«Нет ядерному оружию в Беларуси»: в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС белорусы заявляют о новой угрозе

репортаж

Традиционный «Чернобыльский шлях» уже четвертый год под запретом в Беларуси. 26 апреля белорусы вышли на акции в Варшаве, Торонто, Батуми, Берлине, Вильнюсе и других городах мира, где появились крупные белорусские диаспоры после волны эмиграции из-за политических преследований на родине.

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В Вильнюсе акция 26 апреля оказалась самой представительной — около 300 человек собрались на митинг на Лукишской площади. Среди выступавших — белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, глава закрытой властями организации «Экодом» и активистка Белорусской антиядерной кампании Ирина Сухий, литовские политики, представители российской диаспоры в Литве.

«37 лет назад случилась Чернобыльская трагедия. Говоря словами Светланы Алексиевич, тогда рухнул не реактор — рухнула система ценностей. Мы увидели, что для советской власти жизнь человека не имеет никакого значения, — обратилась к собравшимся под белорусскими, украинскими и литовскими флагами Светлана Тихановская. — Люди умирали, рождались больные дети, а людям говорили: „Это нормально“. А тех, кто говорил правду, бросали в тюрьму, как профессора Юрия Бандажевского. Он шесть лет провел в тюрьме за то, что написал правду о влияния радиации на здоровье. (…) Точно так в 2020 году власть цинично отрицала факт пандемии. (…) Но благодаря самоорганизации белорусов, таким инициативам как ByCOVID, удалось спасти много жизней».

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Нам и сегодня замалчивают правду о Чернобыле. Замалчивают правду об Островецкой АЭС и о войне в Украине. Замалчивают возможные последствия размещения ядерного оружия в Беларуси. Они говорят, что ядерное оружие — это зонтик, который нас защитит. Но это не зонтик — это мишень. И это прямой путь для потери Беларусью суверенитета. Мы не должны этого допустить! — Светлана Тихановская.

По словам Тихановской, Чернобыль научил белорусов рассчитывать не на власть, а на себя, «демократический мир сможет нам помочь только тогда, когда увидит, что это нужно нам самим».

«Если мы не хотим, чтобы белорусов поместили в одну корзину с россиянами и с режимом, наша позиция должна звучать очень четко. Именно поэтому такие акции, как сегодняшняя, имеют большое значение», — считает Светлана Тихановская.

Акция «Нет ядерному оружию в Беларуси». Вильнюс, 26 апреля 2023. © RFI

В то же время многие участники митинга и шествия говорят о том, что акции вне страны не могут повлиять на решения Москвы в отношении вассального Минска.

«Они же (Путин и Лукашенко) уже просто террористы. Что им наши лозунги и заявления, такие боятся только ответной силы. Мне кажется, ядерное оружие все же притащат к нам домой», — говорит RFI белоруска Анна, бежавшая из страны в 2021 году.

«Уже обучили наших солдат обращению с ядерным оружием — недавно было такое сообщение. Министр обороны Беларуси говорит, что старые шахты для ядерных ракет приводят в порядок. Вот что их остановит? Беспредел. Понятно, что белорусы все против, не могут они быть за ядерное оружие после Чернобыля, но никто же внутри страны сейчас ничего не скажет и не сделает. Просто ГУЛАГ уже, а не Беларусь. Не знаю, что, но мир должен что-то сделать, чтобы их остановить», — говорит один из участников шествия Сергей.

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Шествие, которое возглавляла группа людей в черном и в балаклавах, которые несли через весь Вильнюс макет ядерной ракеты с российским триколором, двинулось к посольству России в Литве. У сквера имени Бориса Немцова принята резолюция — общая для всех акций «Чернобыльский шлях» в мире.

«Последствия Чернобыльской радиационной катастрофы не преодолены — от них страдают миллионы человек, в том числе те, кто по-прежнему проживают на загрязненных территориях, сохраняющих свою опасность, — говорится в резолюции. — Уроки Чернобыля не усвоены. В то время как на Западе недооценивают риски и не предпринимают всех должных мер, Россия, Беларусь и Северная Корея продолжают ядерную экспансию. Россия, не ограничиваясь военными атаками на атомные электростанции и их захватом, угрожает ядерным оружием, и сегодня это угроза возвращения средств наземного базирования в Беларусь».

«Механизмы защиты объектов атомной энергетики от военных и террористических атак, включая международные правовые, не работают, и Россия продолжает использовать мирный и военный атом для запугивания Европы и мира. Действиям по захвату Россией АЭС и возвращению ядерного оружия в Беларусь не дано должной правовой оценки, что создает опасный прецедент, за которым могут последовать другие, более опасные и масштабные», — отмечают авторы резолюции.

Акция в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в Вильнюсе. 26 апреля 2023. © RFI

В документе от международного сообщества требуется дать «должный ответ на ядерные угрозы и вызовы коллективной безопасности, а именно»:

квалификации в терминах международного права, конвенций и договоров по коллективной безопасности, в частности, Будапештского меморандума, действий России по военному захвату атомных объектов и сопутствующих действий, попадающих под определение военных преступлений, а также по размещению ядерного оружия на территории Беларуси;

принятия безотлагательных мер по прекращению финансовой и технологической поддержки ядерной экспансии России, включая запрет на поставки технологий, применяемых в атомной промышленности и для производства ядерного оружия, а также отказ от закупок российских атомных технологий и материалов;

принятия безотлагательных мер для защиты атомных электростанций в зонах риска, используя все доступные для этого механизмы и инструменты.

Акция завершилась сожжением макета ядерной ракеты. Из посольства России за резолюцией «Чернобыльского шляха» никто не вышел.

Акция в Вильнюсе завершилась сожжением макета ядерной ракеты. © RFI

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