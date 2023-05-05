Представитель Объединенного переходного кабинета: Международная поддержка независимости Беларуси должна стать более практической и предметной

ИНТЕРВЬЮ

«Демократическая, независимая и суверенная Беларусь — в интересах наших соседей. Никто не хочет видеть Беларусь под контролем Лукашенко, который в свою очередь находится под контролем Путина. Никто не хочет видеть Беларусь российским клыком, который врывается в Европу, нависает с севера над Украиной, постоянно угрожает Польше, Литве и Латвии. Но этот интерес должен быть подкреплен практическими шагами международного сообщества». В интервью RFI Валерий Ковалевский, представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции, рассказал о новых вызовах, стоящих перед Беларусью, сложностях в коммуникации с Украиной и возможном диалоге с белорусским режимом ради разрешения внутриполитического кризиса.

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Валерий Ковалевский — экс-дипломат министерства иностранных дел Беларуси, после ухода с государственной дипломатической службы был консультантом Всемирного банка, в декабре 2020 года возглавил Кабинет представителей белорусского демократического лидера Светланы Тихановской, затем стал представителем по иностранным делам Объединенного переходного кабинета, созданного в августе 2022 года.

В интервью RFI Валерий Ковалевский рассказывает о новых вызовах, стоящих перед Беларусью, сложностях в коммуникации белорусской оппозиции с Украиной, возможном диалоге с белорусским режимом ради разрешения внутриполитического кризиса в Беларуси, в который страна погрузилась с 2020 года, когда белорусский правитель Александр Лукашенко проиграл на выборах, но репрессиями и с помощью России удержал власть.

Валерий Ковалевский: Белорусы сейчас сталкиваются с чрезвычайно серьезными вызовами. Мало того, что нам надо избавиться от диктатуры, победить тиранию, но сейчас нам надо сделать все для того, чтобы защитить нашу независимость. Она всегда была под угрозой со стороны России, но эта угроза многократно возросла после 2020 года и тем более после начала войны против Украины, когда на белорусской территории размещены российские войска, когда россияне бесконтрольно фактически хозяйничают на нашей территории, и тем более после того, как Россия заявила о своем решении разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Это задачи, которые стоят не только перед политическими структурами и организациями гражданского общества, они стоят перед каждым белорусом. Нам надо защитить нашу страну — это наш долг, наша обязанность.

RFI: И как Объединенный переходный кабинет видит освобождение Беларуси от этой угрозы?

Мы пришли к такому выводу, что освобождение Беларуси от российского присутствия — это тактическая цель. Стратегическая наша цель — или ослабить, или избавиться окончательно от зависимости Беларуси от России. Это касается не только российского военного присутствия, но и экономической, финансовой политики, информационной зависимости — Беларусь фактически живет сейчас в российском информационном поле. На самом деле мы все больше и больше, как муха в паутине, запутываемся в этом липком российском присутствии со всех сторон. Очень сложная задача. Надо всем мобилизоваться в этих вопросах. Здесь лишних рук не будет.

В качестве представителя Объединенного переходного кабинета Вы посещали Украину «с целью установления официальных отношений Кабинета с властями Украины». Пока же официальный Киев, судя по всему, особенно не стремится к развитию таких отношений с белорусской оппозицией. Почему не складывается?

Для нас очень важно с самого начала войны в Украине подчеркивать, что нужно разделять народ Беларуси и режим Лукашенко, точно так же, как нужно разделять Беларусь и Россию — это разные совершенно культуры, разные взгляды на войну, разное поведение.

В Украине у многих есть стереотип, что якобы белорусы поддерживают Россию в этой войне. Но мы знаем точно, что это не так, что белорусы категорически против этой войны, более того, они поддерживают Украину на самых разных уровнях, в самых разных формах, в тех условиях, когда это делать на самом деле очень сложно и опасно. И при том, что у нас нет своих ресурсов, которые могут себе позволить другие государства. Мы эту позицию доводим до украинской стороны в том числе. Но думаю, что среди украинских властей есть четкое понимание, что настоящая Беларусь — с украинцами.

Но встреча Светланы Тихановской и Владимира Зеленского так и не состоялась. Офис Зеленского не хочет злить Минск?

Не состоялась не потому, что Светлана Тихановская этого не хочет. Украинская сторона к встрече не готова. Мы слышали многократно объяснения в том числе и от украинской стороны о том, что сейчас неподходящий момент, что не хотелось бы каким-то образом создавать провокационные условия для Лукашенко, который может принять в результате решение о направлении белорусских войск в Украину.

При этом мы понимаем, что Лукашенко не принимает самостоятельных решений, что он полностью подконтролен Путину. То, что в Украину не были направлены белорусские войска до сих пор — это только из-за того, что белорусское общество категорически против войны. Такое решение может привести к серьезным последствиям для самого Лукашенко. Мы со своей стороны абсолютно готовы к встрече Тихановской и Зеленского — будь то в Украине или каких-то третьих странах. Когда украинская сторона будет готова — мы поддержим это.

А в каком тогда состоянии отношения между белорусской оппозицией и украинской стороной, и на каком уровне происходят контакты?

У нас обширные контакты с Верховной Радой Украины. Мы много работаем на экспертном уровне. И это тоже тот уровень, через который мы можем изучать проблематику двусторонних отношений Беларуси и Украины, мы можем вырабатывать какие-то новые действия для того, чтобы сближаться, если не на политическом уровне, то на экспертном, дипломатическом уровнях.

У нас очень хорошие связи с украинскими дипломатами за пределами Украины — мы активно сотрудничаем в ООН, в Совете Европы, в Европейском союзе, в национальных государствах. Есть также постоянный и взаимоуважительный контакт с министерством культуры и информационной политики Украины. То есть мы видим во всем этом взаимное притяжение. Видим интерес к поддержанию диалога.

Да, мы понимаем, что уровень политических контактов сегодня таков, что может сдерживать где-то развитие наших взаимоотношений, тем не менее, это не повод для нас остановиться и не разговаривать с украинцами. Подчеркну, что интерес взаимный и очень органический. Например, можно вспомнить недавнее заявлении главы комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко в Вашингтоне на конференции Калиновского. По его мнению, те месседжи, те нарративы, те позиции, которые подчеркивает и продвигает Светлана Тихановская, проукраинские и полностью совпадают с позициями украинской повестки.

При этом нет особого смысла выявлять, кто именно препятствует в офисе Зеленского расширению контактов с белорусской оппозицией. Мы понимаем, что сама обстановка сложная. При всем при том, что мы уверены, что встреча Тихановской и Зеленского дала бы импульс нашим двусторонним отношениям, мы понимаем, что у украинцев сейчас совершенно другая парадигма. Им нужно выигрывать в этой войне, а второй фронт на севере страны им не нужен. Они сами оценивают свои риски, принимают соответствующие решения и мы с пониманием относимся к этому.

Если обратиться собственно к белорусской ситуации, остается ли тут возможность переговоров с удерживающими власть или эта идея уже и не рассматривается?

Мы с самого начала подчеркивали, что диалог — это тот инструмент, тот путь, по которому мы сможем прийти к разрешению кризиса. И мы всегда были за такой диалог. Режим Лукашенко, тем не менее, отказывается от этой возможности — он выбрал путь репрессий, путь насилия, путь подавления, чтобы переломать белорусов.

Что мы можем предложить в ответ? Только давление на режим. Давление санкционное, политическое, дипломатическая изоляция. Для того чтобы режим убедился в том, что ему не получится насилием сохранить власть и заставить белорусов «полюбить» себя, заставить белорусов отказаться от своей цели сделать Беларусь демократической страной.

Рано или поздно режиму придется пойти на диалог — и это будет тот путь, который должен нас привести к выборам. Это будет действительно устойчивым разрешением внутриполитического кризиса в Беларуси.

В стране порядка полутора тысяч политзаключенных, а по данным вашей коллеги по Кабинету Ольги Горбуновой, в реальности таковых может быть более пяти тысяч. Лукашенко довольно успешно торговал куда меньшим количеством для «разморозки» отношений с Западом. Может применить такую схему и сейчас?

Да, после прежних кризисов в Беларуси брались заложники, потом их обменивали на снятие санкций, каких-то политических барьеров — в итоге режим Лукашенко становился только сильнее. От кризиса к кризису. Понимаем, что если снова принять эти правила игры, то режим снова устоит — и все те жертвы, которые понесли белорусы за это время, окажутся пустыми. Нам нужно здесь проявить стойкость и твердость. Мы не можем снова вовлекаться в торг политическими заключенными, при этом должны искать любую возможность для того, чтобы освобождать людей.

Но чем больше внешнее давление, тем больше Лукашенко уводит Беларусь в Россию…

Лукашенко — наиболее пророссийский и антибелорусский политик, которого только можно себе представить в самой Беларуси. Давление, о котором мы говорим, направлено прежде всего для разрешения внутриполитического кризиса. Но после начала войны мы вынуждены также заниматься угрозой независимости и государственности Беларуси. Думаю, что мы не можем себе позволить просто ждать и смотреть, чем это все закончится.

Рассчитывать на то, что Лукашенко вдруг одумается, не стоит. Мы все понимаем, что Лукашенко уже очень плотно под контролем Путина. Практически ни одна просьба или требование Путина к Лукашенко не осталась невыполненной. И это также ответ на распространенное мнение, что Лукашенко якобы сопротивляется давлению Путина изо всех сил, ответ на то, что он как бы снова готов сыграть роль миротворца и т. д. Все, чего от него требует Кремль, Лукашенко выполняет. Выполняет вопреки национальным интересам, вопреки законодательству, вопреки воле белорусского народа.

Так что нам надо избавиться от иллюзий, что давление на режим толкает Лукашенко в сторону Москвы. Он туда идет с 90-х годов прошлого века. Ему дороже власть, чем независимость Беларуси.

Но как Кабинет собирается этому противостоять, если практически все противники белорусского режима находятся вне Беларуси?

Здесь нам надо очень много и серьезно работать с международным сообществом, которое тоже должно занять более четкую позицию касательно вмешательства России во внутренние дела Беларуси. Мы уже не видим такой позиции с 2020 года.

Демократическая, независимая и суверенная Беларусь — в интересах наших соседей, в интересах ЕС, США, Украины. Никто не хочет видеть Беларусь под контролем Лукашенко, который в свою очередь находится под контролем Путина. Никто не хочет видеть Беларусь российским клыком, который врывается в Европу, нависает с севера над Украиной, постоянно угрожает Польше, Литве и Латвии.

Но этот интерес в демократической и независимой Беларуси должен быть подкреплен практическими шагами международного сообщества. Эта борьба белорусов — в интересах всех, поэтому настаиваем на том, что международная поддержка должна стать более практической и предметной.

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