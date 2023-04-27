Бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико госпитализирован из колонии со следами побоев

БЕЛАРУСЬ

Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и соперник Лукашенко на выборах 2020 г. был приговорен к 14 годам тюрьмы

Белорусский политзаключенный Виктор Бабарико госпитализирован в хирургическое отделение, как стало известно в четверг из медицинских источников. Его сторонники утверждают, что в заключении его избили. После президентских выборов 2020 года Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы.

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«Бабарико находится в хирургическом отделении», — сообщил агентству France-Presse представитель центральной больницы Новополоцка, где экс-кандидат в президенты находится в исправительной колонии.

Пресс-служба Виктора Бабарико подтвердила его госпитализацию, но пока без подробностей. По словам его сторонников, этого 59-летнего мужчину избили в тюрьме.

«Друзья. Вчера появились слухи, что Виктор Бабарико находится в больнице г. Новополоцка. Нам удалось подтвердить эту информацию. К сожалению, другие подробности пока не известны. Мы будем держать вас в курсе», – сказано в телеграм-канале команды политика.

Телеграм-канал «Рабочы Рух» со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что в ночь с 24 на 25 апреля из ИК-1 города Новополоцка Виктор Бабарико был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу со следами побоев. «Виктор Бабарико находится в отделении хирургии, состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс. Поступил со следами избиений, его даже не узнали пока не увидели фамилию поступившего», – говорится в сообщении.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в Telegram, что накануне получила информацию о том, что «Виктор Бабарико госпитализирован со следами побоев». «Мы просим публично показать, в каком он состоянии, и разрешить его адвокатам и родственникам встретиться с ним», — написала она.

В мае 2020 года Бабарико покинул пост главы «Белгазпромбанка» в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. На тот момент он считался главным соперником Лукашенко. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба. Он по-прежнему находится в предварительном заключении. Евросоюз и Германия призвали власти в Минске незамедлительно освободить Бабарико.

Шестого июля 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения. Наказание он отбывает в исправительной колонии в Новополоцке.

По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», в настоящее время в Беларуси находится более 1400 политзаключенных.

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