В Минске вынесены приговоры по «делу NEXTA»: Роману Протасевичу — 8 лет колонии, Степану Путило — 20, Яну Рудику — 19 лет

Роман Протасевич взят под стражу в зале суда, Степан Путило и Ян Рудик осуждены заочно — они в эмиграции.

Реклама Читать далее

Как считает обвинение, фигуранты «в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, опубликовали в сетях каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга» информационные материалы, имеющие деструктивные цели. Кроме того, обвиняемые призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма».

Суд по «делу NEXTA» начался 16 февраля. Часть заседаний проходила в закрытом режиме.

23 мая 2021 года журналист и сотрудник телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, отдыхавшие в Греции, сели в самолет авиаперевозчика Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс. Над территорией Беларуси пилоты получили от авиадиспетчера аэропорта Минск-2 сообщение о том, что пассажирский лайнер может быть заминирован. Авиадиспетчер настаивал на посадке в Минск-2, в воздух был поднят белорусский истребитель. Как оказалось впоследствии, авиадиспетчер действовал по указанию сотрудника белорусского КГБ — уехавший в Польшу авиадиспетчер Олег Галегов предоставил польским следователям аудиозапись переговоров между диспетчером и пилотом самолета Ryanair. На записи слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру, как отвечать на вопросы пилота.

После истории с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair белорусских самолетов небо стран ЕС и ряда других государств закрыто, над Беларусью не летают западные авиакомпании. Санкции ЕС и США, принятые за фальсификацию выборов в 2020-м, были ужесточены за инцидент с пассажирским самолетом в Минске.

Через несколько дней после инцидента Роман Протасевич появился в эфире гостелеканала ОНТ, в интервью он говорил о том, что понимает, какой урон его деятельность нанесла государству, о раскаянии и о желании исправить содеянное. Через некоторое время после задержания власть начала тотальную атаку на остававшиеся в Беларуси независимые СМИ и журналистов, НГО и активистов — началась самая большая волна белорусской эмиграции.

Студентку Европейского гуманитарного университета, гражданку России Софью Сапегу обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Ее приговорили к 6 годам колонии общего режима, в помиловании было отказано. Сейчас она ожидает экстрадиции в Россию.

Накануне приговора Роман Протасевич выступил в суде с последним словом, в котором попросил не лишать его свободы: «Меня просто использовали. Сначала в Варшаве (Роман Протасевич уехал из Беларуси в Польшу еще в январе 2020 года — RFI), потом в Литве. А потом меня просто выкинули. (…) Я искренне сожалею, что мои поступки привели к таким последствиям».

Под последствиями, видимо, Роман Протасевич имел в виду беспрецедентные для Беларуси мирные протесты после выборов президента 9 августа 2020 года — мировое сообщество эти выборы не признало, согласно многим протоколам и данным системы «Голос», на выборах победила Светлана Тихановская. На NEXTA часто появлялась информация о месте сбора протестующих, предлагался примерный маршрут, оперативно появлялись данные о передвижении силовиков во время акций протеста. В разгар протестов на канал было подписано более двух миллионов человек при населении Беларуси в 9 миллионов.

На приговор по делу NEXTA отреагировала белорусский демократический лидер Светлана Тихановская:

Этот приговор – это ещё и проверка для всех нас. Потому что ценности, на которых строится демократическое движение, такие: – Никто не должен быть осужден по политическим мотивам. – Никто не должен проходить через пытки. – Ничья жизнь не должна быть предметом торга. Поэтому сегодня я прошу каждого беларуса и каждую беларуску: посмотрите на себя, остались ли вы верны своим ценностям? Ведь без них мы рискуем стать подобными мстительному, бесчеловечному режиму. Я прошу вас оставаться людьми. Мы выступаем за демократию и за то, что все равны перед законом. Мы выступаем не за месть, а за справедливость. Поэтому каждый, кто сейчас совершает преступления против человечности в Беларуси, должен предстать перед судом. Но это должен быть независимый и профессиональный суд. А на этот и любой другой приговор можно ответить только одно: все беларусы, преследуемые по политически мотивированным делам, должны выйти на свободу. С многими из них у нас нет связи несколько месяцев. От нас все еще скрывают информацию о состоянии Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Игоря Лосика и сотен других политзаключённых. К каждому из них должны допустить адвокатов и родных.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться