Эксперт: в вопросе поддержки населением Молдовы европейской интеграции «еще есть к чему стремиться»

интервью

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе запланирован большой митинг в поддержку европейской интеграции. По задумке властей акция должна сплотить население вокруг европейского выбора страны. А уже 1 июня в Молдове состоится другое важное мероприятие — саммит Европейского политического сообщества, объединяющий Евросоюз и его стратегических партнеров. Чтобы обсудить будущее Европы в столицу Молдовы съедутся более четырех десятков европейских лидеров. О том, как молдавские власти выстраивают свою политику европейской интеграции, постепенно выходя из СНГ, есть ли у их оппонентов поддержка в обществе, и какую роль в этом играет фактор пророссийски настроенной Гагаузской автономии, в интервью Русской службе RFI рассказала эксперт Института стратегических инициатив Инна Шупак.

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RFI: Могли бы вы рассказать, в чем идея этого большого митинга 21 мая — Национального собрания «Европейская Молдова», инициированного властями? Кому и для чего он нужен, чего ждут от этого мероприятия власти?

Инна Шупак: Несмотря на то, что сама инициатива президента была объявлена, как вы правильно отметили, более чем месяц назад, детали относительно повестки дня и организационных моментов появились только вчера. Если эта инициатива действительно призвана консолидировать молдавское общество вокруг идеи европейской интеграции, то и эту инициативу и другие инициативы власти стоит только приветствовать. Но если это только пиар президента и правящей политической партии «Действие и солидарность», призванный сплотить лишь электорат данной политической силы, никаких долгосрочных последствий эта мера иметь не будет.

На данный момент я склоняюсь к тому, что все-таки цели и задачи данного действа ограничиваются лишь краткосрочным политическим пиаром. По той простой причине, что, если мы действительно хотим консолидировать молдавское общество, это мероприятие на самом первоначальном этапе его подготовки должно вовлекать в себя разные политические силы, которые выступают за вектор европейской интеграции. А этого не произошло.

Кроме того, государственная канцелярия сделала специальный сайт к этому мероприятию, но, к сожалению, этот сайт только на государственном языке. Как вы хотите сплотить, консолидировать молдавское общество, если там нет информации об этом митинге на других языках этнических групп, которые проживают на территории Республики Молдова? На этом сайте есть отдельная рубрика «Обращение граждан в поддержку митинга», но там нет ни одного обращения от представителей этнических групп. К ним не обратились, потому что [власти] не верят в идею сплочения. Поэтому сознательно либо не сознательно молдавская власть упустила ряд стратегических моментов при подготовке этого мероприятия.

Но в целом это такая попытка убедить собственное население и, возможно, Евросоюз, что Молдова готова к европейской интеграции?

Если исходить из анализа риторики молдавских властей, то, действительно, их главный посыл заключается в том, что мы хотим объединить общество и показать, насколько мы вдохновлены получением статуса кандидата в члены ЕС и готовы поддерживать все необходимые реформы на этом пути. Но пока это выглядит как консолидация собственного электората, в первую очередь, с правыми взглядами, чтобы показать накануне большого мероприятия, которое пройдет в Молдове 1 июня (саммит Европейского политического сообщества), что не только пророссийская партия способна собирать людей, а что большая часть населения граждан Республики Молдова поддерживает вектор европейской интеграции.

Что касается саммита Европейского политического сообщества, который вы уже упомянули. Это большое международное событие, вообще второй в истории саммит этого нового европейского объединения, который пройдет в Кишиневе 1 июня. В чем важность его для Молдовы? Он должен стать определенным символом и воплощением этой причастности к Европе?

Да, все верно, действительно, впервые за долгие годы Республика Молдова будет принимать у себя такое мощное мероприятие с таким авторитетным составом: несколько десятков лидеров европейских стран. Здесь важно выразить надежду на то, чтобы, скажем так, этот информационный повод длился не один-два дня, пока будет перекрыто движение для граждан. Это может быть единственным моментом, когда они вспомнят о том, что что-то происходит на территории страны. Но чтобы были действительно конкретные долгосрочные предложения помощи в модернизации Республики Молдова, помимо той огромной финансовой помощи в виде грантов и кредитов, которые уже оказал Европейский союз нашей стране.

Если перейти к другому такому значимому политическому полису, из которого сейчас пытается вырваться Молдова — влияние России. Что, на ваш взгляд, значит решение властей выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ? Можно ли это считать первым шагом к полному выходу Молдовы из организации и когда он может состояться?

На данный момент Республика Молдова является участником примерно 330 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств. И несколько недель назад был, кстати, первый шаг со стороны власти по денонсации одного из этих соглашений СНГ — была денонсация соглашения о межгосударственной телекомпании «Мир». Это решение было принято в парламенте большинством голосов правящей партии. Сейчас господин Гросу (председатель парламента Молдовы — RFI) заявил об инициативе правящей партии выйти из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Но если мы будем ставить сейчас вопрос, выйдет ли — и если да, то когда полностью — Республика Молдова из состава СНГ, то, я думаю, развитие событий в этом смысле будет зависеть от того, какая группировка внутри правящей партии возьмет верх: более радикально настроенные представители партии, либо умеренные, выступающие за рациональный подход, представители той самой правящей партии. Потому что, например, мы можем вспомнить недавнее заявление министра сельского хозяйства Республики Молдова господина Владимира Боля, который считает, что в условиях, когда в Молдове шаткая экономическая ситуация, полный выход из СНГ будет абсолютно ненужной проблемой. На данный момент, например, около 70% яблок из Молдовы экспортируется в страны СНГ. Зачем на ровном месте создавать проблемы?

Если главная цель — это та самая консолидация молдавского общества и достижение национального консенсуса вокруг идеи европейской интеграции. То, с моей точки зрения, о полном выходе из состава СНГ сейчас говорить не время. Постольку сам глава европейской делегации в Молдове в своих недавних интервью сказал, что на данный момент не видит противоречий [между кандидатурой Молдовы на] вступление в Европейский союз и членством в СНГ.

А что именно Молдове дает это членство? Почему так сложно сейчас от него отказаться? Вы упомянули про экономические преференции, говоря про сельское хозяйство. Что еще держит Молдову в СНГ?

Я, в первую очередь, исхожу из настроений молдавских граждан. И я не зря практически на каждый из ваших вопросов говорю о «национальном консенсусе» вокруг европейской интеграции. Потому что так действует демократия, к которой мы, собственно говоря, стремимся. У нас на данный момент последний соцопрос Института общественных политик осенью прошлого года показал, что 51% молдавских граждан поддерживают идею европейской интеграции. Другие достоверные соцопросы за апрель этого года показывают 58% молдавских граждан, поддерживающих идею европейской интеграции. Много это или мало? Смотря с чем сравнить. Самый высокий уровень идеи вступления в Европейский союз был зафиксирован в ноябре 2007-го года (76% граждан). Поэтому пока есть еще к чему стремиться. А вот самый низший порог поддержки европейской интеграции был зафиксирован в октябре 2016 года — 38% после шести лет правления так называемого «Альянса за европейскую интеграцию».

Возвращаясь к вашему вопросу о том, что держит Республику Молдова в СНГ, в первую очередь, — это мнение и восприятие части граждан, как минимум 40% населения республики. Поэтому я поставила бы вопрос так: до тех пор, пока нашему движению в Европейский Союз не мешает членство в СНГ, то зачем теребить эту проблему? Не стоит ли на данном этапе пытаться убедить еще как минимум 15–20% молдавских граждан в тех выгодах, которые мы получим на нашем пути вступления в Европейский союз? Тем более, повторюсь, сами же представители Европейского Союза на данном этапе публично говорят, что сейчас нет никаких противоречий, и никто из Европейского Союза, по крайней мере публично, не ставит молдавским властям условие здесь и сейчас выходить из СНГ.

Вы сказали про консенсус в обществе, а что касается политических сил? Были протесты в Кишиневе, Партия социалистов экс-президента Додона объявила о запуске «всенародного движения за сохранение Молдовой членства в СНГ». Какие перспективы у этого движения?

Такое впечатление, что это не что иное, как подарок экс-президенту или Партии социалистов. Потому что господин Додон сейчас — который должен, в первую очередь, решать свои проблемы с молдавской юстицией, на него заведено достаточное количество уголовных дел — несмотря на наличие этих уголовных дел, решил все-таки вернуться в руководство Партии социалистов. И, безусловно, для господина Додона сейчас важно попытаться вновь нарастить свой политический капитал, потому что он неустанно повторяет, что, мол, уголовные дела — это не что иное, как политическое преследование. И вот господин Гросу дал ему прекрасный повод начать акции против возможного полного выхода из СНГ. Так что они в этом смысле друг друга поддержали.

Последний вопрос — про Гагаузию, автономию с очень пророссийским настроениями, где неделю назад прошли выборы, насколько я понял, между двумя пророссийскими кандидатами. Что можно сказать о значении этих выборов для всей Молдовы и в целом о факторе Гагаузии в контексте евроинтеграции?

Мне кажется, самой большой ошибкой будет представить дело так, что, мол, смотрите, какие неграмотные, недалекие эти русскоязычные гагаузы голосуют за партию «Шор». А сейчас часть экспертного сообщества так и пытается это представить. Мне все-таки думается, что здесь дело не в национальности. Главные причины таких результатов выборов башкана Гагаузии две: первая — это бедность молдавского населения, а вторая — это неспособность правоохранительных органов Республики Молдова выявить, проследить, доказать и перекрыть движение нелегальных финансовых средств.

Буквально вчера к беглому олигарху Шору, которому, напомню, Апелляционная палата дала 15 лет за участие в краже миллионов, к нему в Израиль на встречу приехала делегация из Гагаузии во главе с нынешним председателем Народного собрания Гагаузии господином Константиновым. По итогу господин Шор заявил, что планирует только в этом году вложить 25 миллионов евро инвестиций [в Гагаузию], плюс еще аэропорт сделать, плюс еще ряд других вещей. Но откуда эти деньги? Как они попадают в Республику Молдова?

Поэтому, когда мы говорим о Гагаузии, и ставится акцент, что там живут русскоязычные пророссийские жители, которые могут представлять угрозу для европейского выбора, я возвращаюсь к своему самому главному выводу, что если неправильно анализировать ситуацию, не давать какие-то иные оценки, кроме национальности, геополитической принадлежности и так далее, то мы можем прийти к тому, что во многих, если не в большинстве населенных пунктов на местных выборах осенью 2023 года результаты могут быть аналогичны тому, что сейчас произошло в Гагаузии.

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