Францию на «Евровидении-2023» представит певица-самоучка La Zarra. Каковы ее шансы на победу?

«Евровидение-2023»

Певица из Канады La Zarra в этом году представит Францию в конкурсе «Евровидение» с композицией «Évidemment». Сможет ли исполнительница-самоучка, смешивающая прошлое и современность — с отсылками к Эдит Пиаф — принести Франции долгожданную победу?

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В этом году «Евровидение» принимает английский Ливерпуль — от имени Украины, победительницы прошлого года, где продолжается война вследствие полномасштабного российского нападения.

«Евровидение-2023» проходит под знаком Украины, что чувствуется во многих деталях. В «видео-открытках», представляющих артистов, показывают кадры из Украины. В оформлении доминируют желтый и синий цвета, они же были использованы в логотипе. Соведущей конкурса стала украинская певица Юлия Санина. Во внеконкурсной программе выступают и другие украинские музыканты.

В песенном конкурсе в этому году участвуют музыканты-представители 37 стран. По итогам голосования телезрителей (и только телезрителей, по новым правилам) после двух полуфиналов были отобраны 20 артистов и музыкальных коллективов, которые примут участие в финале. В финале, помимо зрительского голосования, будут учитываться и голоса национальных жюри.

За выход в финал не боролась победительница прошлого года — Украина, а также страны так называемой «большой пятерки» — основные спонсоры «Европейского вещательного союза»: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

La Zarra: певица-самоучка среди фаворитов «Евровидения»

Францию, не побеждавшую в «Евровидении» с 1977 года, в этом году представляет 35-летняя Фатима-Захра Хафди, выступающая под псевдонимом La Zarra. Уроженка канадского Монреаля (провинция Квебек) получила известность в 2021 года с песней Tu t’en iras («Ты уйдешь»).

На «Евровидении» La Zarra выступит с композицией «Évidemment» («Конечно»). В ее выступлении — намеки на Эдит Пиаф, запоминающийся поп-электро-припев, силуэт в черном в свете прожекторов.

В выступлении La Zarra считывается и отсылка к номеру Барбары Прави, певицы, принесшей Франции второе место на «Евровидении» 2021 года с песней «Voilà».

La Zarra считается одной из фаворитов «Евровидения-2023», хотя с в списке букмекоров с большим отрывом лидерует Loreen, представительница Швеции, которая уже выигрывала «Евровидение» 11 лет назад.

La Zarra была выбрана представительницей Франции на «Евровидении-2023» без голосования публики и жюри, как в предыдущие годы. Телевизионный конкурс по отбору участника «Евровидения» в этом году во Франции был отменен. «Выбор La Zarra был очевидностью», — признается директор по развлекательному вещанию France Télévisions Адександра Ред-Амьель (Alexandra Redde-Amiel).

Сделавшая ставку на La Zarra Александра Ред-Амьель видит в канадской певице своего рода «новую Lady Gaga». «У нее характер дивы, и она это признает. Она работает по-американски, сама рисует свои образы», — говорит Александра Ред-Амьель об исполнительнице.

О La Zarra известно немного, сама исполнительница не распространяется в прессе о своем прошлом и своей личной жизни. Известно, что у нее марокканские корни, она выросла в Монреале в большой семье: у нее пять сестер и брат.

В детстве Фатима-Захра Хафди увлекалась хип-хопом и современным танцем, мечтала стать ветеринаром, но из-за недостаточно высоких оценок прекратила учебу и начала работать парикмахером.

Ее жизнь изменилась в 2016 году, когда ее талант заметил канадский продюсер Бенни Адам, отправивший ее во Францию, чтобы записать сингл «Printemps Blanc» («Белая весна») в дуэте с рэпером Niro (под псевдонимом Ivy).

Более широкая слава пришла к ней 2021 году, с выходом ее первого (пока единственного) альбома под названием «Traîtrise» («Предательство») и особенно сингла Tu t’en iras, который во Франции можно было слышать буквально повсюду.

В том же году La Zarra была номинирована на NRJ Music Awards в категории «Франкоязычное открытие года».

La Zarra своим творчеством погружает в прошлое, предлагая при этом очень современную музыку. «Эта самоучка научилась всему благодаря тому, что слушала Эдит Пиаф, Барбару и Селин Дион. Канадская артиска вдохновляется также современными „поэтами“ — рэперами», — отмечает радиостанция NRJ.

Певица из Канады гордится тем, что может представлять Францию. «Это моя приемная страна, я живу здесь сегодня. Иметь возможность представлять франкофонию через флаг Франции — это невероятно, это нереально», — говорит она.

К La Zarra во Франции сейчас приковано большое внимание в связи с предстоящим конкурсом. Немало шума наделало то, что незадолго до «Евровидения» певица отменила свое участие в двух концертах. La Zarrа объяснила своим поклонникам, что переживает «тяжелые времена» и нуждается в «моментах приватности».

В середине апреля в интервью Le Parisien певица рассказала, что на полгода «потеряла голос», и что «в последние три недели есть улучшения». Она также отметила, что по отношению к конкурсу переживает и взлеты, и падения. В ее окружении говорят об «эмоциональной слабости» певицы, связанной с неким «семейным событием».

Последней победой Франции на «Евровидении» стало выступление Мари Мириам (Marie Myriam) с песней «Птица и ребенок» (L’Oiseau et l’enfant) в 1977 году.

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