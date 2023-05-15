Лукашенко пропустил еще одну церемонию — в День национальных символов. Он не появлялся на публике с 9 мая

Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко, не появлявшийся на публике с 9 мая, пропустил День флага, герба и гимна, отмечающийся 14 мая. На это обратило внимание издание «Зеркало».

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На официальной церемонии 14 мая выступил премьер-министр Роман Головченко, зачитавший поздравление от имени Лукашенко.

Годом Ранее Лукашенко выступил с почти 20-минутной речью на этом символически значимом для него празднике.

День флага, герба и гимна отмечается в этом году впервые. Изменения в соответствующий госуказ Лукашенко внес в апреле 2023 года. До этого существовал День государственного герба и государственного флага. Это еще больше подчеркивает важность этого праздника лично для Лукашенко, отмечает «Зеркало».

В последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике 9 мая, когда он присуствовал на военном параде в Москве, но пропустил ланч с президентом РФ Владимиром Путиным.

На параде на Красной площади у Лукашенко на руке заметили повязку, похожую на эластичный бинт. Как подметили журналисты, Лукашенко не пошел вместе с Путиным и другими главами стран СНГ к могиле Неизвестного солдата в 300 метрах от Кремля, а доехал до нее на электрокаре. Сразу же после возложения цветов Лукашенко улетел в Минске.

В тот же день Лукашенко не выступил с речью на церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске. Судя по официальной трансляции, Лукашенко присутствовал на возложении цветов, но выступал там только министр обороны Виктор Хренин. Мероприятие продлилось около 25 минут, после чего трансляция закончилась. В предыдущие годы Лукашенко сам произносил речь на этой церемонии.

По данным «Еврорадио», сославшегося на своих слушателей, вечером 13 мая кортеж Лукашенко заметили на территории Республиканского клинического медицинского центра управделами президента. По информации издания, в тот момент подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

По информации проекта «МотолькоПомоги», кортеж президента уехал из больницы спустя два часа.

Первый замглавы комитета российской Думы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил телеграм-каналу «Подъем», что Лукашенко болен, но чем именно, не уточнил.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», — сказал Затулин.

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