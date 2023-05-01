Ватикан участвует в миссии по прекращению войны в Украине

Ватикан участвует в тайной миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом рассказал журналистам папа Франциск поздно вечером в воскресенье в самолете, в котором он возвращался из Будапешта в Ватикан.

Реклама Читать далее

«Я готов сделать все, что необходимо сделать. Миссия находится в процессе, но она еще не обнародована. Когда это произойдет, я расскажу о ней», — сказал понтифик журналистам на обратном пути в Ватикан после трехдневного визита в Венгрию. «Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира, закрывая каналы [переговоров]», — подчеркнул он.

Франциск добавил, что обсуждал ситуацию в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем РПЦ в Венгрии, митрополитом Будапештским Иларионом. «Все заинтересованы в поиске пути к миру», — сказал он.

27 апреля, накануне визита в Венгрию, папа Франциск встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ватикане. Глава ураинского правительства передал понтифику фотоальбом с кадрами с мест военных преступлений, совершенных российскими войскам в Украине. По сообщению издания The Kyiv Independen», Шмыгаль пригласил папу в Киев и выразил надежду на то, что понтифик поддержит «Формулу мира», разработанную президентом Владимиром Зеленским.

«Формула мира», план завершения войны, был представлен украинским президентом 15-16 ноября 2022 года на саммите G20 в Индонезии. Он включает в себя 10 пунктов : радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости (в том числе, осуществление правосудия над виновными в военных преступлениях), противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания боевых действий.

В свою очередь, Глава российского МИД Сергей Лавров, предсавляющий Россию на саммите, назвал украинский план урегулирования конфликта — «неадекватными и нереалистичными». 14 страны и Евросоз объявили об их поддержке инициативе Владимира Зеленского, в том числе и Франция. 19 февраля, в рамке разговора по телефону, Эмманюель Макрон заверил украинского президента, что Париж поддержит его инициативу «на международной арене« во время предстоящих дипломатических мероприятий.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться