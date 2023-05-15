Поставка истребителей — «непростая вещь»: президент Украины провел переговоры с премьер-министром Великобритании

В понедельник, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. По окончании переговоров Сунак заявил, что Великобритания будет готова помочь в обучении украинских пилотов использованию западных истребителей «относительно скоро», но что поставка истребителей — «непростая вещь».

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Переговоры Зеленского и Сунака проходили в загородной резиденции премьер-министра Чекерс. Заранее о визите не объявлялось. Украинский лидер прибыл в Лондон из Франции, посетив перед этим Германию, Италию и Ватикан.

«Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество будет продолжено», — говорится в телеграм-канале Зеленского.

Риши Сунак также опубликовал в своем твиттере фотографию теплой встречи с Зеленским, сопроводив сообщение коротким приветствием «Welcome back».

«Мы не должны подвести их (…) Все заинтересованы в том, чтобы Украина преуспела и чтобы варварство Путина не было вознаграждено», — сказал британский премьер.

В преддверии встречи с Риши Сунаком кабинет премьера Великобритании сообщил о предстоящей поставке Украине «сотен» зенитных ракет и ударных беспилотников с дальностью действия более 200 километров. Вооружение будет поставлено «в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить сопротивление российскому вторжению», говорится в заявлении.

По окончании переговоров Сунак заявил, что Великобритания будет готова помочь в обучении украинских пилотов использованию западных истребителей «относительно скоро», но что поставка истребителей — «непростая вещь».

Мы будем ключевой частью коалиции стран, которая оказывает поддержку Владимиру [Зеленскому ] и Украине. Наращивание потенциала боевой истребительной авиации, как мы с Владимиром обсуждали, — непростая вещь. Это касается не только предоставления самолетов, но и обучения пилотов и всей логистики, которая сопутствует этому, и Великобритания может сыграть в этом большую роль. Одна вещь, которую мы начнем относительно скоро, — это обучение украинских пилотов, и это то, что мы обсуждали сегодня, и мы готовы реализовать эти планы в относительно короткие сроки. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

BBC News также сообщает со ссылкой на пресс-службу главы правительства, что Великобритания не планирует поставлять Украине истребители.

Пресс-секретарь премьер-министра, в частности, сказал: «Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские ВВС их не используют».

Хотя Великобритания не предоставит эти «конкретные возможности», по его словам, она будет «работать с другими странами, которые хотят предоставить F-16».

Еще до начала переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «чрезвычайно негативно» относится к решению Великобритании передать Украине дроны и зенитные ракеты и что оно «ведет к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям».

По окончании переговоров в Лондоне Владимир Зеленский по видеосвязи выступит с речью на саммите по вопросам демократии ​​в Копенгагене, сообщили организаторы проходящего в Дании форума.

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