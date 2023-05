Сокращение численности птиц в Европе на 25% ставит под угрозу все экосистемы континента

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

За 40 лет количество птиц на европейском континенте сократилось на четверть. Ежегодно в Европе вымирает 20 миллионов птиц. За 40 лет континент потерял 800 миллионов особей. Главная причина массового исчезновения птиц — интенсификация сельского хозяйства. Таков вывод первой широкомасштабной работы европейских ученых, которую координировал Национальный центр научных исследований Франции (CNRS).

Беспрецедентное по размаху исследование орнитологов было опубликовано 15 мая на страницах американского научного журнала PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Анализ основывается на статистике, собранной исследователями за 37 лет в 28 странах Европы. В мониторинге 170 видов птиц участвовали 20 000 наблюдателей.

Численность птиц падает повсеместно: в лесах, городах и сёлах

«С 1980 года численность птиц сократилась на четверть», — констатировал коллектив европейских исследователей. — «Некоторые экосистемы пострадали сильнее, чем другие: численность лесных птиц сократилась на 18%, городских —на 28% , а вот в сельскохозяйственной зоне численность птиц сократилась на 57%.

Исследователи проследили взаимосвязь гибели пернатых с изменением таких параметров, как температура, урбанизация, наличие лесных массивов и методы ведения сельского хозяйства.

Промышленный подход в сельском хозяйстве губит природу

Ученые пишут, что в комплексе опасных для птиц факторов основной вред наносит «интенсификация сельского хозяйства, то есть увеличение количества удобрений и пестицидов, используемых на гектар». Это привело к сокращению многих популяций птиц, в первую очередь насекомоядных. Потому, что удобрения и пестициды нарушают баланс всей пищевой цепочки экосистемы.

В интервью агентству France-Presse координатор исследования от CNRS Венсан Девиктор пояснил: «Мы пришли к выводу, что интенсификация сельского хозяйства, в частности использование пестицидов и химудобрений, представляет в большинстве случаев главную причину сокращения популяций птиц, особенно тех, которые питаются беспозвоночными». Насекомые составляют «важную часть рациона многих птиц, по крайней мере, на определенных стадиях их развития». Уничтожение насекомых сокращает доступ птиц к корму, что нарушает естественный процесс кормления птенцов, изменяет поведение родителей и «снижает шансы потомства на выживание».

Так, ученые констатировали значительное снижение численности таких широко распространенных видов, как серая мухоловка (-63%) и знаменитый домовый воробей (-64%).

На второе место по разрушительному влиянию на необходимую для птиц экосистему, ученые ставят общее повышение температур. Рост температур привел к сокращению на 40% популяций, предпочитавших холод и на 18% птиц, предпочитающих теплый климат.

Остановить коллапс: исчезновение птиц ставит под угрозу все экосистемы

Чтобы остановить массовое вымирание птиц, ученые рекомендуют начать с изменения модели сельского хозяйства, внедренной после Второй мировой войны.

Орнитолог Венсан Девиктор сожалеет, что Франция, где до сих пор широкие территории заняты интенсивным сельским хозяйством, «по-прежнему придерживается индустриального видения сельскохозяйственного мира», с огромным количеством техники и химии на мегафермах.

Ученые говорят также об исчезновении птиц в городах. Экологически направленные строительные нормы делают жильё всё более герметичным. Биологические потребности городских видов птиц не принимаются во внимание. Воробьи, стрижи и ласточки лишаются привычной для них среды обитания — в отремонтированных стенах и крышах больше нет расселин, на фасадах нет больше ниш, где птицы могли бы свить свои гнёзда. Излишнее бетонирование городского пространства приводит к исчезновению насекомых. По некоторым источникам, за 30 лет популяция летающих насекомых сократилась на 80%.

Таким образом, человек лишающий птиц возможности гнездиться и питаться, несет ответственность за их исчезновение.

В синтезе CNRS говорится, что сокращение численности птиц в Европе «иллюстрирует влияние деятельности человека на целую группу видов с очень разными потребностями». Что свидетельствует о «глубокой деградации окружающей среды». Конкретно, «птицы участвуют в фундаментальных взаимодействиях внутри экосистем»: это хищник-регулятор других видов, который участвует в поддержании биоразнообразия, являясь распространителем семян (орнитохория), одновременно представляют собой ресурс питания для других хищных видов. «Таким образом, их исчезновение ставит под угрозу все экосистемы» — констатируют ученые.

