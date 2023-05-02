Le Monde изучила схемы обхода Москвой международных экономических санкций

Санкции

Газета Le Monde опубликовала в номере от 28 апреля расследование двух журналисток —Мари Жего и Виржини Маленгр — о путях обхода Россией санкций, введенных против её военно-промышленного комплекса, под названием «Война в Украине: договоренности России с третьими странами для обхода санкций». Турция, Китай, страны Средней Азии… Украинские и европейские эксперты отслеживают экономические и торговые потоки, а также доказательства использования Россией составляющих гражданских товаров в военных целях. Для повышения эффективности санкций, целью которых остается прекращение войны в Украине, предполагается создать единую платформу ЕС для обмена информацией о нарушениях режима и координации мер пресечения.

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Расследование газеты Le Monde показало, что несмотря на введенные Евросоюзом с 22 февраля 2022 года беспрецедентные ограничения в отношении России, «электронные компоненты, которые могут быть использованы при производстве военной техники, все еще поставляются» в страну, при помощи обходных схем, через третьи страны: «за четырнадцать месяцев конфликта Кремль смог воспользоваться недостатками в санкционной системе для организации импорта западных высокотехнологичных товаров, от которых сильно зависит его оборонная промышленность».

Le Monde цитирует документ, полученный Еврокомиссией в феврале от 12 стран ЕС —Бельгии, Чешской Республики, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Испании, Румынии и Нидерландов. Страны-члены ЕС сообщали об использовании «всё более многочисленных и изобретательных» способов обхода санкций с «подставными компаниями и посредниками в странах, расположенных вокруг России», а именно Турции, Казахстана, Беларуси, Армении, Грузии, а также Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

Эта информация подтверждается объективным изменением внешнеторговых потоков. В 2022 году торговые потоки ЕС в эти государства побили все рекорды, рекордными же стали и поставки товаров из этих стран в Россию. Le Monde цитирует министра экономики Германии Роберта Хабека, который подтвердил в одном из интервью 23 февраля, что «значительные объемы подсанкционных товаров попадают из Евросоюза (а значит из Германии) в Россию через третьи страны». На это, по его словам, указывает тот факт, что «оставаясь стабильным в течение многих лет, количество повседневных потребительских товаров, импортируемых из Европы этими странами, резко увеличилось с началом войны».

Разборка на запчасти бытовых приборов

Le Monde цитирует европейских дипломатов, которые говорят о необходимости создать общую базу данных для сбора и обработки информации, получаемой налоговыми, таможенными, коммерческими и разведывательными службами стран ЕС. Так как очевидно, что «с каждым пакетом санкций компании и потоки реорганизуются на внутреннем рынке».

В Брюсселе Евромиссия уже содействовала созданию сайта EU Sanctions Whistleblower Tool, который позволяет анонимно информировать о той или иной практике отдельных компаний. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано семьдесят пять заявлений.

Кроме того, принятый 25 февраля десятый пакет санкций, обязывает государства-члены информировать Еврокомиссию и все двадцать семь стран-партнеров по ЕС о наличии на их территории арестованного российского имущества — яхт, вилл или банковских счетов, принадлежащих попавшим под санкции олигархам. На сегодняшний день эта собственность оценивается в 21,5 млрд евро. К тому следует добавить зарубежные активы российского Центробанка, которые в ЕС составляют 200 млрд евро.

Однако, отмечает Le Monde, не все страны считают себя обязанными применять ограничения: «Некоторые перепродают в Россию оборудование двойного назначения и бытовую технику, электронные компоненты которой могут быть использованы для производства военной техники». Так, с начала войны «европейский экспорт стиральных машин в Казахстан увеличился с 60% до 80%. Мы не знаем, куда попали эти товары», — сообщил редакции работающий в Брюсселе дипломат из одной из стран Балтии.

Le Monde уточняет:

Чаще всего пересылаемые в Россию стиральные машины, холодильники, доильные машины, мобильные телефоны расчленяются компаниями российского оборонно-промышленного комплекса, связанными с конгломератом „Ростех“. Затем их электронные компоненты используются для ракетных систем, корректируемых боеприпасов, радаров, беспилотников.

До войны этот мощный конгломерат, связанный с оборонной промышленностью и сверхзависимый от западных технологий, «покупал [компоненты] у Соединенных Штатов, Нидерландов, Тайваня, Южной Кореи, что сейчас уже невозможно, по крайней мере открыто». Поэтому сегодня Россия, не способная производить составляющие сама, не пренебрегает ничем, использует самые безобидные компоненты. Так, занимающихся в команде президента Украины вопросами санкций Владислав Власюк сообщил газете, что «только что узнал, что элементы, извлеченные из электронных сигарет, являются частью состава батареи российского ударного беспилотника ZALA Ланцет» (производится концерном «Калашников» —прим.ред. RFI)

Турция, важнейший посредник

Le Monde пишет: «Украина скрупулезно отслеживает все обнаруженные аномалии». Группа в составе украинских, американских и российских экспертов-оппозиционеров нынешним властям в Кремле разбирают российское оружие, найденное на поле боя. Главная задача для них — определить происхождение электронных компонентов, обнаруженных внутри российского оборудования, оставленного в полевых условиях. Сегодня известно, что «некоторые из них поступают из запасов, созданных Россией до войны против Украины, другие — более позднего производства». Это могут быть, в частности, компоненты, произведенные в США, Австрии, Японии или Южной Корее. Эти страны проводят расследования на основе предоставленной им экспертами информации.

Расследование Le Monde показало важную посредническую роль Турции:

Турция смогла воспользоваться ситуацией, осудив российское вторжение, но отказавшись применять санкции. Под предлогом „нейтральности“ она поставила свою логистику и географию, включая доступ к Черному морю, на службу великому северному соседу. И предоставила исключительную возможность своей таможне, трейдерам, судоходным компаниям, извлечь выгоду из обходного пути.

К примеру, турецкая компания Azu International основанная в марте 2022 года в самом начале войны, экспортировала в Россию электронных компонентов, в основном произведенных в Соединенных Штатах, на 20 миллионов долларов (18 миллионов евро). Турецкие логисты-участники этих перепродаж, объяснили Lе Monde, что их роль заключалась, в основном, в переупаковке товаров, после чего стоимость товара умножалась двух или трёхкратно. Но русские платили «не глядя».

Другая турецкая компания, Dexias Türkiye, стала в течение 2022 года посредником для ООО «Радиоавтоматика». Предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию „Ростех“ во главе с Сергеем Чемезовым, близким другом Владимира Путина, пришедшим, как и он, из КГБ, советской политической полиции. «Радиоавтоматика» производит станции обнаружения беспилотных летательных аппаратов, радары малой дальности, а также электронные комплекты для голосования и системы обработки бюллетеней.

Le Monde публикует фото коллекции американских электронных чипов, найденных украинской армией на российских ракетах 9 М727. Слева направо: чип Maxim, Altera, Semiconductor и Texas Instruments 1988 года. Фотографии, сделанные в Киеве 19 июля 2022 года. Reuters.

Le Monde публикует фото собранных на территории Украины американских чипов. © Le Monde

Эти обходные сделки между Москвой и Анкарой закончились 8 марта. Смена стратегии Анкары произошла через несколько дней после визита в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. 12 апреля Azu International, Dexias Türkiye и две другие турецкие компании оказались в списке компаний и частных лиц, под санкциями США. Их число достигло ста двадцати. Но эксперты подчеркивают, что «ничто не позволяет думать, что тайная торговля не будет продолжаться иным путем».

Расследование показало, что другим важным звеном в цепочке поставок является Китай. Он продает России детали для дронов, особенно батареи и камеры, легко поставляемые через китайскую коммерческую онлайн-платфортму AliExpress. Российский военно-промышленный комплекс закупал составляющие у компании по производству беспилотников Da Jiang Innovations Science and Technology, попавшей в 2021 году под санкции Вашингтона за использование коммерческих дронов для наблюдения за уйгурским меньшинством.

Москва могла бы рассчитывать на помощь Пекина и в поставке навигационного оборудования, спутниковой фотосъёмки и других электронных компонентов китайского производства. Однако эксперты отмечают, что качество здесь «более низкое, чем у западных, тайваньских или южнокорейских эквивалентов». В то же время, как пишет Le Monde, «мастерская мира» оказывается под угрозой экстерриториальных, так называемых „вторичных“ санкций со стороны Соединенных Штатов. Вероятно, именно это заставило AliExpress прекратить поставки для российских клиентов в начале марта, сообщает украинский новостной сайт РБК.

Значительное технологическое отставание

Перспектива русско-китайской «оси« в процессе консолидации вызывает беспокойство. Как объяснил газете экономист и проректор Института политических исследований (Sciences Po) Сергей Гуриев, „война, вероятно, была бы моя Украины проиграна“, если бы Китай «решил помочь России оружием и деньгами без каких-либо ограничений». По его словам, именно поэтому следует напомнить китайскому руководству «как дорого моет ему обойтись сотрудничество с Москвой». Китай поэтому очень осторожен. «Россия покупает беспилотники у Ирана потому, что Китай отказывается предоставлять ей такое оборудование», — объяснил ученый, член международной экспертной группы по санкциям Ермак-Макфол.

Далее Le Monde констатирует «значительное отставание России в технологическом отношении», что лишает её «способности производить передовые микропроцессоры и оборудование, в которых нуждается ее оборонная промышленность». И утверждает, что объявленный в середине октября 2022 года правительственный проект по «реинжинирингу иностранных решений в сфере электроники», с первоначальным бюджетом, равным 38 миллиардам евро, «не может быть реализован в отведенные сроки». Министр финансов Антон Силуанов признал в начале марта, что «понадобится больше времени», чтобы заменить иностранные компоненты альтернативами местного производства.

Согласно опубликованному 14 апреля исследованию аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), без новейших технологий, Москве трудно «производить, обслуживать и поставлять современное оружие на поле боя в Украине». Кремль может продолжать войну в долгосрочной перспективе. Используя имеющиеся у него финансовые средства, довоенные запасы, старое оборудование и опираясь на помощь стран, готовых продавать ему товары и технологии двойного назначения через незаконные цепочки поставок. Однако «качество российского оружия продолжает ухудшаться, в то время как оборудование, используемое украинской армией, улучшается благодаря западной помощи», —заключают исследователи CSIS.

Чтобы заставить Владимира Путина остановить войну в Украине, считают эксперты, Киев и его союзники должны преследовать две главные цели: усиливать существующие санкции и постепенно понижать максимальные цены на баррель нефти, в соответствии с решением G7 в феврале. В настоящее время он установлен на уровне 60 долларов за баррель, он может упасть до 55 долларов, а затем до 50 долларов.

Обход санкций – преступление на уровне ЕС

Le Monde пишет также о подготовке в ЕС законодательства, которое приравняет нарушение санкций к уголовному преступлению на уровне ЕС. Соответствующая директива была представлена Еврокомиссией в декабре 2022 года, но текст еще должен быть одобрен главами 27 государств Евросоюза и утвержден Европарламентом. Двенадцать стран уже включили обход санкций в своё уголовное законодательство. Это Дания, Франция, Хорватия, Кипр, Латвия, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Швеция. В перспективе предполагается иметь единую шкалу для этого типа преступлений —«от Берлина до Парижа, Рима, Варшавы или Мадрида».

Lе Monde добавляет, что наблюдением за соблюдением санкций в ЕС занимается Дэвид О’Салливан, ирландский дипломат, назначенный в декабре прошлого года. С тех пор уже посетил ряд стран-чемпионов по обходу санкций: Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан и планирует посетить Казахстан и Узбекистан, чтобы попытаться убедить их в необходимости не играть против Брюсселя. «Остается обеспечить его аргументами, которые позволят установить баланс сил с собеседниками» — пишет газета.

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