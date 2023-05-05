Два массовых убийства совершены в Сербии в течение двух суток: 17 погибших

В ночь на пятницу, 5 мая, в Сербии полиция задержала подозреваемого во втором за двое суток массовом убийстве, совершенном в стране. Накануне поздно вечером в трех деревнях к югу от Белграда преступник из автоматического оружия убил 8 человек и ранил 14 жителей. 3 мая массовое убийство было совершено в центре сербской столицы, где 13-летний подросток застрелил восемь учеников и охранника в своей школе. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу объявил о масштабном плане «разоружения» населения, предполагающем изъятие сотен тысяч единиц оружия.

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Как сообщала сербская национальная медиакомпания РТС (Радио и телевидение Сербии), поздно вечером, 4 мая, молодой человек открыл огонь из автоматического оружия во дворе школы в деревне Дубона, расположенной в городской общине Младеновац (в 60 км к югу от Белграда). Он убил нескольких человек, в том числе сотрудника полиции и его сестру (полицейский не находился при исполнении своих служебных обязанностей). По данным местных СМИ, стрельбе предшествовал конфликт: после ссоры в школьном дворе мужчина ушел домой, вернулся с автоматом и пистолетом и открыл огонь по собравшимся.

С места преступления он уехал на автомобиле, из которого вел огонь по жителям еще двух деревень в окрестностях города Младеновац. В операции по задержанию стрелка участвовало более 600 силовиков, а также вертолеты и беспилотники.

Утром в пятницу, 5 мая, МВД Сербии объявило о задержании предполагаемого стрелка. «Подозреваемый У.Б., 2002 года рождения, задержан в окрестностях города Крагуевац [в центре Сербии] Он подозревается в убийстве восьми человек и ранении 14-ти». Полицейские источники отмечают, что все раненые были госпитализированы и пока находятся в больницах. По сообщениям сербских СМИ, жертвами преступника стали в основном молодые люди.

В среду, 3 мая, массовое убийство было совершено в школе Белграда. В результате стрельбы было убито 9 человек — 8 учеников и охранник учебного заведения. По подозрению в преступлении задержан 13-летний подросток, он помещен в психиатрическую больницу. Полиция задержала отца мальчика, известного врача, которому принадлежал пистолет, ставший орудием преступления.

Ранения получили 6 школьников и учительница. Агентство France-Presse отмечает, что двое раненых по-прежнему находятся в критическом состоянии после серии операций.

В эту пятницу в Сербии начинается трехдневный национальный траур по погибшим в школе Белграда.

Агентство France-Presse напоминает, что после распада Югославии и кровопролитных войн 1990-х годов на Балканах циркулирует значительное количество оружия. В Сербии к тому же один из самых высоких в Европе показателей законного владения оружием: на 7-миллионное населения приходится 765 000 зарегистрированных единиц огнестрельного оружия (в том числе 232 000 пистолетов, а также 360 000 охотничьих ружей).

Массовые убийства крайне редки в Сербии, где действуют предельно строгие законы о владении оружием. AFP напоминает, что десять лет назад, в апреле 2013 года, житель деревни в районе города Младеновац открыл огонь по собственным родственникам и соседям, убив 13 человек.

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 5 мая, объявил о масштабном плане «разоружения» граждан страны, предполагающем изъятие сотен тысяч единиц оружия у жителей. «Мы собираемся провести почти полное разоружение Сербии», — заявил Вучич на пресс-конференции в прямом эфире, спустя несколько часов после второго по счету за двое суток массового убийства, совершенного в стране.

По словам Вучича, власти планируют сократить число разрешений на владение оружием (за исключением охотничьих ружей) с 400 тысяч до 30 - 40 тысяч.

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