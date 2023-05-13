Итоги «Евровидения-2023» в Ливерпуле: конкурс под знаком Украины, Loreen из Швеции победила во второй раз

«Евровидение-2023»

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся гран-финал песенного конкурса «Евровидение-2023». Фестиваль прошел в Англии от имени Украины, победительницы прошлого года, которая не смогла принять «Евровидение» из-за российского вторжения. Как и ожидали букмекеры, победу одержала представительница Швеции Loreen, которая уже выигрывала «Евровидение» в 2012 году.

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В «Евровидении-2023» победила певица из Швеции Loreen с песней Tattoo. Loreen уже выигрывала «Евровидение» 11 лет назад. Представительница Швеции набрала 583 балла по итогам голосования национальных жюри и телезрителей.

Второе место занял Käärijä из Финляндии с 526 баллами, на третьем месте певица Ноа Кирель, представлявшая Израиль с 362 баллами.

Представителей Швеции и Финляндии букмекеры называли двумя основными фаворитами. Финляндия стала лидером зрительского голосования.

«Евровидение-2023» должно было состояться в Украине, стране-победительнице прошлого года. Однако из-за развязанной Россией войны «Евровидение» от имени Украины принимал английский Ливерпуль — родина легендарной рок-группы «Битлз».

В самой же Украине, как только в Ливерпуле начался финал «Евровидения», почти всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги — в том числе в западных областях. Власти настоятельно призвали граждан срочно переместиться в бомбоубежища.

Обстрелу вечером в субботу подвергся в частности Тернополь, где ранения получили двое мирных жителей. Украину на «Евровидении» представлял дуэт TVORCHI из этого города. Во время повтора номеров группа выразила поддержку родному Тернополю.

«Ровно в то время, когда Европа празднует музыку, единство и свет на песенном конкурсе „Евровидение“, Россия запускает крылатые ракеты по Украине, которая противостоит тьме», — написало в твиттере министерство обороны Украины.

«Евровидение» в желто-синих тонах

«Евровидение-2023» прошло под знаком Украины, что чувствовалось во множестве деталей. Вне конкурса выступали украинские артисты. Официальная эмблема окрашена в цвета украинского флага. В каждой из «видео-открыток», представляющих участников «Евровидения», были показаны украинские достопримечательности. Соведущей стала украинская певица Юлия Санина. Три тысячи билетов бесплатно раздали украинским беженцам.

На «Евровидение» в этом году вернулись участники песенного конкурса от Украины предыдущих лет: в начале субботнего шоу выступили Kalush Orchestra (победители прошлого года), Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка (Андрей Данилко) со своей «мамой» (Инной Белоконь). Под конец к гран-финалу присоединилась певица Руслана: было показано видео с ней из Киева.

Верка Сердючка выступила в ходе гран-финала на «Евровидении-2023» в Ливерпуле, 13 мая 2023 г. REUTERS - PHIL NOBLE

Сюрпризом стало появление видео с принцессом Уэльской Кейт, где она играет на фортепьяно. Клип сопровождал видеозапись Kalush Orchestra. Принцесса Кейт сыграла инструментальную пьесу, созданную Джо Прайсом и Коджо Сэмюэлем и записанную в этом месяце в Виндзорском замке, отмечает «Би-би-си».

Украину в этом году на «Евровидении» представлял коллектив TVORCHI — дуэт электронной музыки из Терпополя, созданный в 2018 году. На написание песни Heart of Steel («Стальное сердце»), с которой группа выступила на «Евровидении», их вдохновили события, связанных с обороной «Азовстали» в Мариуполе. «Все украинцы получили „стальные“ сердца и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира», — говорил участник дуэта Андрей Гуцуляк. Коллектив из Украины занял шестое место.

Некоторые участники привезли на конкурс антивоенные композиции. Представитель Швейцарии Ремо Форрер выступил с антивоенной композицией под названием Watergun («Водный пистолет»). Группа из Хорватии Let 3 исполнила сатирическую песню о «подолом мелом психопате», вынеся на сцену бутафорские ракеты.

В этом году в конкурсной программе участвовали в общей сложности представители 37 стран. В финал «Евровидения» попали по десять стран из двух полуфиналов по итогам зрительского голосования. За выход в финал не боролась победительница прошлого года — Украина.

В финал автоматически прошли конкурсанты из так называемых стран «большой пятерки» главных спонсоров Европейского вещательного союза — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Представительница Франции La Zarra заняла 16-е место.

В этом году в «Евровидении» снова не участвовала РФ, отстраненная от конкурса с прошлого года в связи с полномасштабным нападением на Украину. Отстранена также Беларусь. В этих странах «Евровидение» не транслировали по телевидению.

В EBU заявили, что не разрешили Зеленскому обратиться к аудитории «Евровидения». В Киеве говорят, что такого предложения и не было

Позавчера организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал выступить с обращением к зрителям на песенном конкурсе. Однако эта просьба, «хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удволетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия», — говорится в коммюнике EBU.

«Одним из краеугольных камней конкурса является его аполитичный характер», — подчеркнули в связи с этим Европейском вещательном союзе.

В организации также напомнили, что Украина, ее музыка и культура, как и было заранее оговорено, и так широко представлены на всех трех траслирующихся в прямом эфире концертах «Евровидения». «Не менее 11 украинских артистов, в том числе прошлогодние победители Kalush Orchestra, выступят или примут участие в полуфинале или гранд-финале», — говорится в заявлении EBU.

«Художественное оформление мероприятия было создано совместно с украинским дизайн-агентством, а сопровождающая музыка для шоу тоже написана вместе с украинскими музыкантами. Кроме того, 37 достопримечательностей по всей Украине будут включены в „открытки“ — короткие фильмы, представляющие каждого участника конкурса перед его выходом на сцену», — указано в коммюнике.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщил в пятницу журналистам, что глава британского правительство разочарован решением EBU. «Ценности и свободы, за которые сражаются президент Зеленский и народ Украины — это не политика, они — основополагающие», — цитирует его «Би-би-си». По его словам, организаторы «Евровидения» сами же признали это, когда в прошлом году отстранили от участия РФ. За выступление президента Зеленского высказался также лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, а также бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Однако в офисе президента Украины заявили, что его команда и не предлагала EBU организовать онлайн-обращение Владимира Зеленского на «Евровидении-2023». «Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Новый формат голосования

Новшеством этого года стали измененные правила голосования, давшие больший вес аудитории. В двух полуфиналах на этот раз учитывались только лишь голоса телезрителей, а не комбинации зрительских голосов и оценок профессиональных жюри, как это было с 2009 года. Мнение национальных жюри принималось во внимание только в финале.

Результаты голосования профессиональных жюри порой значительно отличаются от результатов голосования телезрителей.

В EBU объясняли, что формат голосования изменили после того, как были вскрыты «нарушения» на «Евровидении-2022» в итальянском Турине. Голоса жюри шести стран (Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино) аннулировали из-за «аномальных паттернов» в голосовании их профессиональных жюри во втором полуфинале, сообщили в Европейском вещательном союзе.

В свою очередь делегации трех стран (Грузии, Азербайджана и Румынии) сами обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок.

Еще одно новшество: в этом году голосовать через специальную онлайн-платформу могли зрители из стран, представители которых не участвуют в «Евровидении». Их голоса были конвертированы в баллы, имеющие такую же ценность, как и баллы от отдельной страны-участницы. Иными словами «остальной мир» стал новой голосовавшей «страной».

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