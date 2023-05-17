На саммите Совета Европы объявлено о создании реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ

На двухдневном саммите Совета Европы в Исландии было принято решение создать специальный международный «реестр ущерба» для фиксации потерь и разрушений, нанесенных Украине в ходе развязанной Россией полномасштабной войны. Об этом решении вечером 16 мая объявил в Рейкьявике французский президент Эмманюэль Макрон. В своей речи он также призвал все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в заполнение реестра. Утром 17 мая в Рейкьявике была подписана «политическая декларация» о создании реестра ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.

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Совет Европы создает «международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины», объявил президент Франции 16 мая на открытии в Исландии саммита паневропейской организации, состоящей из 46 государств. Как подчеркнул Макрон, Совет Европы «снова играет ведущую роль в работе, которая ведется от имени жертв агрессии». Он призвал «все государства присоединиться и активно содействовать разработке» реестра урона и потерь, нанесенных Украине российским вторжением.

Канцлер Германии Олаф Шольц, со своей стороны, подчеркнул, что создание подобного реестра сыграет «центральную роль» в «наказании и привлечении к ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупантами», и за тот «огромный ущерб, который Россия изо дня в день причиняет Украине».

Утром 17 мая в Рейкьявике была подписана «политическая декларация» о создании Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.

43 страны и Европейский Союз присоединились или заявили о своем намерении присоединиться к Реестру, созданному участниками саммита глав государств и правительств Совета Европы, состоявшегося в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года,

— сообщается в специальном заявлении европейской организации.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич назвала решение «историческим», отметив: ««Это поможет жертвам зафиксировать свои потери, и жизненно важно для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств, а также ЕС, это одно из первых юридически обязывающих решений, привлекающих Россию к ответственности за ее действия».

Премьер-министр Исландии — страны, председательствующей в Комитете министров Совета Европы — указала: «Поддержка и солидарность с Украиной — один из главных приоритетов исландского председательства, и мы упорно работали над тем, чтобы итоги саммита в Рейкьявике учитывали необходимость всеобъемлющей ответственности за российскую агрессию против Украины». Катрин Якобсдоттир также подчеркнула, что создание реестра ущерба — «важный шаг к привлечению к ответственности за преступления, совершенные в ходе жестокой войны России, и мощное послание поддержки Украине».

«Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления. Наша цель — создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату Россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами», — подчеркнул украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как уточняет издание «Европейская правда», юридически создание «Реестра ущерба» должно быть формализовано договором в рамках Совета Европы — с привлечением стран, не входящих в организацию. При этом страны-члены Совета Европы могут воздержаться от подписания договора. Реестр станет платформой межправительственного сотрудничества.

Договором предусмотрено создание базы данных для фиксации доказательств потерь или убытков, причиненных государству Украина, физическим и юридическим лицам из-за противоправных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года. В эту базу данных будут вносить и финансовые претензии пострадавших к российскому государству.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая уточнила, что 17 мая политическую декларацию (или соглашение) о создании «Реестра ущерба» подписали большинство стран-членов Совета Европы, а также государства, имеющие статус наблюдателей в организации (США, Канада и Япония). Среди подписантов декларации и Евросоюз в качестве отдельной организации. Уточняется, что ряду стран Совета Европы для формального подписания договора требуется еще завершить юридические «внутренние процедуры».

Шесть стран Совета Европы к инициативе не присоединились и декларацию не подписали. Это Азербайджан, Армения, Босния, Венгрия, Сербия и Турция, — Ирина Мудрая.

«Реестр ущерба», нанесенного Украине российской военной агрессией, станет первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма для Украины.

К работе над международным реестром может присоединиться любое государство, проголосовавшее за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 14 ноября 2022 года — по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России».

Резолюция была принята при поддержке 94 стран, против проголосовали 14 государств, 73 — воздержались.

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