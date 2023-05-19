Наводнения на севере Италии: 14 человек погибли, миллиарды евро ущерба

Регион Эмилия-Романья страдает от разрушительных наводнений, фото от 17 мая 2023 г.

Уже известно о 14 погибших из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья на севере Италии, сообщили местные власти. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, ущерб исчисляется миллиардами евро. Тем временем в ряде мест, уже пострадавших от наводнения, возобновились дожди.

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Число жертв наводнений, обрушившихся на итальянский регион Эмилия-Романья, достигло 14 человек. В пятницу утром в городе Фаэнца полиция обнаружила тело 70-летнего мужчины.

Число людей, вынужденно покинувших свои дома, превысило 15 тысяч человек, передает агентство Ansa.

Сообщается, что в нескольких районах, уже пострадавших от наводнений, снова пошел дождь. С раннего утра дождь идет в административном центре региона — Болонье. Повсеместные дожди в регионе ожидаются и завтра, пишет Ansa.

Мэр коммуны Касола-Вальсенио Джорджио Сагрини сообщил, что в коммуне «настоящая катастрофа». «У нас закрыто 92 километра муниципальных дорого. Из-за оползней наша территория изолирована от остального мира», — сообщил мэр. Сообщается, что в регионе на данный момент зафиксировано около 290 оползней, из-за которых закрыты 544 дороги.

Оползень в провинции Пьяченца, Эмилия-Романья, Италия, 17 мая 2023 г. REUTERS - JENNIFER LORENZINI

Эмилия-Романья — сельскохозяейственный и туристический регион на севере Италии — последние несколько дней страдает от разрушительных наводнений.

В регионе, два года страдавшем от засухи, в последний месяц участились дожди, отмечает корреспондент RFI в Риме. Две недели назад за трое суток выпала четырехмесячная норма осадков. На этой неделе — эквивалент семи месяцев дождей чуть больше, чем одни сутки. Череда экстремальных погодных явлений, необычных для Эмилии-Романьи, привела к катастрофе. Слишком сухая земля не смогла впитать воду, все реки в регионе вышли из русел, объясняет корреспондент RFI.

Глава региона Стефано Боначчини сообщил, что материальный ущерб от наводнений исчисляется миллиардами евро. Местная сельскохозяйственная ассоциация сообщила, что пять тысяч ферм оказались затопленными. В некоторых местах уже начались работы по расчистке и восстановлению.

Министры уже пообещали исключительную помощь, во вторник, 23 мая, пройдет специальное заседание правительства.

Итальянский лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи в интервью Corriere della Sera сказал, что эти наводнения следует отнести к последствиям изменений климата и повышения температур. «Нам нужен реальный энергетический переход», — подчеркнул он. По словам Стефано Боначчини, план восстановления Италии после пандемии, в рамках которого было выделено 190 миллиардов евро из фондов ЕС, «является хорошей возможностью» ускорить этот переход. Его слова приводит AFP.

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