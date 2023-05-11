Беларусь

11 мая суд в Минске признал виновным политзаключенного, менеджера по культуре Павла Белоуса «в измене государству, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывам к захвату государственной власти и руководстве экстремистским формированием».

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Как ранее сообщали белорусские официальные СМИ со ссылкой на следствие, Павел Белоус в течение «десяти лет вел активную деятельность, направленную на смену государственной власти неконституционным путем», а в 2011 году владелец магазина национальной символики «для поиска единомышленников начал транслировать нужную ему информацию в массы».

Белорусский режим считает, что «идеи белорусского национализма» Павел Белоус распространял «под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах», открыл магазин, «после чего начал проводить различные массовые мероприятия».

В вину Павлу Белоусу также поставлено участие в наблюдательном совете «экстремистского формирования «Беларуская Рада Культуры». Стоит отметить, что «Беларуская Рада культуры» была признана силовиками «экстремистским формированием» через семь месяцев после задержания Павла.

Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года, трижды судили за якобы административные правонарушения (несанкционированное пикетирование в виде татуировки на руке национального бело-красно-белого флага), затем перевели в СИЗО по уголовному делу.

«Это приговор всем белорусам, которые мечтают о настоящей белорусской Беларуси»

Так отреагировала на сегодняшний приговор в Минске белорусский демократический лидер Светлана Тихановская:

Сегодня Павлу Белоусу вынесли приговор — 13 лет лишения свободы. Люди, которые охотно примут потерю независимости и присоединение к России, вынесли приговор человеку, для которого Беларусь — превыше всего. Павел Белоус более 10 лет развивал проекты в сфере белорусской идентичности. Это приговор всем белорусам, которые мечтают о настоящей белорусской Беларуси. О стране, где знают свою историю, уважают свои традиции, имеют национальную честь, пользуются родным языком. Все это теперь является для режима «экстремизмом».

«У Павла Белоуса на свободе остались жена Катерина и двое маленьких детей. У семьи конфисковали автомобили и даже часть бытовой техники. После приговора могут описать и конфисковать в доме абсолютно все — от кофеварки до микроволновки. Я прошу вас поддержать Павла и его семью. Эти средства пойдут на оплату адвокатов и приобретение необходимых вещей для жизни семьи Павла Белоуса», — обратилась к белорусам Светлана Тихановская.

Чем известен Павел Белоус?

Павел Белоус — менеджер культуры, основатель и экс-директор площадки «Арт Сядзіба», создатель магазина национальной символики и сувениров Symbal.by, один из организаторов празднования 100-летия провозглашения Белорусской народной республики в Минске в 2018 году. Это было время так называемой разморозки в отношениях официального Минска и Запада и относительной либерализации общественно-политической жизни в Беларуси. О БНР без негатива говорили и представители власти, сейчас же память о БНР и любые проявления национального движения жестоко караются властями, взявшими курс на тотальную русификацию и формирование пророссийского взгляда на историю Беларуси.

Помимо собственно производства и продажи товаров, так или иначе связанных с белорусскостью, Symbal.by участвовал в проведении образовательных, просветительских и развлекательных мероприятий национальной направленности.

Летом 2020 года магазин Symbal.by стал одним из символов протеста и солидарности белорусов. В магазине можно было приобрести национальные флаги, гербы «Погоня», майки и наклейки с надписью «ПСИХОЗ%» — намек на высказывание Александра Лукашенко о «ковидном психозе» и его рейтинге в 3% накануне президентских выборов. После проверок в июне 2020 года магазин объявил о приостановке работы — за остатками продукции выстроилась огромная очередь солидарных с Symbal.by людей. Часть очереди — 23 человека — погрузили в автозак, остальных разогнали — это была одна из первых силовых акций против мирных граждан президентской кампании 2020 года.

По информации правозащитного центра «Весна», по состоянию на 11 мая в тюрьмах Беларуси находится 1487 политических заключенных.

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