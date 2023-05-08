Глава МИД Китая посетит Европу: что известно

Глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган посетит на этой неделе Германию, Францию и Норвегию. Как стало известно агентству France Presse, официальный визит начнется сегодня, 8 мая, и продлится до конца недели. Какими будут темы разговоров, официально не сообщается, тогда как КНР все сильнее проявляет свои амбиции стать главным медиатором между Россией и Украиной.

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В рамках визита Цинь Ган встретится по меньшей мере с тремя главами МИД европейских стран — с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, Франции Катрин Колонна и Норвегии Анникен Хюитфельдт. Французская пресса подчеркивает, что о цели переговоров ничего не известно — в КНР детали разглашать отказались.

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Визит главы китайской дипломатии в Европу происходит на фоне недавнего скандала с послом Китая во Франции. В вечернем эфире телеканала LCI Лю Шай в интервью поставил под сомнение не только принадлежность Крыма Украине, но и независимость стран бывшего СССР. По его словам, «страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран».

В МИД Франции слова Лю Шай встретили «с тревогой» и потребовали от Китая прояснить, отражают ли они официальную позицию Пекина.

С протестами выступили также высокопоставленные политики Латвии и Литвы: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что страны Балтии не считают возможным доверить посредничество для мира в Украине Китаю.

За слова посла пришлось извиняться МИДу Китая. «C момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства в развитии двусторонних отношений дружбы и сотрудничества, — отметила официальный представитель ведомства Мао Нинь. — Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют раздор в отношениях между Китаем и соответствующими странами».

Китайский «план мира» не устраивает Украину

Председатель КНР Си Цзиньпин — один из немногих лидеров, кто ведет диалог как с Москвой, так и с Киевом. Месяц назад он побывал в Москве, где провел ряд встреч с Владимиром Путиным. Тогда Си Цзиньпин заявил, что Китай готов стоять на страже «миропорядка», основанного на «международном праве», вместе с Россией. Трехдневный визит в Россию стал первым для него за почти четыре года.

В конце апреля Си Цзиньпин созвонился с Владимиром Зеленским — диалог, как отметили в Киеве, продлился больше часа. С начала полномасштабного российского вторжения это был первый разговор между Зеленским и Си Цзиньпинем, о котором стало известно из официальных источников. Зеленский назвал беседу «долгой и содержательной», но подчеркнул, что концепция «земля в обмен на мир» — то есть признание российскими оккупированных территорий Украины — не может подойти Киеву.

«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов», — сказал украинский президент.

К годовщине начала войны в Украине 24 февраля МИД КНР опубликовал так называемый «мирный план»: там война названа «конфликтом». Он содержит 12 пунктов, среди которых отказ от «менталитета холодной войны», возвращение к мирным переговорам и уважение суверенитета всех стран. Призыва вывести российские войска из Украины там не было. «Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков», — считают в Китае.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Китая в Киеве не считают приемлемым, а его соблюдение приведет лишь к замораживаю войны.

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