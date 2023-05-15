Приближенные Лукашенко показали фото с ним в военном мундире после его шестидневного исчезновения

Телеграм-канал под названием «Пул первого», приближенный к Александру Лукашенко, опубликовал фотографию, на которой правитель Беларуси стоит в военном мундире. Утверждается, что фото сделано 15 мая, по прибытии Лукашенко в командный пункт ВВС и войск ПВО. Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая, в связи с чем активно ходят слухи о возможной болезни диктатора.

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Лукашенко, как написал телеграм-канал «Пул первого», «сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО», где проводит совещание с военными. Занимающий кресло президента Беларуси должен заслушать доклад, посвященный работе противовоздушной обороны.

Обращаясь к военным, Лукашенко заявил, что недавно в Брянской области «были сбиты четыре воздушных судна», передает государственное агентство БелТА. «Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска», — сказал Лукашенко.

Фотография Лукашенко была опубликована после того, как с 9 мая он не появлялся на публике. На фото хорошо видно, что у него снова перебинтована левая рука.

Наблюдатели уже отметили, что у Лукашенко был бинт на левой руке, когда он находился на военном параде в Москве 9 мая. Тогда, по сообщениям журналистов, Лукашенко не смог пройти 300 метров и воспользовался электромобилем. Он не остался на ланч с участием ряда глав стран СНГ и вернулся в Минск, где не произнес речь на церемонии возложения цветов к монументу Победы.

14 мая Лукашеко пропустил еще один символически значимый праздник — день государственной символики. В прошлом году на этой церемонии он выступал с 20-минутной речью.

Белорусские телеграм-каналы писали о том, что кортеж Лукашенко 13 мая заезжал в медицинский центр управделами президента. Тем временем в соцсетях активно ходят спекуляции о предполагаемой болезни Лукашенко. Официальных комментариев от Лукашенко или его окружения о его состоянии здоровья не поступало.

При этом первый замглавы комитета российской Думы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил телеграм-каналу «Подъем», что Лукашенко действительно болен, но чем именно, не уточнил.

Представитель Объединенного переходного кабинета по транзиту власти Павел Латушко сообщил, что, по сведениям Народного антикризисного управления, у беларусского диктатора может быть инфекционно-аллергический миокардит. Источники этой информации политик не раскрыл.

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