-Франциско. TikTok также выразил заинтересованность в тестовой поддержке, предлагаемой Еврокомиссией всем заинтересованным сторонам.

Обнародованный во вторник список также включает пять сервисов от гиганта Google: поисковая система, картография (Maps), магазин приложений (PlayStore), онлайн-продажи (Shopping) и видео (YouTube).

В него также входят социальные сети Facebook и Instagram группы Meta, а также поисковая система Bing и профессиональная социальная сеть MicrosoftLinkedIn. Также в список попали Apple через свой магазин приложений AppStore и гигант розничной торговли Amazon.

AliExpress, логистическое подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, социальная сеть Snapchat, сервис обмена фотографиями Pinterest, онлайн-энциклопедия Wikipedia и европейский онлайн-чемпион моды Zalando завершают список.

Еврокомиссия считает, что эти компании имеют «системное значение» для функционирования интернета, и поэтому несут «особую ответственность». Они будут поставлены под непосредственный контроль Еврокомиссии и должны самостоятельно осуществлять анализ рисков, связанных с их услугами, с точки зрения распространения незаконного контента, вторжения в частную жизнь или соблюдения свободы выражения мнений, а также в вопросах общественного здравоохранения или безопасности.

Помимо собственной модерации контента, компании должны будут открыть свои алгоритмы для экспертов из европейской исполнительной власти и предоставить доступ к своим данным утвержденным исследователям.

Эти правила, применяемые только к очень крупным платформам, дополняют правила, предусмотренные DSA для всех социальных сетей, торговых площадок и поисковых систем независимо от их размера. Правила, обязательные для всех остальных игроков интернет-рынка, вступят в силу 17 февраля 2024 года.

Новые правила включают в себя обязательство «незамедлительно» удалять любой незаконный контент, как только платформа узнает о нем, или обязательство информировать судебные органы, когда они подозревают «серьезное уголовное преступление».

Новые правила запрещают использование конфиденциальных пользовательских данных (пол, политические взгляды, религиозная принадлежность и т. д.) для целевой рекламы. На компании также налагаются «обязательства по прозрачности» – публикация основных параметров, используемых для целевой рекламы.

В дополнение к списку, обнародованному во вторник, Брюссель проверяет данные других платформ, которые заявили, что не подпадают под действие усиленных правил DSA –Telegram, Airbnb, PornHub и Spotify. Некоторые из них могут быть внесены в список позже, если Комиссия обнаружит, что они превышают порог в 45 миллионов активных пользователей в ЕС. Тьерри Бретон упомянул «четыре или пять дополнительных платформ», о которых может быть объявлено «в ближайшие недели».

Правила DSA дополняют Регламент цифровых рынков (DMA), который призван бороться с антиконкурентной практикой технологических гигантов и вступил в силу 1 ноября 2022.

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